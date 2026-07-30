Sekáč o Spartě a návratu: Potřebuji se nakopnout, v zahraničí už jsem uvadal

Do úvah o jeho sportovní budoucnosti promluvila i rodinná situace. S manželkou Lucií nedávno přivítali na svět třetího potomka.
„Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se takhle rozhodl. S tolika dětmi už občas potřebujeme pomoc od nejbližších,“ hlásil čtyřiatřicetiletý útočník.
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S hokejem se nacestoval dost. Teď je rád zpátky v Česku. S pevným zázemím, s ním spojenou psychickou pohodou, kterou jedna ze dvou letních posil Sparty kolikrát obtížně hledala.
„Potřeboval jsem hokejový impuls, malinko se probrat a nakopnout,“ vysvětloval. „V zahraničí už to nebylo ono. Trochu jsem umíral, upadal.“
Ve světě toho stihl dost. Po odchodu z NHL, kde za dvě sezony vystřídal čtyři adresy (Montreal, Anaheim, Chicago, Arizona), si v uplynulých deseti letech odkroutil tři štace v Rusku a dvě ve Švýcarsku.
Z KHL má dva tituly. Jeden s Kazaní, druhý s Omskem. Mezitím si střihl ještě rok v CSKA Moskva. Ve Švýcarsku si zahrál v Lausanne, posledně působil v Luganu.
„Sám jsem cítil, že nejsem spokojený,“ nezastíral Sekáč. Bylo to znát také na produktivitě, v uplynulé sezoně zapsal v devětatřiceti zápasech jen sedmnáct bodů (7+10).
„I myšlenky na návrat domů mi na ledě ubíraly, asi jsem to měl někde v podvědomí. Jak se nám rozrostla rodina, už ani manželka nechodila na zápasy. Připadal jsem si trochu sám, hledal jsem se,“ popisoval Sekáč.
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Jakmile se dopekla veškeré jednání se Spartou, sbalil celou domácnost a přestěhoval ji do Česka.
Sportovní ředitel Tomáš Divíšek po oznámení podpisu uvedl, že obě strany byly v kontaktu delší dobu, k dohodě málem došlo už v minulé sezoně: „Seko sám projevil velký zájem za nás hrát a vrátit klub tam, kam by měl patřit.“
Jeho příchod i angažování Matěje Blümela si po středečním tréninku pochvaloval také nový kouč Patrik Augusta: „Oba jsou výborní hokejisté, celý tým zase posunou o kousíček výš.“
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Sekáče na startu přípravy zařadil do druhého útoku vedle Devina Shorea a Michala Řepíka.
„Užívám si to tady! Každý den v české kabině, to je pro mě důležité. Zatím tu nejsem tak dlouho, abych mohl něco víc hodnotit, ale nálada panuje velmi dobrá,“ povídal v útrobách Sportovní haly v Holešovicích.
Co se od něj očekává? Body, přímočarost, zdobí ho také všestrannost, zastane více rolí. Ve čtyřiatřiceti má navíc za sebou spoustu hokeje, může rozšířit skupinku lídrů v už tak zkušené kabině.
„Tým je silný, máme tu zvučná jména. Ale byl jsem v mužstvech, kde to tak nebylo a skončilo to titulem. Ne vždycky rozhoduje to, co leží na papíře. Tlak na nás bude, ale já si to nepřipouštím,“ poznamenal.
Sparťanský dres si přes hlavu přetáhne poprvé od ledna 2013. Tehdy dorazil jako dvacetiletý mladík na hostování z pražského Lva. Stihl jedenadvacet startů, čtyři góly a šest přihrávek.
Debutoval doma proti Plzni, dostal šanci ve druhé lajně po boku klubových legend Jaroslava Hlinky a Petra Tona. Hned se blýskl přesným zásahem a pomohl k vítězství 3:2.
Od té doby dospěl, hokejově se posunul. Co ukáže v extralize tentokrát?