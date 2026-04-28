Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Robert Reichel alias Alby coby šéf střídačky pomohl udržet extraligu sportovní cestou, jeho kamarád a další naganský hrdina Šlégr u zeleného stolu – právě dolaďuje převzetí klubu od odcházejícího Orlenu Unipetrol. „Chtěl bych být sebevědomý, že to bude do konce května vyřešená záležitost,“ věří budoucí spolumajitel tradiční hokejové bašty.
Jak se staví k systému baráže? Odejde nynější management v čele s generálním ředitelem Pavlem Hynkem? A dočká se klub nového stadionu? „Bude to jedna z priorit. Nechceme jen nějaké plátování, ale vytvořit multifunkční arénu,“ plánuje člen prestižního Triple Gold Clubu.
V jaké fázi je přebírání klubu od Orlenu, který máte spoluvlastnit vy a Robert Kysela?
Pořád probíhá, všechny procesy trvají. Ale myslím, že se už blížíme ke konci. Nechci dávat data, dostávat sám sebe do kouta. Orlen má určitá pravidla, která musí obě strany dodržovat, o to se snažíme. Mám mlčenlivost, takže nemůžu konkrétní kroky říkat, stejně jako kolik nám přispěje. Ale myslím si, že to už opravdu jde do finále a směřujeme k dohodě.
Zůstane trenérem spasitel Reichel?
Za předpokladu, že u toho budeme my, tak ano. Rozumím tomu, že pořád mluvím v nějakých obláčcích a asi ne úplně konkrétně, ale já opravdu nemůžu. Nechtěl bych pokazit jakékoliv jednání. Je to pro nás teď rozhodující závěr, na který všichni čekají. A jakmile se to povede, rádi se k tomu vyjádříme.
Dá se alespoň říct, jakou částkou přispěje Orlen do rozpočtu? A jak to bude s nynějším vedením klubu, čili s generálním ředitelem Pavlem Hynkem a sportovním manažerem Tomášem Vrábelem?
Dokud si klub nepřebereme, nepřísluší mi vyjadřovat se k čemukoliv. Máme to nějak namyšlené, připravené, ale musí tam být podpis od obou stran o převzetí klubu, teprve pak můžeme konat.
Jak jste prožíval baráž?
Hrozně emotivně, uzavřeně. Na konci, když to kluci dotáhli, mi vytryskly slzy. Všichni zainteresovaní, kteří se podíleli na záchraně, odvedli strašný kus práce. Emoce vybouchly a jsem strašně šťastný, klukům patří velké díky.
60 milionů...
...korun v průměru dával do rozpočtu hokejového Litvínova v posledních letech jeho většinový majitel Orlen Unipetrol.
Sepětí fanoušků s ohroženým klubem bylo nevídané, dojalo vás?
Cítil jsem sepětí napříč republikou. Chodí mi úžasné zprávy, ať do WhatsAppu, do zpráv nebo do mailu, jak nám lidi fandili a zřejmě budou fandit dál. To je prostě nádherné. Jsme nejmenší extraligové město v republice, přesto jsme tradiční klub a lidi nás mají rádi. Což mě těší. A uděláme všechno pro to, aby tahle přízeň zůstala i dál.
Reichel říkal, že v případě pádu do první ligy by plno sponzorů odešlo. Byl to až tak fatální boj?
Jednoznačně. Málokdo to ví, ale odešlo by třeba tři čtvrtě sponzorů. Přiznám se, tenhle scénář jsme si ani nemalovali. Natolik jsme se ho báli, že připouštět si tu negativní stránku bylo pro nás absolutně nepřijatelné. A my jsme nechtěli jít naproti negativním věcem, jen těm pozitivním. Vůbec si nedovedu představit, co by nastalo.
Co rozhodlo baráž proti vítězi Maxa ligy?
Kvalita našich hráčů byla někde jinde. Únava může hrát taky roli, ale co jsem viděl, tak síla našeho mužstva byla diametrálně jiná.
Znovu se vedly ostré diskuze o nespravedlnosti baráže, jak to vnímáte vy?
Variant je hodně, je na rozhodnutí Asociace profesionálních klubů, která extraligu řídí, jak se k tomu postaví. Já pořád říkám, že mužstvo, které chce postoupit, musí opravdu vytvořit extraligový kádr. Když se trenér z extraligy podívá na zápas baráže, měl by si chtít vybrat z prvoligového týmu minimálně půlku hráčů. A to tam se vším respektem k jihlavským hokejistům úplně nebylo. Podle mě je cestou připravit se před sezonou na to, že budu hrát s kádrem, který má extraligové parametry. Ale vyjadřovat se k tomu, co je správně a co je špatně, nyní považuju za nefér. S kolegy jsem si klub ještě nepřebral. Až tento proces dokončíme, jsme jeden hlas ze čtrnácti v APK a můžeme to řešit.
