Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Dneska to byl zápas plný zvratů. Co nakonec rozhodlo? Jak složité bylo tady vybojovat tři body?
Myslím si, že rozhodla třetí třetina, kde jsme od první do poslední minuty dělali to, co jsme chtěli. Byli jsme trpěliví a zároveň agresivní a byli jsme odměněni třemi góly. Tím jsme ten zápas otočili.
Ve druhé třetině jste vlastně zavelel k obratu prvním gólem po přihrávce Tourignyho. Bylo to něco nacvičeného, nebo to vyplynulo ze situace?
Vůbec ne. Docela jsme tam točili třeba třicet, čtyřicet vteřin, takže jsme věděli, že jsou zavaření. Já jsem se tam trošičku ztratil a viděl jsem, že Mikliš s tím jede dolů. Setkali jsme se pohledy, takže jsem se tak nějak připravil, že mi to dá. On mi to poslal a já se to snažil co nejrychleji dát na bránu. A padlo to tam.
O víkendu jste získali šest bodů proti Hradci Králové a Kometě. Jak vám to na začátku sezony pomůže ke klidu a jistotě?
My úplně nekoukáme, jestli hrajeme doma, nebo venku. Spíš se chceme co nejvíc přiblížit naší hře a hrát šedesát minut tak, jak chceme. Dneska to bohužel zase nebylo úplně šedesát minut, ale ve třetí třetině jsme ukázali, jak chceme hrát, a hlavně díky tomu jsme dneska vyhráli.
Je potřeba se ještě zlepšit v defenzivě? Ofenzivní čísla máte výborná, ale gólů dostáváte možná víc, než byste si představovali.
Tým máme silný, máme čtyři výborné lajny. Víme, že góly dávat budeme, ale musíme se soustředit na obranu, být v ní agresivnější a někdy i trpělivější. Někdy je míň víc. Chceme se co nejvíc přiblížit tomu, jak chceme hrát, a vydržet tak celých šedesát minut.
Byl to pro vás už čtvrtý gól v sezoně, takže po této stránce jste asi spokojený, ne?
Myslím si, že jako lajna, ať jsme hráli jakkoliv, jsme toho měli hodně. Každý zápas jsme měli několik příležitostí a jsem rád, že jsme dnes byli odměnění. Musíme pokračovat v té hře, kterou předvádíme, tlačit se do dobrých prostorů na ledě a pokračovat v tom, jak hrajeme.
Jak se vám spolupracuje s Tomáškem a Stránským? Jsou to možná dva největší letní přestupy v extralize. Jak máte rozdělené role?
S Tomem jsem hrál na Spartě celý rok, takže si myslím, že spolu máme dobrou chemii. Teď je tam s námi Stránský, což je podle mě jeden z nejlepších střelců v celé Evropě. Víceméně ho stačí najít okolo brány a je to gól. Hraje se skvěle s takovými hráči a máme dobrou chemii i mimo led, což podle mě pomáhá a pak to ukazujeme na ledě.
Kometa vás dneska přestřílela. Pozorovali jste nějaký posun v její hře oproti minulé sezoně, kdy jste ji včetně play off osmkrát porazili?
Přišlo mi, že hlavně ve druhé třetině hrála Kometa aktivně a moc nám toho nedala. My jsme tam hráli hodně bez puku a někdy jsme jezdili až zbytečně k nim, oni to hned otáčeli a měli jsme tam takové hluché pasáže. Určitě hrála dnes aktivněji, než jsme od ní byli zvyklí minulý rok. Byl to hodně těžký zápas a jsme rádi, že jsme urvali tři body.
Rozhodující gól jste dali v oslabení po chybě Kristiána Pospíšila. To není zrovna oblíbenec ve vaší kabině, potěší to tedy o něco víc?
Upřímně, ani moc nevím. Mandát to tam skvěle zachytil a krásně uklidil. Myslím, že to byl nakonec vítězný gól, takže strašně důležitý. Jak jsem říkal, ve třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v oslabení.
Když přijedete na stadion velkého klubu s hodně fanoušky, je to pro vás nějak speciální, nebo je to stejné jako zápas třeba proti Mladé Boleslavi?
Snažíme se na každý zápas připravit, protože víme, jak je extraliga letos vyrovnaná a každý tým má doma i venku sílu. Já osobně jsem si to užil. Fanoušci tady jsou skvělí od začátku do konce. Jsou slyšet už, když nastupujeme na halu, celá hala píská, takže to člověk cítí. Určitě je lepší hrát před pár tisíci lidmi než před prázdnějšími tribunami.
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Všichni jsou nažhavení Pardubice porazit. A nesmíme prohrávat souboje, ví Stránský
V Brně se chystá nová aréna. Jak jako hokejista vnímáte, že se bude hrát v novém prostředí, i když to není přímo váš domácí stadion?
Upřímně ani nevím, jak ta hala má být velká nebo jak to má vypadat. Všichni určitě doufáme, že tam bude dobrý led a že bude zase chodit plný dům. Vždycky, když přijedete, chcete, aby těch lidí bylo co nejvíc. I když fandí druhému týmu, je to prostě lepší, než když chodí lidí míň. Takže to nějak extra nevnímám, ale určitě se těším. Když pak bude hala vyprodaná, bude to dobrý zážitek.
Čekali jste dneska, že do brány půjde Stezka, nebo jste spíš čekali Rabčana?
Bavili jsme se o tom, že Rabčan měl teď asi dva zápasy a chytal výborně. Ale Aleš určitě taky chytal velmi dobře. Myslím, že někdo říkal, že v Litvínově to mohlo skončit vyšším rozdílem, kdyby nechytal. Mají dva skvělé gólmany a myslím si, že je asi jedno, kdo z nich pak chytá. Nejsem trenér gólmanů, ale oba jsou podle mě dobří gólmani a dneska si myslím, že Aleš taky chytal dobře.