Sekáč odehrál za Spartu 21 zápasů v sezoně 2012/13, kdy nastupoval také za pražský Lev. Jinak extraligu nikdy nehrál, působil v Rusku, zámoří a právě Švýcarsku, v němž po pěti letech končí.
„Mám velkou rodinu a kočovného života už bylo hodně. V prosinci se nám navíc narodilo třetí dítě, takže přišel ideální čas na návrat domů. Jsem plný očekávání a hrozně se těším, o to víc, že se můžu vrátit do Sparty, kde už jsem hrával,“ říká Sekáč.
Sparta se o Sekáče zajímala delší dobu, sám hráč měl o angažmá podle průběhu jednání velký zájem. „Z rozhovorů během sezony jsme cítili obrovskou chuť vrátit Spartu tam, kam by měla patřit. Jsme rádi, že nám vyztuží útočné řady a předvede nám, jaký je parádní hráč,“ doufá sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
„Jedná se o powerforwarda, neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ myslí si Divíšek.
Sekáč působil v Česku naposledy v ročníku 2013/14, kdy hrál za Lev v KHL. Poté se vydal na štaci do zámoří, kde si vyzkoušel NHL za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu.
Po dvou sezonách se vrátil do KHL, s Kazaní a Omskem vyhrál Gagarinův pohár. Přes Lausanne a Lugano míří ve 33 letech do Česka.
„Ale já se cítím furt mladě! Avšak vím, že už nemůžu po ledě létat, kde chci. Musím být zodpovědnější a chovat se trošku jinak, než jak jsem hrál ve dvaceti,“ uznává.
„Těším se na sparťanské fanoušky v O2 areně i na českou atmosféru kdekoliv jinde. Těším se, že na mě přijde i rodina a budu hrát za Spartu, kterou jsem sledoval už jako malej kluk. Extraliga je o hodně tvrdší než Švýcarsko, což mi tam dost chybělo. Byl jsem několikrát suspendovaný za hity, které v českém playoff brali za normální,“ porovnává.
Sparta v něm získává zkušeného útočníka, který si zahrál na dvou světových šampionátech a také olympijských hrách. Očekává od něj produktivitu i nepříjemnou fyzickou hru pro soupeře.
„Věřím, že jsem schopný zahrát všechno. Nechci být jen agresivní a tvrdý, ale přispět i body. Chci přinést, co jsem se za všechny roky naučil,“ završuje všestranný útočník.
Sekáč je první posilou Sparty. Ta zatím oznámila změny v realizačním týmu, nově ji povede Patrik Augusta, Ladislav Šmíd, Tomáš Netík a Michal Neuvirth.
Klub rovněž oznámil kromě trenérů také dva odchody, skončil finský centr Jani Lajunen a mladý útočník Michal Vitouch, jenž zamířil do Olomouce.