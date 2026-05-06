Tipsport extraliga 2025/26

První posila pro Spartu, ze Švýcarska přichází Sekáč. Cítím se furt mladě, hlásí

Autor: ,
  11:06
Po očekávaném oznámení nového kouče Sparta hlásí také pozoruhodný návrat. Útočník Jiří Sekáč nebyl poslední roky příliš vidět, však posledních dvanáct let působil v zahraničí, zejména ve Švýcarsku či dříve v KHL. Teď účastníka olympijských her a dvou mistrovství světa coby první letní posilu představil právě pražský klub. „Chci přinést, co jsem se za všechny roky naučil,“ říká zkušený třiatřicetiletý hokejista.
Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, účastník olympijských her a dvou mistrovství světa se stal první letní posilou pražské Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Český útočník Jiří Sekáč v šanci před dánskou brankou.
Sekáč odehrál za Spartu 21 zápasů v sezoně 2012/13, kdy nastupoval také za pražský Lev. Jinak extraligu nikdy nehrál, působil v Rusku, zámoří a právě Švýcarsku, v němž po pěti letech končí.

„Mám velkou rodinu a kočovného života už bylo hodně. V prosinci se nám navíc narodilo třetí dítě, takže přišel ideální čas na návrat domů. Jsem plný očekávání a hrozně se těším, o to víc, že se můžu vrátit do Sparty, kde už jsem hrával,“ říká Sekáč.

Sparta se o Sekáče zajímala delší dobu, sám hráč měl o angažmá podle průběhu jednání velký zájem. „Z rozhovorů během sezony jsme cítili obrovskou chuť vrátit Spartu tam, kam by měla patřit. Jsme rádi, že nám vyztuží útočné řady a předvede nám, jaký je parádní hráč,“ doufá sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, bývalý reprezentant se stal první letní posilou pražské Sparty.

„Jedná se o powerforwarda, neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ myslí si Divíšek.

Sekáč působil v Česku naposledy v ročníku 2013/14, kdy hrál za Lev v KHL. Poté se vydal na štaci do zámoří, kde si vyzkoušel NHL za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu.

Po dvou sezonách se vrátil do KHL, s Kazaní a Omskem vyhrál Gagarinův pohár. Přes Lausanne a Lugano míří ve 33 letech do Česka.

„Ale já se cítím furt mladě! Avšak vím, že už nemůžu po ledě létat, kde chci. Musím být zodpovědnější a chovat se trošku jinak, než jak jsem hrál ve dvaceti,“ uznává.

„Těším se na sparťanské fanoušky v O2 areně i na českou atmosféru kdekoliv jinde. Těším se, že na mě přijde i rodina a budu hrát za Spartu, kterou jsem sledoval už jako malej kluk. Extraliga je o hodně tvrdší než Švýcarsko, což mi tam dost chybělo. Byl jsem několikrát suspendovaný za hity, které v českém playoff brali za normální,“ porovnává.

Sparta v něm získává zkušeného útočníka, který si zahrál na dvou světových šampionátech a také olympijských hrách. Očekává od něj produktivitu i nepříjemnou fyzickou hru pro soupeře.

Jiří Sekáč v dresu české reprezentace.

„Věřím, že jsem schopný zahrát všechno. Nechci být jen agresivní a tvrdý, ale přispět i body. Chci přinést, co jsem se za všechny roky naučil,“ završuje všestranný útočník.

Sekáč je první posilou Sparty. Ta zatím oznámila změny v realizačním týmu, nově ji povede Patrik Augusta, Ladislav Šmíd, Tomáš Netík a Michal Neuvirth.

Klub rovněž oznámil kromě trenérů také dva odchody, skončil finský centr Jani Lajunen a mladý útočník Michal Vitouch, jenž zamířil do Olomouce.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

