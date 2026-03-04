Tipsport extraliga 2025/26

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Autor: ,
  21:49
Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.
Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha. | foto: ČTK

Tomáš Zohorna v souboji u mantinelu s Jiřím Černochem a Davidem Šťastným.
Jiří Černoch z Karlových Varů před brankářem Matějem Machovským z Olomouce.
Karlovarský kapitán Černoch bojuje na buly.
Karlovarští Jiří Černoch a Ondřej Beránek (vlevo) ve speciální vánoční sadě...
12 fotografií

Devětadvacetiletý útočník přišel do Karlových Varů před sezonou 2019/20 ze Sparty. Už o rok později se stal pevnou součástí týmu a postupně vyrostl v jednu z klíčových postav Energie.

Kapitánské „céčko“ převzal v průběhu ročníku 2022/23 a od té doby je nezpochybnitelným lídrem mužstva.

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Vedle klubových povinností byl Černoch pravidelně nominován i do reprezentace. Na kontě má 78 startů za národní tým, dvě účasti na mistrovství světa a bronzovou medaili ze šampionátu v roce 2022.

„Vary se pro mě za ty roky staly domovem. Cítím tu důvěru a jsem rád, že můžu být součástí toho, co se tu buduje. Máme skvělý tým a chceme dělat maximum pro to, abychom byli v dalších sezonách úspěšní,“ uvedl Černoch na klubovém webu.

Jeho přínos pro klub ocenil i sportovní ředitel Jiří Kalous. „Jeho tříleté prodloužení je jasným signálem dlouhodobé vize našeho klubu. Jsme hrdí, že Černoch bude i nadále vést náš tým a reprezentovat Karlovy Vary na ledě i mimo něj. Je to příkladný bojovník, pro kterého se Energie stala nedílnou součástí jeho života,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse

51. kolo

Kompletní los

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Do té doby se jim v zápase příliš nedařilo. Soupeř měl více šancí, dokázal na ně zatlačit. Jenže sparťanští hokejisté Kladno v 51. extraligovém kole (6:3) zlomili během krátké doby díky využité...

4. března 2026  22:23

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.

4. března 2026  21:49

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

4. března 2026  20:42

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

Kodýtek zamíří do Švýcarska, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piotta

Petr Kodýtek (vlevo) s Adamem Klapkou se radují z gólu proti Maďarsku.

Petr Kodýtek bude od příští sezony působit ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý český hokejista podepsal smlouvu do roku 2028. Účastník loňského mistrovství světa aktuálně hraje v IFK...

4. března 2026  17:18

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...

4. března 2026  9:20

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.