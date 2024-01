Udržet se ve čtyřce je pro nás velké téma, hlásí litvínovský útočník Abdul

„Bavíme se o tom, je velké téma a velká motivace udržet se ve čtyřce,“ přikývl útočník Jindřich Abdul. „Faktorů, proč jít rovnou do čtvrtfinále play off, je hodně.“

A třetí nejproduktivnější z chemiků je vyjmenoval: „Dostali bychom pár dní volno, nabrali síly, potrénovali. Taky bychom sérii začínali doma, kde jsme silní. Věřím, že uděláme maximum, že se porveme o čtvrté místo, klidně i výš.“

Reálně Verva ještě může nahánět mistrovský Třinec, který je třetí, Pardubice se Spartou už odskočily. Jenže taky si Mlejnkova družina musí hlídat záda, nahání ji smečka vlků v čele s Bílými Tygry. Mezi čtvrtým Litvínovem a osmým Hradcem Králové je rozdíl osmi bodů, navíc tabulka ještě není srovnaná, soupeři nemají vyrovnaný počet utkání.

„Ještě je do konce plno zápasů, stát se může cokoli. Popravdě se na tabulku ani nedívám, je to zbytečné. Musíme prostě sbírat co nejvíc bodů a po 52. kole se na ni mrkneme a budeme doufat, že budeme v první čtyřce,“ řekl Abdul.

Ani není extra překvapený, že chemici se drží nahoře. „Každý hráč by měl jít do sezony pokorně, ale se sebevědomím. Já týmu věřil od začátku. A věřím pořád, že můžeme letos udělat úspěch,“ vytušil rodák ze Vsetína. „Koneckonců to byl jeden z důvodů, proč jsem do Litvínova šel.“

Hokejová bašta po opojném a historickém zlatu z roku 2015 chřadla, posledních šest sezon se klepala o záchranu. Letos to je jiná jízda. Mohla by být ještě lepší, nebýt mizerné venkovní bilance. V neděli Verva schytala 1:5 ve Vítkovicích. „Kolikrát nehrajeme venku úplně špatně, ale něco tomu chybí. Bodů tolik nevozíme. Věřím, že to do závěru zlepšíme.“

Teď však černo-žlutí nastoupí dvakrát doma, v úterý hostí Olomouc, v pátek Pardubice. A sedmadvacetiletý Abdul bude zase chtít přispět gólem či nahrávkou. Posbíral už 31 bodů (12+19), což je jeho kariérní maximum v základní části extraligy.

„Čím se sezona stupňuje, tím jsou důležitější výhry než osobní body, ačkoli i ty potěší každého hráče. Nebudu říkat, že ne,“ mrkl Abdul. „Jako každý chci udělat co nejlepší sezonu i individuálně, to je taky hnací motor. Ale tím hlavním je jít rovnou do čtvrtfinále.“