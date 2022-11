V pondělí dorazil a v úterý hrál. Vše se mi tu líbí, říká karlovarský Huttula

Dnes jste poprvé oblékl dres Energie. Jaké to bylo?

Bylo to velmi energické utkání. Jsem v novém týmu a jsem tu zatím jen chvilku. Stále se seznamuji s trenéry a poznávám své nové spoluhráče. Řekl bych, že jsme dnes hráli dobře. Já osobně jsem neodehrál špatné utkání. Naneštěstí jsem si hned v prvním startu připsal vlastní gól.

V České republice už chvilku působíte. Je to velký rozdíl oproti Finsku?

Určitě je životní styl v Čechách a ve Finsku jiný. Životu tady už jsem se přizpůsobil. Zatím jsem neměl v Čechách žádný problém. Kluci z týmu mi vždycky pomůžou se ve městě aklimatizovat, takže to šlo vždycky hladce.

První zápas, první výhra i první branka, i když vlastní.

To se prostě stane. Povede se to každému jednou až dvakrát za sezonu. Neměl jsem šanci s tím cokoliv dělat. Nestihl jsem vůbec zareagovat. Ale vstřelit první gól je vždycky něco, ne? (smích) Jinak hrát za Karlovy Vary bylo moc hezké. Hráli jsme velmi dobrý zápas. Takhle musíme hrát i ve zbytku sezony.

Po předchozím angažmá v Hradci Králové jste byl chvilku volným hráčem. Jak to bylo s přesunem do Karlových Varů?

Možná třicet šest hodin? (smích) Abych pravdu řekl, tak ani nevím. Zavolal mi agent, že je tady možnost hrát za Energii. Tak jsem do toho šel.

Kdy jste přijel na západ Čech?

V pondělí jsem poprvé přijel do Karlových Varů a začal se seznamovat s týmem. Moc jsem toho tady zatím nezažil, ale musím říct, že se mi tu všechno líbí.

Prý máte rád české pivo. Je to pravda?

Nebudu lhát, miluju české pivo.