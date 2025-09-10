Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek

„Možná to jsou poslední měsíce hokeje pro mě. Se čtyřicítkou na krku počítáte s poslední sezonou a já tak tu následující beru,“ dodává Ondrušek.
Cíl sezony má jasný. „Hlavně ať je klidnější. Protože za minulý ročník jsem pocitově zestárl teda nejen o jednu sezonu,“ vrací se kapitán kohoutů k minulému ročníku. „Jirko, já k tomu dodám, že ještě osm let a bude to u tebe dobré,“ žertuje s lídrem kabiny majitel Erik Fürst. „To už asi ne,“ odvrátí hned Ondrušek. Ve středu na ledě Třince od 17 hodin tedy rozepíše závěrečnou kapitolu.
|
Kdo je favoritem na titul? Sázkovky věří Pardubicím, odepisují Olomouc
Jak se člověk ohlíží po 1 053 zápasech a dvaceti sezonách v dresu kohoutů?
Je to pořádná dávka let, co jsem tady strávil. Jdete po městě a potkáte kluky, co pověsili brusle na hřebík před deseti lety, a vy si říkáte: „Vždyť s ním jsem hrával!“ Syn se mě pak ptá, co to je za starého pána, a já mu říkám, že to je můj bývalý spoluhráč. To vám pak nedá se nad touhle situací pousmát. Ale je to privilegium, musím zaklepat, že mě nic moc nebolí, nic mi není a trénuji vše, co se dá. Mám prostě štěstí.
Měl jste v hlavě konec už po té minulé, nepovedené sezoně?
Těžko by se mi končilo po sice vyhrané baráži, ale zároveň po zpackané sezoně.
Takže převládla motivace ještě něco dokázat?
Bezpochyby. Člověk má v hlavě nastavené, že chce ukázat mnohem víc. Nechcete končit na dně, byť tam byla i částečná úleva a spokojenost se zvládnutou baráží. Ale je to takové hořkosladké. Nemáte po té sezoně radost, byť jste poslední zápas vyhrál.
Tým se hodně proměnil, mnoho zkušených kolegů skončilo, přišli cizinci. Uvědomí si člověk, že už je v týmu zkrátka nejstarší?
Byla to velká obměna a osobně musím říct, že jsem si uvědomil, jak moc kluků, ke kterým jsem měl blízko, už skončilo. S cizinci byla trochu obava, ale spousta kluků mluví perfektně anglicky a myslím, že cizinci zapadli bez problémů i přístupem. Nepřišli do Česka na dovolenou, na rok si zkusit jinou ligu, ale opravdu makají, dřou. To je hrozně důležité, cítíme tedy jejich příchod pozitivně.
Jak moc se z pozice kapitána snažíte udržet týmovou auru posledních let, tedy identitu houževnatých poctivců, proti kterým bolí hrát?
Žádný takový teambuilding, abychom to do nových kluků dostali, neproběhl. Ale i trenéři nabádají kluky, aby se jeden za druhého postavili, rozebíráme to na videích a trenéři rádi vypichují věci, které v televizi zkrátka nejdou tak dobře vidět. Potěší je každá zblokovaná střela, každá ztečovaná rána vedle.
Takže týmový duch zůstává?
Určitě, navíc se snaží i těm hráčům, od kterých se očekávají góly, aby se nebáli položit do střely, pomoci dozadu. Abychom měli stále zápal, neuhnuli v soubojích u mantinelu. Věřím tomu, že přestože to starší jádro kluků, co extraligu pro Olomouc vybojovali, už tu třeba není, tak jejich následníci by měli podobnou mentalitu držet.
Cítíte sám, že tahle tvář týmu drsňáků má pořád kouzlo?
