Hra dozadu, to je můj kámen úrazu, přiznává posila Litvínova

„Přinesl kreativitu dopředu, dal dva góly, což je důležité, protože jich moc nedáváme. Ale na některých věcech musí zapracovat, aby zůstal v extralize. Potřebujeme, aby zabral dozadu, dneska už nemůže být nikdo jen jednocestný hráč. Ale to neplatí jen pro něj, spíš pro většinu mužstva,“ mračil se Országh po pondělní domácí porážce Litvínova s Plzní 0:3.

Verva působila po většinu zápasu hodně neškodně, což uznal i Fronk. „Sice jsme zahráli suprově oslabení, ale když pak dostaneme šanci v přesilovce, musíme něco proměnit. Na nula gólů vyhrát nejde,“ krčí rameny.

On i všichni ostatní hráči Litvínova si vylámali zuby na bezchybném plzeňském brankáři Dominiku Pavlátovi. „Vychytal nulu, tak těžko můžu říct, že by chytal špatně. Ale my se musíme snažit to tam víc protlačit, proměňovat vyložené šance. A hlavně střílet, střílet, střílet!“ velí 26letý forvard.

Ač pochází z Loun, za Litvínov nehrál ani v mládežnických kategoriích. Na sever se nyní dostal oklikou přes Jihlavu. „Hodně kluků chodilo do Litvínova, ale já zamířil na druhou stranu na Kladno, pak do Chomutova. Litvínov se mi nějak vyhýbal, ale teď jsem rád, že jsem tady. Jakákoliv příležitost zahrát si extraligu je pro mě super a v Litvínově, kde jsem skoro doma, obzvlášť,“ září Fronk.

Sám ví, že zapracovat musí především na bránění. „Hra dozadu, to je můj kámen úrazu,“ přiznává. „Probíráme to na tréninku, bavíme se o tom s trenéry. Dal jsem ve čtyřech zápasech dva góly, to je fajn, s tím nemůžu být nespokojený. Ale na defenzivě musím zapracovat,“ uvědomuje si útočník.