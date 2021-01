Musíme udělat šňůru, nabízí recept zlínský útočník Ondráček

To už je docela velká ztráta po 33 kolech, že?

Na jednu stranu je to dost, na druhou jsme neměli v sezoně žádnou šňůru tří čtyř vítězství. Když ji uděláte, tak najednou devět bodů není tolik. Ale v naší situaci je těžké se odrazit.

Jen málokdy dáte více než dva góly. V čem je problém?

Když se nedaří, tak hlava pracuje a chybí lehkost. Přihrávky nechodí, jak by měly. Puk odskakuje. Ale stejně to za nás nikdo neodehraje, góly musíme dát my. Štve nás, že nám odskočili.

Přitom nástup jste měli dobrý. V úvodní třetině jste Vítkovice přestříleli 13:3.

Polovinu utkání jsme měli více šancí, dobrý pohyb. Škoda neuznaného gólu. Pak jsme dvakrát inkasovali v oslabení a bylo rozhodnuto.

Jaký vliv měl neuznaný gól za stavu 0:0?

Samozřejmě se hraje jinak, když vedete a ještě v naší situaci. Věděli jsme, že první gól bude důležitý. Ale ani za stavu 0:1 nebo 0:2 není nic ztraceného.

Jak moc schází zraněný Honejsek?

Tonda byl nejlepší hráč, měl fazonu. Přesilovky klukům s Očkem a Šlahym (Okál, Šlahař) šly. Bohužel vypadli, musí to vzít na sebe někdo jiný.

Od čeho se můžete odpíchnout?

Od bojovného výkonu s góly. Tentokrát nebyl výkon špatný, ale nedali jsme nic. Dříve to tak bývalo, že jsme to zlomili nějakou škaredou výhrou.