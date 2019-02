Šlégr: Hráči trenéra neodvolali, ale musí být profesionální

„Reagujeme na situaci, kdy jsme po reprezentační přestávce z pěti zápasů udělali čtyři body. Máme čtyři zápasy do konce základní části a dáváme tím týmu impulz, že se chceme o play off porvat,“ řekl Šlégr. Verva je tři body za desátou Spartou, ta má zápas k dobru.

S Razýmem jste počítali dlouhodobě, byl vyhazov o to těžší?

Každé odvolání trenéra je těžké rozhodnutí, člověk si musí být jistý, že je správné. Je to život hokejového kouče, s kterým se každý musí smířit. Když jsem Milana bral, věřil jsem, že s námi zůstane pár let. Bohužel se to nepovedlo. Začátek byl fantastický, možná až moc, v průběhu sezony jsme se propadali dolů a dolů. Možná se to může tvářit, že to je na poslední chvíli, možná i pozdě, ale nechceme pro to nic neudělat. Bohužel hráče už nevyměníme, je po přestupních termínech.

Nesedli si trenér s hráči?

To je asi otázka na hráče. V pondělí k nim promluvím, všem řeknu, co si o celé sezoně myslím. A co by asi mělo nastat. Hráči neodvolali trenéra, v žádném případě. Nikdy nic takového z jejich komentářů nezaznělo. Je to rozhodnutí vedení a představenstva. Hráči by měli být vždycky profesionální, dodržovat, co jim trenér naordinuje. V tomto případě se to pravděpodobně nestalo, proč, to musí vědět oni. My teď musíme koukat na poslední čtyři zápasy, udělat maximum, abychom se pokusili je vyhrát. Pokud ano, dáváme si ještě dobrou šanci dostat se do play off. Pokud ne, je to vizitka nás všech a musíme si to zanalyzovat a říct si, jakou se vydáme cestou.

Jak berete roli krizového kouče?

Návrat na lavičku nikdy není mé extrémní přání, ale zase na sebe beru tu zodpovědnost. Jdu do toho po boku Pepy Beránka (sportovního ředitele) a Radima Skuhrovce (dosavadní asistent). Abych dneska někde náhodně hledal trenéra na čtyři zápasy základní části, je nesmysl.

Co změníte? Některým hráčům možná styl hry neseděl.

Plánuji s hráči velkou debatu, místo tréninkové jednotky si musíme říct, co od toho očekávám, jakým stylem bychom měli hrát. Rozhodně nemůžeme tak jako teď. Pořád si stojím za tím, že mužstvo na papíře máme velice kvalitní, ale nehrajeme kvalitní hokej.

Rozdával jste pokuty?

Nejsem jejich zastánce. Každý hráč by měl brát zodpovědnost za svůj výkon a podívat se do zrcadla, jestli dělá, co má. Teď musíme všechno hodit do pozitivna, semknout se a společně to zkusit urvat.

Máte v hlavě nového trenéra?

Kdybych nepřistoupil k tomuto kroku teď, tak bych k němu přistoupil asi po sezoně. Počítal jsem, že někoho hledat budeme, to tak je. Ale teď si tím nebudu zatěžovat hlavu, budu se věnovat tomu, aby naše hra byla víc přímočará, jednoduchá, do brány. Uvidíme, jestli se hráče podaří přesvědčit. Až po sezoně budeme řešit B, tedy nového trenéra.