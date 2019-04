Třinec spasila vysoká teč Polanského. Karma byla dobrá, zubil se střelec

Jak jste celou rozhodující situaci viděl?

Byla to přesně taková ta střela, jakou od beka potřebujete. Lehká, vysoká, která přiletí přímo na hokejku. Já jsem to sklepl a od prvních sekund jsem věděl, že to je na hraně a půjde se na video. Ale věřil jsem, že gól padne. I ostatní kluci říkali, že jsme si ho zasloužili. Že karma bude dobrá. A taky byla.

Gól padl navíc v přesilovce, jste s nimi spokojení?

Pořád je na nich co dělat. Mohli jsme rozhodnout už dřív a přesilovky nám mohly pomoct i v domácích utkáních. Ale jsem strašně rád za kluky, že se do nich vůbec dostali, protože doma jsme měli s pohybem problémy a nenutili jsme soupeřovy obránce, aby faulovali. Tentokrát jsme si o fauly řekli a dostali jsme je. Jsem rád, že jsme to využili.

Prohráli jste obě domácí utkání a i tentokrát jste inkasovali jako první. Nebyla v tu chvíli psychická tíha příliš velká?

Od začátku zápasu byla v kabině taková ta chemie, kdy cítíte, že to je jiné než v předchozích zápasech. Dostali jsme první gól, což nás sice zbrzdilo, ale kdybyste cítili ten život a energii z těch kluků... Tak byste věřili v naše vítězství, jako jsme věřili my.

V případě další porážky už by to s vámi bylo asi hodně špatné.

Je strašně těžké jet za stavu 0:2 k soupeři na jeho hřiště, kde na vás navíc celý stadion křičí a řve a panuje dost nepřátelská atmosféra. Ale na sportu není nic hezčího, než když se proberete do nového dne a všechno je úplně jinak. To náš čeká i příště. Nemůžeme žít z posledního úspěchu, ale věřím, že kluky, kteří dali branky, to psychicky nakopne nakopne.