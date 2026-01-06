Tipsport extraliga 2025/26

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží posílení

Václav Havlíček
  22:24
Coby elitní videokouč zodpovídal za trenérské výzvy, které si hokejová Kometa brala. Po konci Kamila Pokorného se ale sám postavil do funkce hlavního kouče a přezkum videa přenechal jiným. Hned první situace dopadla špatně.
Nový kouč brněnských hokejistů Jiří Horáček (vlevo) diriguje své hráče. | foto: ČTK

Brno si po gólu olomouckého Krastenbergse vzalo výzvu, neuspělo, dostalo trest a Olomouc v přesilovce úterní zápas 39. extraligového kola rozhodla. Premiéra Jiřího Horáčka na trenérské židli Komety skončila prohrou. Brňané padli pošesté v řadě.

„Vyrovnaný zápas, bohužel rozhodl gól po našem vyloučení. Šli jsme do tří po situaci, která by se určitě neměla stávat. Je to několikátý zápas, co soupeře přestřílíme, ale chybí nám malý dílek k úspěchu,“ povídal Horáček po prohře 2:3 na ledě Olomouce.

Klíčový moment měl na svědomí jeden z nejzkušenějších hráčů Brna Tomáš Zohorna. Už v oslabení si neodpustil ledovou sprchu po odpískání, kterou zasypal domácího brankáře Cichoně.

„Schválně jsem si dával pozor, abych ho neohodil sněhem, jsem zvyklý brzdit takhle daleko.To je vše, co k tomu můžu říct,“ komentoval Zohorna. „Popravdě jsem to moc neviděl, nevím, jak agresivní brzda to byla, nebo jak blízko to bylo. Nechám si prostor na hodnocení, ale od toho máme rozhodčí na ledě, aby to správně posoudili,“ řekl Horáček.

Aleš Stezka v brance Brna zasahuje při utkání na ledě Olomouce.

Už v ten moment ale Kometa hrála oslabení, a to za trest po neúspěšné trenérské výzvě. Brňané při gólu domácího Krastenbergse viděli postavení útočícího hráče v brankovišti. Je to paradox, že právě mistr na video Horáček se teď v této disciplíně spálil.

„Nevyčítáme si to. Od kluků u videa jsme dostali informaci, že je to padesát na padesát. Šli jsme do risku a rozhodčí to tak vyhodnotili,“ pověděl Horáček.

Konec Pokorného hráče zaskočil

Za kometu nastupoval v juniorských kategoriích, v dospělosti hrál nanejvýš druhou ligu. V Kometě působil od roku 2013 jako videokouč, později také jako asistent brněnského výběru U16. V mistrovské sezoně 17/18 se stal asistentem u A týmu, současně stále figuroval jako videokouč.

V této roli byl až do neděle, v pondělí ráno jej vedení Brna oficiálně jmenovalo do role hlavního trenéra. V roce 2022 působil také jako videokouč národního týmu na mistrovství světa.

Teď je před ním ovšem nová výzva.

Zlomit krizi Komety, která na výhru čeká od 23. prosince.

„Troufnu si tvrdit, že výkon od kluků byl velice dobrý, ale pořád pracujeme na malých detailech, aby se to překlopilo. Věřím, že poctivou prací, tím, že budeme na stejné vlně a tím, že každý jeden hráč bude plnit pokyny, se to obrátí,“ cítí nový hlavní trenér Brna.

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Horáček je známý svými emotivními výstupy a hráči kvitují jeho schopnost vyhecovat a vybláznit mužstvo. To bude muset prokázat i v pozici hlavního kouče, byť plánuje mírně zvážnit svůj typicky veselý projev. „Věřte tomu, že on není hodnej policajt,“ ušklíbl se útočník Tomáš Zohorna.

„Pár drobných věcí se změnilo. Samozřejmě Jirka, teda pan Horáček, nastoupil v nelehké situaci. Pár zápasů jsme prohráli, není to úplně optimální situace, ale není to o trenérech, je to o nás hráčích. Ještě to není úplně ono. Hrajeme skvěle padesát minut, potřebujeme hrát bez chyby celý zápas,“ má jasno Tomáš Zohorna.

„Malé detaily už jsme změnili. Ale tím, že jdou zápasy rychle po sobě, nemůžete překopat celý systém. To ani nechceme, protože je vítězný. Ale chceme pracovat na detailech a ty doladit, abychom byli úspěšní,“ prohlásil Horáček.

Kometa byla proti Olomouci určitě přímočařejší než v předchozích zápasech. Po dlouhé době se prosadila také z přesilovky. „Nejsou to nijak velké změny, musíme umlátit první výhru a zlomit to. Leden bude rozhodovat, potřebujeme dělat body a vyhrávat,“ burcuje Zohorna.

Podle jehlo slov hráče konec trenéra Pokorného, který na jaře dovedl Kometu k mistrovskému titulu, překvapil. „Ale není to na nás, my jsme hráči. Na nás je, ať vyhráváme,“ ví brněnský útočník.

Flek i Ilomaki jsou blízko návratu

Jako asistent měl Horáček na starosti střídání obránců, proti Olomouci zastával novou roli. „Celkově jsem dirigoval hru a střídal útočníky,“ popsal. Co čeká od nové pozice? „Samozřejmě chci být úspěšný. Každý extraligový trenér chce být úspěšný a vyhrávat každý zápas. Kdybychom to tak neměli nastavené, nemusíte to dělat. Jsem rád za svoji premiéru v extralize, ale byla by sladší, kdybychom vyhráli,“ cítí 38letý kouč.

Teď by rád pro svůj tým posílení. Počítat už může s návratem zraněného kapitána Jakuba Fleka, jenž by mohl být k dispozici už v pátek, kdy Kometa hraje domácí mač s posledním Litvínovem.

Blíží se i návrat finského útočníka Ilomakiho. „Už to není z týdne na týden, ale ze dne na den,“ okomentoval Horáček stav svého forvarda. Na cestě k týmu je také útočník Danny Chludil, který národnímu týmu do dvaceti let dopomohl ke stříbrným medailím na juniorském MS. „Lehce vystřízliví a může jít na to!“ usmál se Horáček.

A zmiňované posílení? „S vedením jsme v neustálém kontaktu. Na celé Kometě máme úzký vztah, snažím se dělat vše pro to, aby to u nás klapalo. Teď děláme maximum, aby se tým posílil. Cítíme všichni, že šířka kádru je i s ohledem na nabitý program rozhodující,“ zakončil Horáček.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 22 2 5 9 120:85 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
3. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 2 15 114:96 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
