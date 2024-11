Třinečtí Oceláři vyřadí číslo 23. Už navždy bude patřit jen Polanskému

Zástupci klubu číslo Jiřího Polanského 23 vyřadí ze sady dresů a vyvěsí pod strop Werk Arény symbolicky v rámci utkání 23. kola extraligy, v němž Třinečtí 29. listopadu přivítají Olomouc.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že by takové ocenění od klubu za mou kariéru mohlo přijít. Je to největší pocta, jaká se může hráči dostat a moc si toho vážím,“ řekl Jiří Polanský pro klubový web. „Je to výjimečná věc. Celý večer budu brát jako definitivní uzavření kariéry, poslední tečku za mým hokejovým životem, který jsem spojil s Oceláři.“

Polanský působil v Třinci 18 sezon, během nichž nastoupil do 918 utkání. Tolik dosud nikdo za třinecký klub neodehrál. K tomu je s 218 góly druhým nejlepším střelcem a s 323 asistencemi třetím nejlepším nahrávačem v historii Ocelářů. Mistrovské tituly získal v letech 2011 a 2019.

„Jiří Polanský byl v moderní éře jednou z nejvýraznějších postav našeho klubu. Zažil v Třinci dobu, kdy jsme byli rádi za postup do play off až po období, kdy jsme se posunuli mezi elitu soutěže,“ řekl prezident Ocelářů Třinec Ján Moder. „Fanoušci Jirku právem milovali. Nám všem přinesl za skoro dvacet let spoustu radosti a nezapomenutelných zážitků.“

Polanský si cení i toho, že měl tu čest hrát se všemi dosavadními legendami klubu, jejichž dresy visí pod stropem.

Jiří Polanský (vlevo) v souboji s litvínovským Robinem Hanzlem.

„Všichni mě hokejově i lidsky ovlivnili. Richard Král byl pro nás všechny vzorem. Byl to úžasný hokejista, velký hráč, ke kterému jsme se všichni upínali,“ připomněl. „Radek Bonk je první kapitán, který jako lídr dovedl Oceláře k premiérovému titulu. Ikonou Třince je i Lubo Sekeráš, skvělý a elegantní obránce. V kabině jsme seděli vedle sebe a vždycky si měli co říct.“

Dodal, že nejvíc se naučil od Jana Peterka, nynějšího sportovního ředitele Ocelářů. „Sledoval jsem, jak se chová jako centr na ledě, jako lídr v kabině, jak se umí zastat správné věci a pomáhat mladým klukům. Všichni to byli jiní hráči než já. Měli úspěchy na mezinárodním poli, prožili úžasné kariéry.“

Čím by dosavadní legendy mohl doplnit?

„Věrností! Chci, abych pro fanoušky navždy symbolizoval věrnost a oddanost Třinci,“ prohlásil Jiří Polanský.