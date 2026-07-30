Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tipsport extraliga 2026/27

Sekáč o Spartě a návratu: Potřebuji se nakopnout, v zahraničí už jsem uvadal

Autor:
  12:22
Jiří Sekáč se chystá na sezonu ve Spartě.

Jiří Sekáč se chystá na sezonu ve Spartě. | foto: HC Sparta Praha

Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, účastník olympijských her a dvou...
Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, účastník olympijských her a dvou...
Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, bývalý reprezentant se stal...
Hokejový útočník Jiří Sekáč se stává první letní posilou Sparty, v klubu už...
10 fotografií
Z českého prostředí na dlouhou dobu zmizel. Extraligu má nasledovanou, ale nikoliv zažitou. Vyzkoušel si ji jen v dresu Sparty. Před třinácti lety, na jedenadvacet zápasů. „Hraje se tu mnohem fyzičtější hokej než třeba ve Švýcarsku,“ všiml si Jiří Sekáč. A zároveň přiznal: „Návrat domů jsem měl v hlavě už delší dobu.“

Do úvah o jeho sportovní budoucnosti promluvila i rodinná situace. S manželkou Lucií nedávno přivítali na svět třetího potomka.

„Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se takhle rozhodl. S tolika dětmi už občas potřebujeme pomoc od nejbližších,“ hlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

Sen se Spartou je pro mě víc než NHL. Chlapík odmítl zámoří, Tomášek ho mrzí

S hokejem se nacestoval dost. Teď je rád zpátky v Česku. S pevným zázemím, s ním spojenou psychickou pohodou, kterou jedna ze dvou letních posil Sparty kolikrát obtížně hledala.

„Potřeboval jsem hokejový impuls, malinko se probrat a nakopnout,“ vysvětloval. „V zahraničí už to nebylo ono. Trochu jsem umíral, upadal.“

Ve světě toho stihl dost. Po odchodu z NHL, kde za dvě sezony vystřídal čtyři adresy (Montreal, Anaheim, Chicago, Arizona), si v uplynulých deseti letech odkroutil tři štace v Rusku a dvě ve Švýcarsku.

Hokejový útočník Jiří Sekáč se stává první letní posilou Sparty, v klubu už působil při hostování v sezoně 2012/13.

Z KHL má dva tituly. Jeden s Kazaní, druhý s Omskem. Mezitím si střihl ještě rok v CSKA Moskva. Ve Švýcarsku si zahrál v Lausanne, posledně působil v Luganu.

„Sám jsem cítil, že nejsem spokojený,“ nezastíral Sekáč. Bylo to znát také na produktivitě, v uplynulé sezoně zapsal v devětatřiceti zápasech jen sedmnáct bodů (7+10).

„I myšlenky na návrat domů mi na ledě ubíraly, asi jsem to měl někde v podvědomí. Jak se nám rozrostla rodina, už ani manželka nechodila na zápasy. Připadal jsem si trochu sám, hledal jsem se,“ popisoval Sekáč.

První posila pro Spartu, ze Švýcarska přichází Sekáč. Cítím se furt mladě, hlásí

Jakmile se dopekla veškeré jednání se Spartou, sbalil celou domácnost a přestěhoval ji do Česka.

Sportovní ředitel Tomáš Divíšek po oznámení podpisu uvedl, že obě strany byly v kontaktu delší dobu, k dohodě málem došlo už v minulé sezoně: „Seko sám projevil velký zájem za nás hrát a vrátit klub tam, kam by měl patřit.“

Jeho příchod i angažování Matěje Blümela si po středečním tréninku pochvaloval také nový kouč Patrik Augusta: „Oba jsou výborní hokejisté, celý tým zase posunou o kousíček výš.“

Augusta o Spartě: Málo posil? Jen bychom vířili vody. Špičkoví hráči k titulu nestačí

Sekáče na startu přípravy zařadil do druhého útoku vedle Devina Shorea a Michala Řepíka.

