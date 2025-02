Plzeňský kouč Jandač: Když přišly výsledky, sebevědomí hráčů se zvedlo

„Poztráceli jsme v úvodu sezony hodně bodů a pak tu ztrátu horko těžko doháněli,“ ohlíží se šestapadesátiletý kouč. Po sérii výher se tým dostal do klidnějších vod a devět kol před koncem základní části mu patří osmé místo tabulky.

Před reprezentační pauzou jste se potýkali s virózou, je už tým zdravotně v pořádku?

Pořád se v tom tak trochu plácáme, někteří hráči se vrátili, ale jiní zase nově přibyli na marodce. Stav není ideální, ale na to se samozřejmě nemůžeme vymlouvat, problémy mají i jiné týmy. Doufám, že se dáme brzy do pořádku a kádr bude kompletní.

Poslední dvě utkání jste prohráli, navíc nevstřelili ani gól. Čemu přičítáte tento výpadek?

Na konci ledna byl ten program hodně nahuštěný a ten závěr se nám nepovedl. Myslím, že to byla kombinace únavy z předchozích zápasů, kdy jsme měli navíc dohrávku s karlovarskou Energií i virózy mužstva. Sešlo se to dohromady, poslední dva duely bylo vidět, že jsme bez šťávy.

Celý říjen jsme se trápili, pak přišly výsledky a zvedlo se sebevědomí hráčů.

Předtím jste ale měli skvělou bodovou sérii, byla hra podle vašich představ?

Začali jsme hrát hokej, který mužstvu seděl. Kluci makali nadoraz, zlepšily se také přesilovky, což bylo hodně důležité. Celý říjen jsme se trápili a celkově neměli dobrou produktivitu. Když pak přišly výsledky, tak se zvedlo i herní sebevědomí hráčů. My ovšem nekoukáme na nějaké série, důležité je, jak na tom momentálně jsme v tabulce.

Ale od října jste udělali patrný herní pokrok, souhlasíte?

Hra se zvedla, tehdy pomohlo, když se po zranění vrátili na led obránci. Je pochopitelné, že když máte mezi šesti beky tři juniory, tak se to projeví. Ti kluci se to teprve učí a potřebují nějaký čas. Sice nás ty poslední dva zápasy vrátily trochu zpátky, ale proto je dobré mít nahrané nějaké body, abychom se nedostávali do situace, že každý zápas hrajeme na krev.

Zlepšili jste přesilovky, byl to ten klíč k úspěchu?

To pomůže každému, když fungují speciální týmy. Díky gólům v přesilovkách jsme si pomohli a v tom potřebujeme pokračovat, protože jinak body pravidelně sbírat nebudeme. Dali jsme i nějaké branky v oslabení, což vyplynulo z chyb soupeře, ale na to se nezaměřujeme, hlavní je abychom my naopak neinkasovali v oslabení.

Mužstvo táhne první pětka, splňují hráči vaše očekávání?

Dlouho jsme hledali optimální složení a jsme rádi, že tahle formace je produktivní. Věřím, že nakopla i ostatní. Na druhou stranu první pětka by měla táhnout mužstvo a rozhodovat utkání. To spojení funguje, na poslední dva zápasy vypadl centr Lalancette a bylo vidět, že jak Měchura, tak Nenonen nepodávali takové výkony, jako v předchozích duelech.

Přemýšleli jste před koncem přestupového období o posílení mužstva?

Byli jsme samozřejmě ve střehu, monitorujeme dění na trhu, ale to dělá každé mužstvo. Nenaskytl se hráč, který by nám momentálně pomohl, tudíž jsme v tomto přestupním termínu žádný příchod ani odchod nerealizovali.

Čeká vás posledních devět kol základní části, jak těžký ten závěr bude?

Pořád je před námi ještě hodně zápasů, které mohou celkovým pořadím zamíchat. My se musíme soustředit sami na sebe, co bude kolem nás, to neovlivníme. Spoléhat budeme jen na naše výkony, nic jiného nás nezajímá.

Důležitý souboj vás čeká hned po reprezentační pauze. Příští středu hostíte Liberec, před kterým máte náskok čtyř bodů.

Bude určitě důležitý, ale to budou i všechny další duely. S Libercem jsme už doma hráli a bylo to o poslední místo, takže na tyhle vypjaté boje jsme už trochu zvyklí. Určitě se připravíme tak, abychom utkání co nejlépe zvládli.

S jakým umístěním po základní části budete spokojený?

Musíme především zapomenout na poslední dva zápasy a vrátit se k tomu, co jsme předváděli v lednu. Potřebujeme výkony zvednout tak, abychom pravidelně bodovali. Prioritou je samozřejmě vyhnout se spodním příčkám a naopak získat umístění zaručující play off. Čím výš budeme, tím lépe. V ideálním případě začínat doma, takhle bych to viděl.