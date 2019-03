Kurňa, kdybych byl zdravý! říká si během play off trenér juniorů Řípa

Nejen proto šedovlasý 35letý sympaťák drží kohoutům pěsti, aby ve čtvrtek (17.00) srovnali s Plzní čtvrtfinálový stav na 3:3. „Já bych si přál, aby šli až do finále,“ usměje se.

Nemáte z posledního zápasu kariéry jizvu na duši větší než na ruce?

Teď jsem si na něj vzpomněl, když Olomouc dostala v prvním zápase play off v Plzni 1:8. Jinak na to nemyslím, už je to za mnou.

Bylo tehdy 12. září 2017 den blbec od rozbruslení do konce?

Nevím, prohrál jsem takhle asi dvakrát v životě. Soupeři padne všechno, vám nic, tak to prostě někdy je.

A pak trudná cesta domů autobusem přes celou republiku. Tam se těžko brání myšlence na konec kariéry?

Vzhledem ke zdravotním problémům se mi to v hlavě honilo už dlouho. Tři zápasy, ani bod, bolesti, zase jsem nemohl na led, pocity po utkání to jen podtrhly a sečetly.

Kdybyste világoš nedostali, kousl byste se ještě?

Možná by to rozhodnutí bylo jiné. Ale třeba by jen padlo o čtrnáct dní později. I kdyby se vyhrávalo, pro mě by to nebylo dobré.

Vaše tělo je hokejem obouchané. Plotýnky, kyčle, kolena. Samé operace. Co bolelo nejvíc?

Hlavně pravá kyčel a pravé koleno. Asi jsem špatně bruslil nebo chodil. Byla to opotřebovanost. Moc chrupavky mi tam už nezbylo.

Promarodil jste téměř celou sezonu předtím, ale zase jste zabral a šel do přípravy. A po třech mistrácích konec.

Sezonu předtím jsem promarodil s kyčlí, bolela hodně. Říkali, že když se to zbrousí, mělo by to být dobré. Ale když si zahraji teď jenom hodinu na ledě s klukama při tréninku, tak mě to bolí. V přípravě jsem neběhal, jen jezdil na kole, to se dalo. Jenže pak to bolelo stejně.

Ve 33 letech to musí být těžké.

Když vidím, jak hrají čtyřicetiletí, Jágr sakra skoro padesátiletý, tak je to samozřejmě těžké. Říkám si: Kurňa, kdybych byl zdravý, ještě jsem mohl hrát! Bohužel k hokeji potřebujete také fyzické dispozice.

Jen šikovné ruce nestačí.

Někdo zranění skoro nepozná, někdo má operaci každý rok. Je to tak asi dané v přírodě.

Jaké byly s vámi první dny poté?

To byste se musel zeptat manželky. Byl jsem smířený. Věděl jsem, že po sezoně, kdyby za dvě, skončím. Už se na to chystáte déle. Jak už se s tím smiřujete a čím víc se to blíží, tím víc vás hokej baví.

Vážíte se každé chvíle na ledě, zjistíte, že stres z výsledků není na místě.

Asi tak.

Navíc trenér Venera s vámi počítal jako klíčovým centrem.

Jo, předtím jsem měl dobrý ročník. Počítal, že navážu na výkony.

V Plzni jste odehrál poslední zápas, Plzeň vás předtím dvakrát vyřadila ve čtvrtfinále a teď může Olomouci ukončit sezonu potřetí. Neláká vás skočit na led srovnat účty?

Už ne. Láká mě s klukama si zahrát bago, ale v zápase by to už dopadlo špatně. Myslím si, že teď máme lepší mančaft. Je to 25 let od titulu. Jako by se historie opakovala. Něco by se mohlo povést.

Na poslední zápas nezapomenete, co na ten první mezi chlapy?

Třinec, hnedka první gól. Proti Znojmu. Vybavím si ho úplně přesně: puk ležel na gólmanovi, narval jsem to tam i s ním. Musel to posvětit videorozhodčí. Bylo mi osmnáct. Už jsem byl bez mřížky.

Uteklo to.

Čím je člověk starší, tím život běží rychleji.

To připomínáte i olomouckým juniorům, které trénujete jako asistent?

Spíš aby trénovali naplno.

Jací jsou mladí kluci?

Asi stejní. U některých je dřina samozřejmost, jiné musíte nutit. Ty, které nemusíte nutit a jdou do všeho naplno, to mají pak jednodušší.

Trenérství vás chytlo?

Teď s juniory je to lepší než u dětí, které jsem vedl předtím. Jestli budu mít ale ambice, ještě říct neumím. Musíte si dodělat školu.

Při práci, po tréninku.

Dělám v logistice u jedné firmy s mobilními telefony. Kancelářská práce. Ale kolektiv je dobrý.

Na co jste v hokeji hrdý? Olomouci jste pomohl do extraligy.

Ale baráž jsem nehrál, zrovna jsem byl zraněný.

No jo...

...sezonu jsem hrál, ale baráž je hlavní. Nevím, na co bych byl hrdý. Jsem rád, že jsem hokej mohl hrát. Někomu se to nepovede a strašně by chtěl. Vydržel jsem, škoda že to nebylo trošku déle. Hlavně jsem rád, že jsem si zahrál extraligu. To jsem vždycky chtěl. Po postupu jsem odehrál v extralize svou první sezonu celou bez zranění. Dokázal jsem si, že na ni stačím.

Baráž o postup jste nehrál, ale baráž o záchranu v extralize ano. A vaše body tým držely.

V baráži je to hlavně o hlavě. Nesmíte se z toho po... Kdo se bojí, nezvládne to.

Co říkáte na to, jak se Olomouc v extralize zabydlela?

Paráda. Mančaft mají fakt výborný, fandím jim strašně moc. Líbí se mi, že je to tady takové rodinné a jsou vidět výsledky.

V čem je kouzlo Mory? Starší zázemí, klub o pár lidech...

V tom, že mančaft drží pohromadě, postupně se doplňuje. Osa zůstává a na tu se to nabaluje.

Pocházíte z Vysočiny. Rovinatá Haná už je domov?

Ano. Žena, děti, stavím dům, všechno, jak to má být. Ještě zasadit strom.

A přežít stavbu.

To je teďka můj koníček. Hrubou stavbu jsem si dělal svépomocí. Skoro sám.

To se tak vyznáte?

Měl jsem jednoho zedníka, ten mi to ukázal. Pak to může dělat každý.

Budete mít rovné zdi?

Něco je křivé, ale to se omítne.

Je to větší dřina než hokej?

Na tom slunku v létě to není jednoduché. Je to jiná dřina než hokej. Jen nezbývá moc času na rodinu. Kluka, který má rok a půl, třeba tři dny nevidím. Ráno vstává, když už nejsem doma a večer přijdu, kdy už spí. To mi přijde líto. Doufám, že až bude barák, tak se všechno usadí a bude to lepší.

Už dáváte prckovi hokejku?

Jasně. Vidí desetiletého bráchu, takže jak začal lézt, dolezl hned pro první hokejku. A je to jasný.

I starší bude hokejista?

To teď nikdo nemůže říct. Hraje tady hokej i fotbal. Z hokejového tréninku ho vyzvedne fotbalový trenér a jede rovnou na trénink. Ale víc ho baví asi hokej. Bere mě jako vzor. Jde mu oboje. Je šikovný.

Hokej mu po tom všem nevymlouváte?

Ne, je to jeho věc, ať si vybere.