Jak by se vám zamlouvalo rozšíření extraligy?
Když vidím zázemí Jihlavy, smekám před celým krajem, odvedli tam velký kus práce. Mají krásný stánek a teď před sebou další úkol, dostat se do nejvyšší soutěže. Já osobně bych se nebránil nějakému rozšíření, klidně i o dva týmy, udělat třeba dvě skupiny. Ale to je spíš debata na půdu APK a já dneska nejsem ten, který by měl někomu říkat, jak to má být.
Jihlava má novou halu, jak vás Horácká aréna nadchla?
Navštívil jsem ji poprvé a gratuluji celému regionu, že se povedla tak vystavět. Hezky se na stadion kouká. Každý nový stánek je pro celou českou hokejovou komunitu dobrá zpráva. Panu majiteli Dukly Pavlíčkovi jsem děkoval za to, že vstoupil do hokeje, a říkal jsem mu, že čím víc lidí jako on tady bude, tím víc to našemu sportu pomůže.
Vy máte stařičký stadion. Pokud klub převezmete, oživí se plány na zásadní rekonstrukci?
Pro Litvínov by to mělo být prioritou. Než jsme vstoupili do jednání s Orlenem Unipetrol, byli jsme samozřejmě na radě města. A ptali jsme se, jestli je vůbec reálná šance na rekonstrukci, o které se mluví léta. Tedy sundat střechu a jednu tribunu a vytáhnout stadion do fotbalového hřiště, udělat parkoviště. Což je zásadní pro lidi na Osadě, aby se jim v době hokeje ulehčilo a měli možnost normálně žít. Město řeklo, že ano, že udělají maximum, aby se do toho šlo. Musíme zrevidovat projektovou dokumentaci, v jaké fázi je. A možná vytvořit pracovní skupinu, ať už klub, město, případně kraj, aby všichni zainteresovaní se na tom podíleli a dávalo to smysl.
Jaká je vaše vize?
Nedělat jen nějaké plátování, ale vytvořit multifunkční arénu, kde se budou moct konat nejen hokejové zápasy, ale případně i něco jiného, další sportovní klání nebo koncerty. Město by si zasloužilo i něco víc než hokej. Pokud se nám povede klub převzít, bude to jedna z priorit a rádi bychom to uskutečnili co nejdřív.
V Jihlavě jste se objevil s Litvínovem v baráži, ale i jako generální manažer s reprezentací. Jaké to bylo na dvou bojištích?
Dokonce na třech bojištích, já se v Jihlavě narodil. K městu vztah mám, byla to pro mě zvláštní situace. Já v Jihlavě vyrostl jako malý kluk, ale jsem patriot Litvínova, nebyly to jednoduché chvíle. Být kdekoli s národním týmem je úžasné, protože já vždycky rád reprezentoval a jsem hrdý na náš národ.
Pojede na mistrovství světa Ondřej Kaše, tahoun Litvínova?
Po baráži ho necháme oddechnout a určitě ho budeme kontaktovat. Ale nejsem si úplně jistý, jestli v nominaci bude, když jsem viděl, jak občas kulhal. Myslím, že zdravotně na tom nebude úplně nejlíp. Dáme tomu pár dnů.
Zůstanou s mladším bratrem Davidem?
Mají smlouvu ještě na příští sezonu, uvidíme, jak se k tomu postavíme dál. Zájem bychom měli.
Spekulovalo se o zájmu Pardubic, můžou je přetáhnout?
Nebudu vytvářet negativní půdu. Jsou to kluci, kteří to mají v Litvínově rádi, a věřím, že pokud dostanou nabídku, přijmou ji. Budeme dělat maximum, abychom jim ji mohli dát.
A co posily? Mluví se o Davidu Kämpfovi a jeho návratu z NHL.
Hlavně je důležité, že nám Orlen dovolil podepisovat alespoň hráče, kteří byli v Litvínově, zůstávají u nás a o které jsme projevili zájem. Považuji to za důležitý krok a teď nastane to ostatní, což má ovšem zase návaznost na přebrání klubu. Základ týmu na příští sezonu tady je, víc než půlku kluků máme, to je pro nás podstatné.
Jak pomohla mužstvu v baráži Reichelova přísná ruka?
Bylo především vidět, že kluci mají natrénováno. A Alby přinesl disciplínu, což asi rozhodlo. Zápasy nebyly úplně o hezké nahrávce, ale o tom, že kluci dodržují, co mají. V jednom utkání, v jedné třetině to neudělali a prohráli. Vyzkoušeli si, že když nebudou všichni dělat, co si řekli, neporazí nikoho. A to je důležitá známka, že když mi něco trenér vštěpuje a já mu uvěřím, můžu být úspěšný. Platí to i opačně. Alby přinesl do mužstva řád a trénink. Když je hráč správně fyzicky připravený a dá se mu dobrý herní systém, divák odchází ze stadionu spokojený, i když se prohraje.