„Užívám si to tady! Každý den v české kabině, to je pro mě důležité. Zatím tu nejsem tak dlouho, abych mohl něco víc hodnotit, ale nálada panuje velmi dobrá,“ povídal v útrobách Sportovní haly v Holešovicích.

Co se od něj očekává? Body, přímočarost, zdobí ho také všestrannost, zastane více rolí. Ve čtyřiatřiceti má navíc za sebou spoustu hokeje, může rozšířit skupinku lídrů v už tak zkušené kabině.

Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, bývalý reprezentant se stal první letní posilou pražské Sparty.

„Tým je silný, máme tu zvučná jména. Ale byl jsem v mužstvech, kde to tak nebylo a skončilo to titulem. Ne vždycky rozhoduje to, co leží na papíře. Tlak na nás bude, ale já si to nepřipouštím,“ poznamenal.

Sparťanský dres si přes hlavu přetáhne poprvé od ledna 2013. Tehdy dorazil jako dvacetiletý mladík na hostování z pražského Lva. Stihl jedenadvacet startů, čtyři góly a šest přihrávek.

Debutoval doma proti Plzni, dostal šanci ve druhé lajně po boku klubových legend Jaroslava Hlinky a Petra Tona. Hned se blýskl přesným zásahem a pomohl k vítězství 3:2.

Od té doby dospěl, hokejově se posunul. Co ukáže v extralize tentokrát?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Kanadský útočník Macklin Celebrini.

Další změna. Tentokrát velmi rychlá. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Leo Carlsson z Anaheimu vydržel na prvním místě jen dvacet dní. Střídá ho Macklin Celebrini, vycházející hvězda a...

Trest za porušení kontraktu. V Rusku rozhodli, vyhozený Slovák dluží miliony

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Pár týdnů po olympijském turnaji dostal výpověď. Údajně proto, že porušil náležitosti smlouvy. Na základě rozhodnutí disciplinární komise KHL navíc musí slovenský hokejista Adam Ružička zaplatit...

V NHL se opět posouvá platový rekord. Mladík Celebrini podepsal obří kontrakt

Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu.

Teprve dvacetiletý útočník Macklin Celebrini podepsal gigantický kontrakt se San Jose. Od sezony 2027/28 si ročně přijde na 18,8 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 400 milionů korun. Nikdo v NHL...

Odmítl přes 2,5 miliardy. Neřešme to, řekla hvězda NHL. A jen o půlrok odložila debaty

Americký útočník Jason Robertson.

V zámoří je Jason Robertson jedním z nejžádanějších útočníků. A tak není s podivem, že jeho táhlá jednání s Dallasem vzbuzovala velkou pozornost. Obzvlášť v posledních týdnech, kdy se americký...

Sekáč o Spartě a návratu: Potřebuji se nakopnout, v zahraničí už jsem uvadal

Jiří Sekáč se chystá na sezonu ve Spartě.

Z českého prostředí na dlouhou dobu zmizel. Extraligu má nasledovanou, ale nikoliv zažitou. Vyzkoušel si ji jen v dresu Sparty. Před třinácti lety, na jedenadvacet zápasů. „Hraje se tu mnohem...

30. července 2026  12:22

Češi před prahem NHL. Hrabal, Jiříček, Mrtka… Kdo ještě může brzy prorazit?

Premium
Brankář Michael Hrabal během zápasu UMass Minutemen.

Ne, na obzoru nepozorujeme nového Nečase ani Pastrňáka. Výrazné naděje, které se mohou rozzářit ve hvězdy NHL, český hokej v poslední době nevyrábí. Z národních týmů, jež v minulých letech vozily...

30. července 2026

Australan Costa míval ve Vsetíně husí kůži. Teď plánuje: Těším se, až budu mít fanynky

30.3. 2024, Litoměřice - Zlín, 7. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy....

Už když nastupoval v litoměřickém dresu do jarního čtvrtfinále první ligy proti Vsetínu, věděl, že o jeho služby má soupeř z Valašska eminentní zájem. „Chtěl jsem se o to víc ukázat, ale ve třetím...

