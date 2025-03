Poslední slovo má Pleky. Burger objasňuje odchod agenta Smoleňáka i dalších opor

Rytíři letos unikli baráži, ale nedosáhli ani na vyřazovací boje. Jejich nový majitel, podnikatel Tomáš Drastil, jmenoval do funkce sportovního ředitele legendárního útočníka Tomáše Plekance.

„Jsem rád, že se Pleky vrací do klubu v nové roli. Těším se na naši spolupráci. Situace na hráčském trhu je v této době složitá, ale i díky vstupu Tomáše Drastila do klubu a navýšení rozpočtu by zdolání těchto překážek mělo být o něco jednodušší,“ myslí si Burger.

Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr a Jiří Burger se budou podílet na tvorbě kádru kladenských hokejistů.

Ve sportovním úseku bude s Plekancem a Burgerem ještě Jaromír Jágr, dlouholetý většinový, nyní už menšinový vlastník. „Od Tomáše Drastila jsme všichni dostali plnou důvěru ohledně stavby mužstva. S Plekym tým skládáme a vše konzultujeme s Džegrem,“ objasňuje Burger. „V případě neshody ohledně některých rozhodnutí má poslední slovo Pleky.“

Hokejový fenomén Jágr bude dál mentorem pro kladenské talenty. Zda bude i hrát, o tom se sportovní manažer nezmínil. „Cíl je jasný, chceme postavit vítězný tým. Během dvou, tří let vytvořit novou kostru mužstva, ve které budou figurovat starší zkušení hráči, kluci v ideálním hokejovém věku a také mladíci, se kterými budeme chtít hodně pracovat,“ prozrazuje Burger.

„V rozvoji mladým hráčům hodně pomáhá Džegr, který se jim věnuje a radí jim, jak mají trénovat. Hlavně se jim snaží vysvětlit, že v jejich věku nestačí jeden trénink denně, ale že na sobě musí pracovat daleko více.“

V týmu zůstávají oba brankáři, tedy Adam Brízgala a Štěpán Lukeš. Pokračují také obránci Phil Pietroniro, Griffin Mendel a Tomáš Vandas. Nové smlouvy uzavřeli útočníci Martin Procházka a Ondřej Bláha, opci klub uplatnil u Antonína Melky. „U ostatních hráčů padne rozhodnutí v nejbližší době.“

Kolonka odchodů je zaplněná produktivními jmény. Mizí vítěz kanadského bodování extraligy Eduards Tralmaks, obránce Jiří Ticháček a útočníci Matyáš Filip s Jaromírem Pytlíkem. „Víme, že jejich odchod znamená ztrátu klíčových článků mužstva,“ přiznává Burger.

„Ticháček nám prostřednictvím svého agenta oznámil, že chce opustit extraligu a odejít do zahraničí. Tralmaks podepsal kontrakt s jiným extraligovým klubem, proto jsme se s ním do jednání o smlouvě vůbec nedostali. Pytlík od nás nabídku dostal, ale rozhodl se, že na Kladně pokračovat nechce a přestoupí do jiného extraligového oddílu. Jediný hráč, se kterým jsme skutečně jednali o nové smlouvě, byl Filip. Nakonec si však vybral jinou nabídku,“ podotýká.

Kladenská radost po gólu v utkání s Mladou Boleslaví.

Naštvaný na ně Burger není. „Ale mrzí mě, že ztrácíme tři mladé hráče, které jsme pro extraligový hokej vychovali. V následujících letech by byli klíčovými hráči, kolem kterých by se tým postavil. Jejich rozhodnutí ale svým způsobem chápu, chtějí si v kariéře vyzkoušet jiná angažmá.“

Touhu pokračovat ovšem vyjádřil kapitán Radek Smoleňák, jenže Rytíři zájem ztratili. „Bylo to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsme udělali,“ přiznává funkcionář. „Když budeme koukat na Smoliho z pozice hráče a kapitána, tak by měl smlouvu podepsanou už v listopadu nebo v prosinci. Není však tajemstvím, že se Smoli současně s hráčskou kariérou věnuje také práci agenta. Když jsme si dali dohromady všechna pro a proti, rozhodli jsme se, že mu nový kontrakt nenabídneme. Osobně bych mu chtěl poděkovat za odvedenou práci na ledě i v kabině.“

Kdo o klíčovém kroku rozhodl? „Oba majitelé, Tomáš Drastil s Jaromírem Jágrem, to nechali na mně a na Tomáši Plekancovi. My jsme se shodli na tom, že Smolimu novou smlouvu nenabídneme.“

Burger se cítil po sezoně schizofrenně; úlevně kvůli úniku z baráži, zklamaně z nepostupu do předkola play off. „Vzhledem k tomu, že se v posledních dvou letech nůžky mezi rozpočtem naším a ostatních klubů rozevíraly čím dál více, celkově považuji letošní sezonu za dobrou.“

S novým majitelem se nůžky naopak přivřou.