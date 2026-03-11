Tipsport extraliga 2025/26

Sudí zpražil dorostence Komety, pak se omlouval: Mrzí mě to, mám být profesionál

  17:10
Jedna věta a hned takové pozdvižení. Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček se omluvil za nevhodnou poznámku, kterou v pondělním zápase předkola play off hokejové extraligy mezi Kometou a Českými Budějovicemi (2:1) adresoval teprve šestnáctiletému brněnskému hráči Tomáši Seličovi. Oficiální stanovisko zveřejnil na sociálních sítích.
Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off.

Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Tomáš Selič v prvním utkání předkola play off proti Českým Budějovicím.
24 fotografií

K situaci se vyjádřil s dvoudenním odstupem na profilu APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje).

„Zvolil jsem nevhodná slova, která mohla evokovat zastrašování nebo pocit budoucího neférového zacházení, což nemá být součástí naší profese. Především to nebyl ani záměr mé komunikace směrem k hráči,“ stojí v prohlášení.

„Uvědomuju si, že jsem měl volit jinou formulaci a věta, kterou jsem pronesl, mě mrzí. Jako rozhodčí mám být každou chvíli utkání profesionálem a své emoce ovládnout. Tímto se omlouvám,“ dodal.

První utkání předkola mezi Kometou a Českými Budějovicemi vedl společně s Tomášem Cabákem, Selič dostal příležitost ve třetí formaci výběru kouče Jiřího Horáčka.

Brněnský útočník, který si extraligovou premiéru odbyl minulý pátek v posledním utkání základní části extraligy proti Olomouci, naskočil mezi dospělými teprve do druhého zápasu.

Tomáš Selič v prvním utkání předkola play off proti Českým Budějovicím.

„Klobouk dolů, jak se s tím umí popasovat. Ten tlak, zvlášť doma, je v play off opravdu těžký,“ pochválil Jan Ščotka mladíka i jeho stejně starého parťáka z formace Michala Hartla.

V prostřední dvacetiminutovce se Selič na ledě potkal s budějovickým obráncem Romanem Vráblíkem, vzájemný střet neustál.

Dvojice sudích nevylučovala, Ondráček se místo toho rozjel za dorostencem a zpražil ho větou: „Ještě jednou takhle spadneš, tak si tě vychutnám.“

Měl pocit, že Selič pád nafilmoval. Mladý hokejista se nezmohl na odpověď, otočil se a odjel na střídačku.

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Chování sudího rozvířilo diskuze na sociálních sítích. Fanoušci se pozastavovali především nad tím, jestli by si dovolil taková slova i ke starším a zkušenějším hráčům: „Řekl by něco takového třeba Tomáši Zohornovi?“

Pondělní zápas play off získala Kometa zásluhou střelců Libora Zábranského a Jana Ščotky na svou stranu a ujala se vedení v sérii. Úterní střetnutí dospělo za stavu 1:1 do samostatných nájezdů, v nichž se prosadil pouze hostující Jan Štencel.

Předkolo je tak po dvou utkáních vyrovnané, další duel čeká hokejisty ve čtvrtek od 18 hodin v Budvar Aréně v Českých Budějovicích.

