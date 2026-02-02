Tipsport extraliga 2025/26

Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální

Jiří Černý
  10:58
Nic dramaticky neměnit, jen kabinu v Brně rozveselit. Jiří Horáček má v roli hlavního kouče Komety za sebou deset zápasů s mírně kladnou bilancí.
Brněnský trenér Jiří Horáček během utkání s Libercem.

Brněnský trenér Jiří Horáček během utkání s Libercem. | foto: ČTK

Hokejisté Komety Brno oslavují vítěznou branku v prodloužení.
Vítězná radost hokejistů Komety Brno.
Fanoušci Komety Brno.
Zraněný Lukáš Cingel z Komety Brno.
15 fotografií

Skleslou hokejovou Kometu pod taktovkou unaveného Kamila Pokorného převzal usměvavý a energický asistent Jiří Horáček na začátku ledna. O měsíc později už může díky zběsilému tempu extraligy před olympijskými hrami bilancovat s relevantní statistikou.

Z deseti utkání si odnáší optimisticky znějící zápis šesti výher a čtyř porážek. Gólové skóre je však negativní a v rámci zmíněného vzorku je Horáčkova Kometa v šedivém průměru devátá ze čtrnácti celků. A herní změna pod jeho vedením? Minimální.

15 bodů

v deseti zápasech uhrála Kometa pod Jiřím Horáčkem

Možná nejpřesněji vystihuje Horáčkův nástup slovo kontinuita. Nový hlavní trenér nevstoupil do rozjeté sezony s ambicí překopat systém, složení útoků ani herní tvář týmu. Naopak. Z role dlouholetého asistenta dobře ví, že Kometa už roky staví úspěchy na defenzivních principech a trpělivosti.

Podle hokejového experta a bývalého útočníka Komety Jakuba Koreise by ostatně jakýkoli prudký řez nedával smysl. „Tým se proti loňsku skoro nezměnil. Nevidím scénář, ve kterém by nový trenér přišel a chtěl s ním najednou hrát úplně jiný hokej,“ sděluje tvůrce populárního podcastu Bomby k tyči.

Změna se tak primárně neodehrála na ledě, ale v kabině. Koreis opakovaně zmiňuje atmosféru, která se po Horáčkově jmenování viditelně uvolnila. Ne proto, že by jeho předchůdce mužstvo dusil, ale proto, že projev a typologie obou trenérů jsou tolik rozdílné. Zatímco Pokorný je introvertní typ a neúspěchy na něm byly znát, Horáček vsadil na svou typickou energii, úsměv a blízkost k hráčům. „Mluvil jsem s několika kluky před zápasem v Pardubicích a všichni si nezávisle na sobě pochvalovali rozdílný náboj v šatně,“ říká Koreis.

5 zápasů

chybí Kometě do konce základní části

Ani to však neznamená, že by Kometa pod Horáčkem rozkvetla herně. Zisk patnácti bodů z deseti zápasů ji sice vcelku pohodlně drží na osmé příčce, tedy v polovině tabulky, ale herní projev zůstává rozkolísaný. Vítězství často přicházejí po tuhém boji, třikrát až v prodloužení, zatímco porážky bývají jednoznačnější. Negativní skóre 27:31 jen podtrhuje fakt, že Brno nevyhrává dominancí, ale spíše organizovaností a pracovitostí. A někdy dost upoceně.

Podobný pohled nabízí i Jan Štencel, který dres Komety oblékal v minulosti. V pátečním utkání – posledním před olympiádou – které Brňané proti Českým Budějovicím dotáhli k vítězství 4:3 v prodloužení, nezaznamenal proti dřívějšku herní rozdíl. „Těžko říct, zda se vůbec nějak hokej Komety proměnil. Jirka je součástí klubu dlouho, drží se podobného stylu,“ konstatoval. Přesto si všiml jednoho rozdílu – emocí. Horáček je na střídačce viditelnější a živější, což může být pro tým impulzem v těžkých pasážích zápasů. Zatím ale s málo viditelným efektem.

Vítězná radost hokejistů Komety Brno.

Současný obraz zapadá do kontextu celé sezony. Podle Koreise zkrátka modrobílí otevřeně nemíří na titulovou obhajobu. „Do kádru se výrazně neinvestovalo, největší posilou zůstal Tomáš Zohorna. Sezona slouží i k otestování mladších hráčů. Pravidelné vytížení dostávají Ekrt, Chludil, Moravec či Hartl, kteří v minulosti spíše jen zaskakovali. Tenhle rok se používá na to, aby si Kometa vyhodnotila, kdo z nich má na další sezony,“ míní expert.

Právě šestnáctiletého Hartla kouč opakovaně vyzdvihuje. Mluví o jeho charakteru i dlouhodobém potenciálu. A zároveň otevřeně přiznává dilema, které se v něm odehrává. Posilovat kádr hotovými hráči, nebo hrát s mladíky? „Pokud bychom přivedli další hráče, Michal Hartl by se možná vůbec nedostal do sestavy,“ upozorňuje Horáček. Změny v kádru už nicméně kvůli sobotní uzávěrce přestupů nepřijdou, byť se jak Horáček, tak před ním i Pokorný opakovaně hlásili o posily.

Investice přijdou až v nové hale, tuší expert

Kometě pomůžou alespoň návraty zraněných. Kouč nepochybuje o uzdravení Arttua Ilomäkiho, který by měl po reprezentační pauze stabilizovat útočné řady. U beka Brandona Davidsona panuje opatrný optimismus.

„Jsou principy vítězného hokeje, které se nemění. Se změnou mé role se nemění ani náš hokej,“ hlásí otevřeně Horáček. A Koreis přitakává. „Byl součástí už dvou titulů v minulém desetiletí jako videokouč a i tyto tituly se vyhrály defenzivou. Při titulu minulý rok byl ještě větší součástí týmu a ten se taktéž uhrál defenzivou. S Liborem Zábranským se podíval do národního týmu pod vedením Kariho Jalonena, který také vyznával obranný, až pasivní styl,“ popisuje expert.

Jiří Horáček určil brankářskou jedničkou Aleše Stezku. Mladého Jana Kavana pak poslal na hostování do prvoligové Poruby.

Tým nyní působí klidnějším dojmem, hráči méně svázaně, ale herní strop zůstává tam, kde byl na začátku sezony. Aktuální forma vystihuje realitu: Kometa už není v krizi, ale ani v rozpuku.

A pokud se nezmění ambice, Horáčkův úkol nebude vymýšlet revoluci, ale udržet ji konkurenceschopnou a připravenou na velkolepý přechod do nové arény na výstavišti v příští sezoně. „Myslím, že peníze přitečou až s novou halou. Až tam se bude masivně investovat,“ analyzuje Koreis přístup klubového principála Zábranského.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 45 20 5 4 16 142:117 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

