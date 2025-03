Karlovarský kapitán Černoch: Vypadnutí je hořké, ale celkově to byla dobrá sezona

„Možná na nás těch pět těžkých zápasů navíc dolehlo. Dnes mi přišlo, že to byl první zápas, kdy Kometa bruslila lépe než my. Nevím, jestli se to projevilo nebo na nás dolehla tíha okamžiku,“ přemítal Černoch v rozhovoru s novináři.

„Stejně jsme ho ale mohli zvládnout, šance jsme na to měli. Ale neproměnili jsme je. V sérii nás produktivita dost trápila,“ konstatoval.

Karlovarští ve čtvrtfinále nastříleli v šesti zápasech deset branek, dvakrát přitom vyšli naprázdno. Problém s koncovkou se naplno projevil v první třetině šestého duelu, ve které domácí vyslali na brankáře Michala Postavu 21 střel.

„Jak už jsem řekl, měli jsme dost šancí na to, abychom si to uhráli sami. Bohužel jsme je ale neproměnili, někdy nám chyběl fakt kousek. Brno celkově důležité góly dalo, takže zaslouženě vyhrálo a postoupilo,“ uznal Černoch.

Západočeši obsadili v základní části extraligy páté místo, v předkole play off vyřadili Vítkovice a nyní vypadli s Brnem. Celkově ale mohou být se sezonou spokojeni, do čtvrtfinále se dostali poprvé od mistrovského ročníku 2008/09.

„Před sezonou nám moc nevěřili a třeba deník Sport nás tipoval na 14. místo, což pro nás byla zdravá motivace. Měli jsme skvělou partu a po předešlých sezonách to teď byla první, kterou jsme si s klukama užili. Hráli jsme v klidných vodách a byla radost chodit na zimák. Teď po vypadnutí je to takové hořké, ale celkově to byla dobrá sezona,“ řekl Černoch.