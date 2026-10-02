Stopka pro Sekáče. Útočník Sparty po zákroku na Bulíře vynechá očekávaný duel

Sekáč se ve vítězném střetnutí (4:2) provinil zásahem ramenem do oblasti hlavy a krku, za což od hlavních rozhodčích Jana Jaroše a Matěje Sýkory obdržel trest na pět minut plus do konce utkání.
V rozhodování předsedy disciplinární komise Radima Bičánka hrálo roli to, že Bulíř odehrál puk bezprostředně před střetem. Vzhledem ke krátké časové prodlevě tak měl Sekáč podle disciplinárky možnost jej atakovat dovoleným způsobem.
Podívejte se na Sekáčův zákrok na Bulíře:
„V závěrečné fázi zákroku však navýšil svou pozici a pravým ramenem primárně zasáhl oblast hlavy a krku protihráče,“ stojí v prohlášení.
Vzhledem ke zranění Bulíře, jenž zápas nedohrál, hrozil Sekáčovi trest v rozmezí jednoho až čtyř zápasů, obdržet mohl také finanční pokutu. Forvard Pražanů nakonec dostal stopku na spodní hranici.
Jedna z nových sparťanských posil tím přijde o nedělní šlágr v Pardubicích. Celek z hlavního města v něm bude postrádat třetího nejproduktivnějšího hráče týmu (3+3) a momentálně člena elitní formace.
Pražané proti Českým Budějovicím pětiminutové oslabení po Sekáčově oslabení ustáli, navíc se v něm na začátku závěrečné části dostali do vedení 2:1, když se prosadil Tomáš Hyka. Posléze si připsali první domácí triumf v aktuální sezoně.