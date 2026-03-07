A co říká na opakování loňského souboje?
„Je úplně jedno na koho v předkole jdete. Loni jsme si to vyzkoušeli, přičemž si leckdo myslel, že to pro nás bude jednoznačná záležitost, ale hráli jsme pět utkání,“ připomněl Jiří Černoch. „Něco podobného očekávám i tentokrát.“
Přesto i nyní byste měli být favority série, když jdete do předkola z šestého místa a oni z jedenáctého.
Teď se ale všechno maže. Každý ví, jak to v play off chodí... Věřím, že když budeme hrát jako dnešní zápas, tak máme velkou šanci přes předkolo přejít.
Co můžete od Vítkovic čekat, protože mají úplně jiný tým než loni?
To mají. Mají i skvělou první formaci, takže to bude takový, nechci říkat minizápas mezi námi, ale víme, že to je jejich největší zbraň. Budou rozhodovat speciální týmy, které oni i my máme dobré.
Jeli jste do Třince motivovaní poprat se ještě o čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále, anebo vám šlo hlavně o dobrý výsledek?
Věděli jsme, že čtyřka je ve hře, takže jsme si řekli, že půjdeme vyhrát a po zápase se podíváme, co z toho bude. Vyhrát jsme chtěli za každou cenu. Měli jsme ale zprávy, jak to vypadá v Hradci (Královehradečtí by nesměli bodovat s Mladou Boleslaví, aby Karlovy Vary, ale i Třinec měly naději na čtvrté místo – pozn. red.). Vyhrát v Třinci má vždy cenu.
Ale z obou stran to byl hodně opatrný hokej. Souhlasíte?
Byl to už takový klasický playoffový zápas, ostatně Třinečtí jsou jeden z nejlepších týmů poslední dekády a umějí hrát play off výborně. Na našem výkonu z poslední třetiny musíme stavět.