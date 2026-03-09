Kometa v předkole vyřazovací části vyzve Motor České Budějovice. „Obrovsky se na play off těšíme. Máme partu hladových a pokorných kluků, kteří chtějí uspět,“ hlásí Horáček, jenž byl loni součástí mistrovské jízdy.
Základní část je za vámi. Když si ji přehrajete jako celek, co vám z toho vyvstane?
Bylo to nahoru dolů, troufnu si tvrdit, že letos to bylo opravdu náročné. Po mistrovské sezoně byla obrovská očekávání. Někdo může říct, že se do týmu prakticky nezasáhlo, ale s tím nesouhlasím. Hodně kluků, kteří byli součástí té úspěšné jízdy, odešlo. Nahradili je jiní hráči, de facto na všech postech. Noví kluci do toho super zapadli, ale chvíli trvá, než si to všechno sedne.
Zmínil jste odchody. Dá se vůbec nahradit hráč typu Petera Muellera?
Je těžké nahradit top střelce, jakým byl. Ale troufnu si tvrdit, že kluci to vzali na sebe. Každý dělal maximum toho, co v sobě měl. Bohužel pak došlo k tomu, že Kamil Pokorný skončil na pozici hlavního trenéra a my jsme to s parťáky dostali na povel. Začali jsme pracovat a dali jsme do toho maximum energie, abychom byli úspěšní.
Ve venkovních zápasech se vám ale dlouhodobě nedařilo. V čem byl největší problém?
Nebyli jsme schopni je zlomit na svou stranu. Někdy nám chyběl gól, jindy kousek štěstí nebo lepší zvládnutí klíčových momentů. O to jsem radši, že doma před našimi fanoušky zápasy zvládáme. Fanoušci jsou náš další hráč, neustále nás tlačí dopředu a jsme za ně hrozně vděční. I díky nim jsme zvládli osmé místo a začneme play off doma.
Základní část jste zakončili se záporným skóre. Jaký je to odrazový můstek do play off?
Startovní blok není ideální, ale to upřímně nebyl ani v některých předešlých sezonách. Jsme nažhavení a budeme hrát náš poctivý vítězný hokej, abychom byli na konci úspěšní. Play off je nová soutěž, začínáme všichni od nuly.
Na co jste naopak byl v základní části hrdý?
Hodně se mluvilo o mládeži a mně dává smysl zmínit celý tenhle proces. Mladí kluci, kteří dostali šanci, obstáli. Ale není to jen o nich, je to o celém systému. Máme super trenéry, kteří dělají maximum pro to, aby co nejvíc mladých hráčů bylo schopných zapojit se do procesu.
Často zaznívalo, že kádr není dost široký. Nezaplatili jste za to v průběhu sezony?
Ano, kádr není tak široký ohledně starších zkušených hráčů. Na druhou stranu máme šikovné mladé. Jsem hrozně rád, že to ukázali kluci jako Tom Selic, Míša Hartl, Tadeáš Beroun, Honza Jurný nebo Kuba Zubíček. Když naskočili, nepropadli, ba naopak. Pravidelně naskakují i David Moravec s Dannym Chludilem. Máme i další mladé, kteří s námi trénovali v reprezentačních pauzách nebo ve chvílích, kdy jsme neměli plný počet hráčů. Vidím tam velký příslib do budoucna.
Expert Jakub Koreis nazval tohle zapojení mladých „konkurzem“ pro příští rok. Jak daleko je od pravdy?
Teď se neodehrává konkurz na příští rok. Teď a tady začíná play off, což je pro nás absolutní priorita. To, co bude v budoucnu, necháme do budoucna.
Který z mladíků vás nejvíc nadchnul?
Jsou kluci, kteří mají velice dobře našlápnuto. Měl jsem štěstí vidět tady v Brně růst několik fantastických hokejistů a teď je tu zase několik hráčů, kteří to mají podobně rozjeté. Je to o štěstí, ale hlavně o tom, jak budou nastavení, jak si nastaví cestu a jak hladoví budou po tom být světovým hokejistou. Vidím několik hráčů, kteří toho můžou dosáhnout. Takto se v Brně snažíme pracovat – aby v ten správný moment kluci rostli a posouvali se na úroveň fantastických hokejistů.
Nechcete jmenovat konkrétní hráče i kvůli případnému tlaku?
Nebudu je jmenovat, protože začíná play off a tam není nic víc než tým. Každý se musí podřídit týmu. Mladí kluci mají všechno před sebou a opravdu vidím několik hráčů, kteří můžou být světoví.
Budete nastavený trend držet, i když budete mít jednou kabinu plnou zdravých zkušených hráčů? Třeba tak, že ve třetí a čtvrté lajně prostě budou hrát mladí?
Musíme si uvědomit, že ti kluci jsou zvyklí hrát v mládeži ofenzivní roli, přesilovky, hodně na puku. Když přijdou do chlapského hokeje, musíme jim znovu najít roli. Nelze z ofenzivního hráče dělat defenzivního „psa“. V sestavě jim musíme najít balanc, aby se cítili komfortně, aby jim to pomáhalo v kariéře a rozvoji.
Zároveň říkáte, že nic není zadarmo...
Přesně tak. Místo v sestavě si nekoupí tím, že jsou mladí. Koupí si ho tím, jak pracují, fungují v kabině, trénují a jak k hokeji každý den přistupují. To se pak odrazí ve výkonu na ledě.
