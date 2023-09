Jsme soutěživí, říká kapitán karlovarských hokejistů Černoch

V dresu extraligových Karlových Varů začíná pátou sezonu, podruhé vede Západočechy jako kapitán. Hokejový útočník Jiří Černoch zažil v Energii ročníky, kdy základním cílem bylo udržet se mezi elitou a vyhnout se baráži, v současnosti má ale klub vyšší ambice. Po loňské změně majitele se Karlovarští chtějí posunout do klidného středu tabulky a poté uspět v play off. A Černoch věří, že se to povede.

„Jsme rádi, že se povedlo posílit tým, a je nám jasné, že teď tady jde do hokeje více peněz než v minulosti. Pro nás je to závazek vůči majitelům a sponzorům, kteří do toho dávají peníze. Všichni cítíme, že máme postavený tým na střed tabulky. Bude na nás větší tlak na výsledky, ale to je dobře,“ míní karlovarský kapitán.

Energie v létě částečně obměnila kádr a získala několik zvučných posil. Hodně si slibují zejména od nové brankářské jedničky Dominika Frodla a dvojice zahraničních útočníků Iikky Kangasniemiho a Lukase Zetterberga.

Jiří Černoch (druhý zleva) se raduje se spoluhráči z gólu.

„Všichni kluci, kteří přišli, výborně zapadli do kabiny. Cítím, že je hodně stmelená. A i na ledě se jeví výborně. Vyzdvihnul bych Froda v bráně, který všechny zápasy odchytal skvěle, ostatní kluci jsou taky hokejově výborní. Doufám, že si to přeneseme do sezony,“ přeje si sedmadvacetiletý útočník.

Energie v přípravě vyhrála osm z devíti zápasů a ani jednou neinkasovala více než dvě branky. Podle trenéra Davida Bruka to ale nic neznamená a nepřeceňuje to ani Černoch.

„Všichni jsme soutěživí, takže je to vždy dobré pro hlavu. Jsme rádi, že jsme vyhráli osm zápasů v přípravě, ale na druhou stranu všichni víme, že mistrovský zápas je něco jiného. Nikdo z nás si nemyslí, že to takhle půjde pořád,“ říká kapitán Energie.

Jistý respekt od soupeřů si ale Karlovy Vary získaly. „Snad nebudeme v extralize za otloukánky, ale respekt si musíme uhrát na hřišti. Když se nám bude dařit a budeme vyhrávat nad papírově silnějšími soupeři, tak si respekt získáme. Doufám, že výher bude co nejvíce,“ přál si Černoch.

Očekávání pro sezonu dělí na základní část a play off. „V základní části bude cíl hrát střed tabulky. V klidu a nebláznit někde vzadu. V play off budeme chtít prolomit brány čtvrtfinále,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci. Energie v předešlých třech sezonách vypadla vždy v předkole play off.

Černoch se v posledních letech stabilně prosadil do reprezentace a představil se na loňském i letošním světovém šampionátu. V Tampere 2022 se podílel na zisku bronzových medailí. Na start na dalším šampionátu, který se uskuteční v Česku, ale zatím nemyslí.

„Je to strašně daleko. Budu se snažit hrát co nejlépe v klubu, a když přijde pozvánka do národního týmu, tak se snažit odehrát zápasy co nejlépe,“ říká Černoch. Nyní se však dle svých slov chce soustředit na o víkendu odstartovanou základní část extraligy. „Když se mi bude dařit a bude se dařit týmu, tak třeba šanci zabojovat o mistrovství dostanu. Jsem ale realista. Teď se soustředím na Karlovy Vary.“

