Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil karlovarský útočník Jiří Černoch.
A co říká na opakování loňského souboje?

„Je úplně jedno na koho v předkole jdete. Loni jsme si to vyzkoušeli, přičemž si leckdo myslel, že to pro nás bude jednoznačná záležitost, ale hráli jsme pět utkání,“ připomněl Jiří Černoch. „Něco podobného očekávám i tentokrát.“

Přesto i nyní byste měli být favority série, když jdete do předkola z šestého místa a oni z jedenáctého.
Teď se ale všechno maže. Každý ví, jak to v play off chodí... Věřím, že když budeme hrát jako dnešní zápas, tak máme velkou šanci přes předkolo přejít.

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Co můžete od Vítkovic čekat, protože mají úplně jiný tým než loni?
To mají. Mají i skvělou první formaci, takže to bude takový, nechci říkat minizápas mezi námi, ale víme, že to je jejich největší zbraň. Budou rozhodovat speciální týmy, které oni i my máme dobré.

Jeli jste do Třince motivovaní poprat se ještě o čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále, anebo vám šlo hlavně o dobrý výsledek?
Věděli jsme, že čtyřka je ve hře, takže jsme si řekli, že půjdeme vyhrát a po zápase se podíváme, co z toho bude. Vyhrát jsme chtěli za každou cenu. Měli jsme ale zprávy, jak to vypadá v Hradci (Královehradečtí by nesměli bodovat s Mladou Boleslaví, aby Karlovy Vary, ale i Třinec měly naději na čtvrté místo – pozn. red.). Vyhrát v Třinci má vždy cenu.

Ale z obou stran to byl hodně opatrný hokej. Souhlasíte?
Byl to už takový klasický playoffový zápas, ostatně Třinečtí jsou jeden z nejlepších týmů poslední dekády a umějí hrát play off výborně. Na našem výkonu z poslední třetiny musíme stavět.

52. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
