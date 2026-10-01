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Tipsport extraliga 2026/27

Liberec tápe. Doma mlčíme, dostáváme moc gólů, trápí trenéra Kudrnu

Michael Havlen
  9:46
Litvínov, 29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga....

Litvínov, 29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Lukáš Kachlíř (s košíkem) z Liberce slaví svůj gól. | foto: Petr Bílek, MF DNES

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Na ledě...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. David...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Tomáš...
29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Na ledě...
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Šest zápasů, jediná výhra a pouhých pět bodů. Hokejisté Liberce v úvodu sezony zůstávají za očekáváním a krčí se u dna extraligové tabulky. Naposledy Bílí Tygři promarnili v Litvínově tříbrankové vedení a prohráli 4:5 po nájezdech. „Takové výpadky nás srážejí,“ přiznal útočník Radan Lenc.

Loni patřili v základní části k nejlepším týmům extraligy a skončili třetí. Úvod nové sezony je ale zatím úplně jiný. Aktuálně jsou třináctí a mají stejně bodů jako poslední Mladá Boleslav a dvanáctá Olomouc.

Úterní zápas v Litvínově dlouho vypadal jako ideální příležitost, jak nepovedený vstup do sezony napravit. Liberec v 15. minutě vedl 3:0, poté však dovolil domácím vyrovnat a nakonec padl po samostatných nájezdech.

„Rozjezd sezony nemáme úplně ideální. Ale když vedeme 3:0, o to víc musíme makat, abychom to tak i dohráli. Musíme se z toho dostat a postupně to otáčet na naši stranu,“ řekl Lenc.

Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří

Liberec zatím provází nestálost výkonů. V Plzni získal bod za porážku po nájezdech, poté doma nestačil na Kladno. Jedinou výhru vybojoval v Pardubicích, kde zvítězil 5:4, následovaly ale porážky v Hradci Králové a doma s dosud suverénním Třincem.

Podle Lence je jasné, kde musí mužstvo přidat. „Produktivita a hra v obranném pásmu. Dostáváme dost gólů, to musíme zlepšit,“ uvedl zkušený forvard, který v Litvínově odehrál své jubilejní 500. utkání v extralize.

Podobně situaci vidí i trenér Jiří Kudrna. Největší problém týmu? „Je to vícero věcí. Nepotkává se nám výkon ve všech činnostech. Dám příklad: v Litvínově jsme vstřelili nějakou branku v přesilovce, zase jsme ale dostali v oslabení. Potřebujeme sladit ofenzivu s defenzivou,“ hodnotil.

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Liberc slaví gól na 4:3, u střídačky Jakub Rychlovský.

V Litvínově ho mrzel především závěr první třetiny. Hosté po výborném vstupu vedli 3:0, ještě před přestávkou však soupeři dovolili snížit. „Byla škoda, že jsme nedokázali dohrát první dvacetiminutovku s nulou. Gól v jejím závěru dodal domácím sílu, kterou ukázali ve druhé části zápasu,“ připomněl Kudrna.

Přesto v utkání našel i pozitiva. „Mrzí nás, že nebereme víc bodů, protože utkání bylo zahrané dobře. Doufám, že nám to pomůže do dalších zápasů, protože jsme předvedli spoustu dobrých věcí. Naopak z jiných se musíme poučit.“

Největší rezervy vidí kouč v obranné hře. „Dostáváme moc gólů. Potřebujeme zpevnit defenzivu. Když vstřelíme čtyři branky na hřišti soupeře, měli bychom utkání zvládnout. Jsou to i taktické věci. Pracujeme na tom,“ řekl. Liberec v šesti zápasech inkasoval 22 gólů, což je po Boleslavi nejvíc.

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Zvlášť důležitý bude pro Bílé Tygry páteční návrat domů. V Home Credit Areně zatím oba extraligové zápasy prohráli – s Kladnem i s Třincem shodně 1:3 – a stále tam čekají na první bod. V pátek od 18 hodin přivítají Olomouc, souseda ze závěru tabulky.

„Jedeme dál, je to maraton. Potřebujeme body, potřebujeme zabrat doma,“ velí Kudrna. „Venku jsme nějaké body udělali, doma ale mlčíme. Loni jsme tam přitom patřili k nejlepším týmům ve sbírání bodů. Teď se soustředíme na páteční utkání a určitě chceme vyhrát.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 3 0 1 2 15:19 10
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
7. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
8. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
9. HC Sparta PrahaSparta 6 2 0 1 3 17:16 7
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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