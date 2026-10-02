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Tipsport extraliga 2026/27

Stopka pro Sekáče. Útočník Sparty po zákroku na Bulíře vynechá očekávaný duel

Autor:
  15:45
Jiří Sekáč ze Sparty opouští zápas proti Českým Budějovicím po faulu na Michal...

Jiří Sekáč ze Sparty opouští zápas proti Českým Budějovicím po faulu na Michal Bulíře. | foto: ČTK

Michael Špaček trefuje tyč v závěru utkání s Českými Budějovicemi.
Matyáš Michálek v dresu Sparty
Českobudějovický brankář Milan Klouček čelí Devinu Shoreovi ze Sparty. Toho...
Českobudějovický brankář Milan Klouček
11 fotografií
Byl to zřejmě nejvíce probíraný moment čtvrtečního duelu hokejové extraligy. Sparťanský útočník Jiří Sekáč v něm tři minuty před koncem druhé třetiny fauloval českobudějovického Michala Bulíře a vyfasoval trest do konce utkání. Nyní od disciplinární komise obdržel stopku na nadcházející zápas s Pardubicemi.

Sekáč se ve vítězném střetnutí (4:2) provinil zásahem ramenem do oblasti hlavy a krku, za což od hlavních rozhodčích Jana Jaroše a Matěje Sýkory obdržel trest na pět minut plus do konce utkání.

V rozhodování předsedy disciplinární komise Radima Bičánka hrálo roli to, že Bulíř odehrál puk bezprostředně před střetem. Vzhledem ke krátké časové prodlevě tak měl Sekáč podle disciplinárky možnost jej atakovat dovoleným způsobem.

Podívejte se na Sekáčův zákrok na Bulíře:

„V závěrečné fázi zákroku však navýšil svou pozici a pravým ramenem primárně zasáhl oblast hlavy a krku protihráče,“ stojí v prohlášení.

Vzhledem ke zranění Bulíře, jenž zápas nedohrál, hrozil Sekáčovi trest v rozmezí jednoho až čtyř zápasů, obdržet mohl také finanční pokutu. Forvard Pražanů nakonec dostal stopku na spodní hranici.

Přijde vám trest pro Jiřího Sekáče adekvátní?

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Jedna z nových sparťanských posil tím přijde o nedělní šlágr v Pardubicích. Celek z hlavního města v něm bude postrádat třetího nejproduktivnějšího hráče týmu (3+3) a momentálně člena elitní formace.

Pražané proti Českým Budějovicím pětiminutové oslabení po Sekáčově oslabení ustáli, navíc se v něm na začátku závěrečné části dostali do vedení 2:1, když se prosadil Tomáš Hyka. Posléze si připsali první domácí triumf v aktuální sezoně.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
8. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
9. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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