Základní část byla v podání Komety plná výkyvů, play off naopak vyžaduje stabilitu. Jak ze sinusoidy udělat ideálně stoupající přímku?
Musíme jít zápas od zápasu a v každém jednom utkání být úspěšní. K tomu musíme být hladoví, pokorní, pracovití a hrát poctivý vítězný hokej. Když se to všechno sejde, může nás to dovést k tomu, co si všichni přejeme – hrát poslední zápas sezony a vyhrát ho.
Po mistrovském titulu se často mluví o ztrátě hladovosti. Cítil jste to u Komety?
Občas můžeme cestou něco poztrácet. Důležité je, aby tým na cestě nahoru tyhle věci znovu našel. Aby se v klíčových okamžicích semkl, ukázal charakter, hladovost a bojovnost. Týmový výkon, ega stranou – to jsou nedílné součásti toho, abyste byl v play off úspěšný.
Po trenérské změně se mluvilo o tom, že skončila „defenzivní“ éra Kamila Pokorného. Vnímáte to tak?
Já tyhle nálepky moc neberu. Jestli je trenér defenzivní, ofenzivní, moderní… Hokej se pořád hraje v pěti lidech. V pěti forčekujeme, v pěti bráníme, v pěti hrajeme přesilovku a tak dále. Věřím jenom na poctivý vítězný hokej.
Nejsou fanoušci trochu zklamaní, že s novým trenérem nepřišla „revoluce“ v herním projevu?
Možná někdo čekal, že se Kometa změní ze dne na den. Ale my jsme loni ten recept otestovali úspěšně. Jak se vyhrává hokej? Tím, že dáme víc gólů než soupeř. To je jediné, co se na konci počítá. Na to se musíme soustředit.
V Brně vzbuzuje Kometa velký divácký zájem a emoce. Cítíte, že po přechodu z asistenta do role hlavního trenéra na vás míří silnější reflektor?
Největší tlak si dělám já sám na sebe, a to každé ráno. Chci od sebe maximum, chci pro tým dělat to nejlepší. Jsem na sebe přísný. To, co se píše na sociálních sítích, neovlivním. Ovlivním jen to, jak ráno vstanu, jak jdu pracovat a jestli dělám to nejlepší ve svých silách pro úspěch celé Komety.
Máte zkušenost i s kritikou na sítích?
Jednou po zápase v loňské sezoně psal jeden pán hodně hanlivě o některých klucích, o Kamilovi, o vedení. Napsal jsem mu slušnou zprávu, ať druhý den přijde pomoct na led se čtvrtou třídou, že tam budeme trénovat. Ať přijde na půl pátou na halu a pomůže nám s trenéry kluky zlepšovat, když je takový odborník na hokej. Na to jsem v podstatě nedostal žádnou odpověď. Ten pán se stáhl a od té doby jsem od něj žádný podobný komentář nezaznamenal. To je pro mě realita sociálních sítí.
Kdo je váš nejtvrdší kritik?
My jsme tady v klubu k sobě všichni upřímní. Říkáme si věci tak, jak jsou, nikdo si nemaže med kolem pusy. Máme kluky z vedení, kteří nám říkají věci svýma očima, máme dobrou partu trenérů a realizační tým. Nikdo kolem sebe nechodí po špičkách, protože to je cesta do pekla. A samozřejmě obrovským kritikem jsem já sám sobě.
Máte v hlavě konkrétní moment ze základní části, kdy jste si řekl: Tohle jsem měl udělat jinak?
Člověk se každý den učí a snaží se z chyb poučit. Ano, mám takové situace, ale nejsou to žádné obrovské chyby. Jsou to malé detaily v tréninkovém i zápasovém procesu.
Osmé místo znamená druhou polovinu tabulky. Je to reflexe výkonnosti, nebo jen splněný základní cíl?
Je to výchozí bod do play off, které je to nejdůležitější. Až po play off můžeme zhodnotit, jestli sezona byla úspěšná, nebo ne.
Co potřebuje Kometa změnit, aby měla dlouhé jaro?
Nemusí nic zásadního měnit. Musí jenom pracovat tak, jak pracuje vítězný tým. Ten zárodek tady jednoznačně je. Máme partu hladových a pokorných kluků, kteří chtějí uspět a budou dělat maximum pro to, aby uspěli.
Máte v klubu nastavenou jasnou čáru úspěchu? Třeba vyhrané čtvrtfinále?
Nemáme žádný takový limit. Jdeme do play off s tím, že dvanáct týmů se teď porve o pohár, který střežíme na Špilberku. A pevně věřím, že se nám ho podaří znovu získat a v Brně zůstane.
Vaše smlouva končí s touto sezonou. Berete to tak, že hrajete o svou budoucnost?
Teď začíná play off, což je situace, kdy všichni dávají ego stranou a pracují pro tým. Téma mojí smlouvy pro mě momentálně vůbec není na místě.
Zůstal byste v Kometě i v roli asistenta?
Vůbec to teď neřeším. Opravdu. Teď je všechno podřízené tomu, abychom zvládli play off co nejlíp. Zbytek se vyřeší po sezoně.
Jako první soupeř vás čekají České Budějovice. Řešíte vůbec, proti komu hrajete?
Teď už si nevybereme, na koho narazíme. Musíme porazit každého.