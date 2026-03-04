Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Devětadvacetiletý útočník přišel do Karlových Varů před sezonou 2019/20 ze Sparty. Už o rok později se stal pevnou součástí týmu a postupně vyrostl v jednu z klíčových postav Energie.
Kapitánské „céčko“ převzal v průběhu ročníku 2022/23 a od té doby je nezpochybnitelným lídrem mužstva.
Vedle klubových povinností byl Černoch pravidelně nominován i do reprezentace. Na kontě má 78 startů za národní tým, dvě účasti na mistrovství světa a bronzovou medaili ze šampionátu v roce 2022.
„Vary se pro mě za ty roky staly domovem. Cítím tu důvěru a jsem rád, že můžu být součástí toho, co se tu buduje. Máme skvělý tým a chceme dělat maximum pro to, abychom byli v dalších sezonách úspěšní,“ uvedl Černoch na klubovém webu.
Jeho přínos pro klub ocenil i sportovní ředitel Jiří Kalous. „Jeho tříleté prodloužení je jasným signálem dlouhodobé vize našeho klubu. Jsme hrdí, že Černoch bude i nadále vést náš tým a reprezentovat Karlovy Vary na ledě i mimo něj. Je to příkladný bojovník, pro kterého se Energie stala nedílnou součástí jeho života,“ uvedl.