30. července 2026  10:32

Hra o miliony: Prostějov, nebo Prostějov? I město řeší spor druholigových klubů

Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení...

Za pár měsíců odstartuje nová sezona druhé hokejové ligy. A více než čtyřicetitisícový Prostějov v ní bude mít hned dvě mužstva. Pro až třetí nejvyšší soutěž v tuzemsku půjde o bezprecedentní stav,...

30. července 2026  8:13

Chci konkurovat Kanadě a USA! Hokejistky vstoupily do sebevědomé éry Idalskiho

Brian Idalski, nový trenér české hokejové reprezentace žen.

Hřmotný hlas, urostlá postava, pevný stisk ruky a v puse žvýkačka, z které při tréninku občas udělá bublinu. Česká hokejová reprezentace žen vstoupila na kempu v Chomutově do nové éry pod koučem...

30. července 2026

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Kanadský útočník Macklin Celebrini.

Další změna. Tentokrát velmi rychlá. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Leo Carlsson z Anaheimu vydržel na prvním místě jen dvacet dní. Střídá ho Macklin Celebrini, vycházející hvězda a...

29. července 2026  17:37

V NHL se opět posouvá platový rekord. Mladík Celebrini podepsal obří kontrakt

Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu.

Teprve dvacetiletý útočník Macklin Celebrini podepsal gigantický kontrakt se San Jose. Od sezony 2027/28 si ročně přijde na 18,8 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 400 milionů korun. Nikdo v NHL...

29. července 2026  17:01,  aktualizováno  17:27

Augusta o Spartě: Málo posil? Jen bychom vířili vody. Špičkoví hráči k titulu nestačí

Sparťanský trenér Patrik Augusta vede trénink v Holešovicích.

Ke konci medailově plodného angažmá u reprezentační dvacítky opakoval: „Začíná mi chybět každodenní práce.“ Teď ji zase má. A ne jen tak ledajakou. Patrik Augusta od pondělka driluje Spartu,...

29. července 2026  16:34

Sen se Spartou je pro mě víc než NHL. Chlapík odmítl zámoří, Tomášek ho mrzí

Patrik Augusta (vlevo) diskutuje s Filipem Chlapíkem.

Sezonu odehrál ve skvělé formě, ukázal se i na olympijských hrách. Nejen poté se začalo řešit: Nevydá se Filip Chlapík ještě na jednu štaci do NHL? Zájem o něj skutečně byl, sám se ale rozhodl...

29. července 2026

Legendární dvojice opět spolu? Kane přemlouvá Toewse, Chicago je v napětí

Společné působení Jonathana Toewse a Patricka Kanea v Chicagu se zřejmě blíží...

Reálná možnost, nebo spíš jen zbožné přání? Následující dny a týdny pravděpodobně ukážou. Legendární útočník Jonathan Toews, jenž se teprve v červnu rozloučil s hokejem, si má údajně promýšlet,...

29. července 2026  13:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šenkeřík je zpátky ve Zlíně. Šel za postupovými ambicemi i trenérem

Petr Šenkeřík na tréninku hokejového Zlína.

Jeho návrat do Zlína se přetřásal několikrát, klaplo to ale až letos. Mezitím obránce Petr Šenkeřík (35) oblékl dres 22 klubů. „Byl jsem snad všude,“ glosuje zlínský rodák svoji pestrou hokejovou...

29. července 2026  9:40

Ciencala vyměnil dresy rivalů: Chci hrát a chci ještě ukázat, že na to mám

Oceláři se připravují na sezonu s dobrou náladou, jak předvádí útočník David...

Ve třiceti letech se cítí na vrcholu sil a chce hrát co nejvíce. Proto hokejový útočník David Ciencala vyměnil třinecký dres za vítkovický. „Po sezoně jsme se sešli s panem Peterkem (sportovní...

29. července 2026  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×