My takovou tvář mít musíme. Nemáme rozpočet na to, abychom dotáhli dva borce s třiceti góly za sezonu a ti nás tam nahoru dotáhli. Nebudeme zkrátka dávat deset gólů na zápas. Samozřejmě produktivitu zvýšit chceme, ale nečekám, že to bude ze dne na den. A když nedáváte góly, tak jich moc nesmíte dostávat. Když nejsme schopní dát víc než tři góly za zápas, tak musíme aspoň čtyři každý zápas ubránit. Když dáte sedm branek, tak odpustíte útočníkovi, že se na blok trochu vykašle. Když ale dáte tři, je to neomluvitelné.
Jak se promění olomoucká obrana bez Jakuba Siroty, který absolutně nezapadal do té skupiny chasníků, co spíš boří než tvoří?
Asi tu teď nikdo takhle trčet nebude, on to měl z univerzitní ligy opravdu v sobě, ten ofenzivní styl. Jsem vlastně zvědavý, jestli mu dají takovou volnost i na Spartě. Byl šikovný, body dělal a leccos se mu tak odpustilo dozadu.
Podepisoval jste nový kontrakt na rok. Je v něm dohoda o času na ledě? I přes blížící se čtyřicítku jste byl stále druhým nejvytěžovanějším bekem právě po Sirotovi.
To tam nemám. Ono už to právě neplatí, Kuba hrál víc. Já se sice stále pohyboval ve vyšších číslech, ale záleží na zdraví a výkonnosti.
Pochvalujete si, že žádné výrazné trable a šrámy nemáte. Je na to recept?
To si sice pochvaluji, ale zároveň si uvědomuji, že pokud se něco stane, tak v mém věku už to nebude v pořádku tak rychle jako ve dvaceti. Jsem rád, že mi tělo drží, ale nikdy nevíte, kdy tohle skončí.
Je něco v týmu jinak, co vás pozitivně překvapilo a přineslo svěží vítr?
Ten tým je jiný, omlazený, a věřím, že budeme bruslivější a aktivnější. Máme nového trenéra, ten si také přidá svoje a já věřím, že přineseme bruslivější, atraktivnější hokej a snad také začneme pořádně dávat góly.
|
Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?
Jak komunikuje trenér Róbert Petrovický směrem dovnitř mužstva? Do médií je totiž často strohý, byť bývá velmi ochotný.
S asistentem Petrem Svobodou se střídají u porad. Před nimi si asi sednou a rozeberou si, co kdo potřebuje říct a jak to podat. Někdo mluví víc a někdo méně, navíc že to říká třeba zrovna Petr, tak to neznamená, že to nemůže být z hlavy hlavního trenéra.
Hráčsky mají oba zřejmě hodně co předávat, viďte?
Neskutečně. I trenérsky je otlučený mezinárodní scénou. Opravdu má co říct, a jestli to před mikrofony nedělá rád, to nedokážu říct. V kabině je to ale určitě jinak.
Co vy, máte jako veterán otevřené dveře do kabiny trenérů a budete směřovat po konci aktivní kariéry právě k trénování?
Nějakou licenci mám, ale ještě mám pořád v hlavě aktivní hokej. Uvidím, jak dlouho vydržím. Nemůžu nic plánovat dopředu, ale trenéřinu v hlavě mám. Chci u hokeje zůstat, ale nic domluveného nemám.
Kde je balance velkých očekávání a střízlivého pohledu outsidera po té barážové kocovině minulého roku?
Těžko se něco očekává při aktuální vyrovnanosti extraligy. Tabulka je tak vyrovnaná, že vám devět bodů udělá rozdíl sedm nebo osm příček. Takže zjednodušeně – když se hraje úterý, pátek a neděle, tak jeden týden vám může určit vnímání celé sezony. Můžete být šestí, nebo třináctí. Bude to vyrovnané a pro nás bude klíčové dobře začít. Všichni si na nás budou chtít vyšlápnout, protože pojedou k tomu poslednímu z minulé sezony, my jim zase budeme muset připomenout, že do Olomouce se pro body nejezdí.