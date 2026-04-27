Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Autor:
  13:04
Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů (APK), a prvoligovou Jihlavou, která marně usilovala o postup výš. Hlavní aktéři sporu? Ředitel asociace Martin Loukota a jednatel klubu Bedřich Ščerban.
Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Vlevo Bedřich Ščerban, jednatel Dukly, vpravo Slavomír Pavlíček, majitel. | foto: MF DNES

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ slaví gól v pátém barážovém utkání proti...
Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...
Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.
Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.
Polemika ale začala už u rozhovoru s Tomášem Čachotským. Zkušený jihlavský útočník po porážce 0:5 v pátém zápase baráže a definitivním vyřazení Litvínovem odpovídal novinářům na dotaz, zda lze postoupit v systému, kdy extraligový tým šest týdnů odpočívá, zatímco prvoligový účastník musí v mezičase projít play off ve své soutěži.

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

„Já bych vám tady řekl spoustu slov k baráži, ale nám před minulým zápasem přišel od pana Loukoty dopis do kabiny, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. A já nechci, aby za mě Dukla platila pokutu. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu.“

Na jeho slova pak zareagoval právě Loukota, jenž potvrdil odeslání dopisu po třetím utkání, v němž se fanoušci Jihlavy vymezovali vůči baráži mimo jiné pokřikem „APK mafia“. A vzhledem k tomu prý požádal klub o nápravu.

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

„Tento postup je zcela standardní a stejným způsobem probíhala komunikace i s extraligovými kluby v play off,“ vysvětlil v prohlášení , v němž také označil hokejistův výrok za nepravdivý. „Důrazně se ohrazuji proti tvrzení Tomáše Čachotského, že jsem v průběhu baráže oslovil kabinu Dukly Jihlava.“

Dále ještě rozvedl, na co přesně v dopisu poukazoval.

Co říká Herní řád ELH

Článek 7.21

Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích vč. sociálních sítí jakkoliv nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 50 000 Kč. Rozhodnutí o uložení pokuty a její výši je v kompetenci Ředitele ELH.

„Současně jsem Bedřicha Ščerbana upozornil na článek 7.21 Herního řádu ELH a vyzval ho, aby mě kontaktoval v případě jakýchkoli nejasností. Nevím, jakým způsobem mé upozornění napříč klubem předal. Pokud jej ale vyložil jako prostý zákaz vyjadřovat se např. k systému baráže, pak jde z jeho strany o nesprávnou interpretaci zmíněného článku. To ve svém důsledku poškozuje ELH i samotné hráče, kteří vybaveni špatnou informací od vrcholného představitele klubu vysílají do médií nepravdivé vzkazy.“

Ve zmíněném článku se píše o pokutě 50 tisíc korun pro klub, jehož členové ve sdělovacích prostředcích či na sociálních sítích vyjádří tak, že dojde „k poškození dobrého jména a zájmů soutěže“.

Na Loukotovo komuniké následně reagoval klub na svém webu, kde v prohlášení kladl hlavní důraz na ohrazení se vůči „vyhrocené reakci APK“.

„Důrazně odmítám tvrzení, že by z mé strany došlo k jakékoli nesprávné interpretaci sdělených informací. Takové nařčení považuji za nepravdivé a zavádějící,“ načal Ščerban prohlášení, v němž zároveň figurují i vyjádření klubu, a dokonce také Daniela Sadila, ředitele Sdružení prvoligových klubů (SPK LH), které se stará o propagaci a rozvoj nižší soutěže.

Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

„Dlouhodobě se striktně držím principu, že se k citlivým tématům nevyjadřuji veřejně ani mediálně bez předchozí interní diskuse, a to jak v rámci klubu, tak na úrovni výkonného výboru a extraligových zástupců. V tomto případě se však musím bránit,“ pokračoval Ščerban, který proto zveřejnil zmíněný Loukotův dopis, respektive e-mail, aby vyzdvihl, že takto informaci v „nezměněném významu“ předal i kabině.

Citace Loukotova e-mailu Jihlavě

Podle klubového jednatele Bedřicha Ščerbana

„Pevně věřím, že naším společným zájmem je, nepoškozovat jméno soutěže Tipsport ELH tzn. i části 2b) dle Herního řádu ELH „o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH“

To se týká i mediálních výstupů hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů, kdy toto má dle čl. 7.21 Herního řádu ELH zajistit klub.“

„Tuto informaci jsme vnímali shodně s trenérským štábem i hráči jako pokyn ke zdrženlivosti v mediálních výstupech, a to zejména ve vztahu k baráži a k projevům fanoušků,“ upozornil Ščerban na načasování po třetím zápase.

Své jednání tak považuje za korektní, stejně jako v případě Čachotského: „Pokud následně zazněla veřejná vyjádření, pak Tomáš Čachotský pouze interpretoval pokyny APK LH k nevyjadřování se k systému soutěže.“

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Také klub zdůraznil, že dbá na dodržování herního řádu a jednání svého útočníka, stejně jako dalších členů, považuje za korektní.

„O to více nás mrzí, že přestože nejsme extraligovým klubem, máme místy dojem, že výklad i znalost herního řádu je z naší strany důslednější než ze strany některých extraligových subjektů,“ doplnila Dukla, proč Ščerban vzhledem ke znění článku informace předával. Současně také odmítla, že by dál posílal jakékoli nesprávné či zavádějící informace.

S ohledem na probíhající baráž se také Jihlava vyhýbala jakýmkoli komentářům.

„Vyjadřujeme se až nyní po útoku APK LH na hráče Tomáše Čachotského a jednatele klubu HC Dukla Jihlava, Bedřicha Ščerbana,“ opřel se pak klub do části Loukotova prohlášení. A připojil se i Sadil: „Považuji za nepřijatelné, aby ředitel APK LH veřejně útočil na jednatele klubu či hráče první ligy. Pořád jde o sport, ne o válku.“

Daniel Sadil

On i Jihlava zároveň zmínili nutnost jednání nad fungováním baráže.

„Systém baráže vyvolává otázky ohledně svého fungování. Domníváme se však, že část těchto otázek by v průběhu soutěže vůbec nevznikala, pokud by došlo k včasné a otevřené diskusi o systému baráže mezi APK LH, Českým svazem ledního hokeje a SPK LH. K tomuto jednání dosud nedošlo, a to i přes opakované podněty,“ uvedla Jihlava.

„Jsem přesvědčený, že společné jednání o podobě baráže může výrazně přispět k uklidnění současné vyhrocené situace,“ přidal Sadil, který se zaštiťuje dále nespecifikovanými průzkumy mezi fanoušky extraligy a první ligy, kteří si mají přát přímý sestup a postup. V současném systému je podle něj prakticky nemožné uspět.

Jihlava v sérii prohrála 1:4 na zápasy, tak jako v dubnu 2022 proti Kladnu zaznamenala alespoň jeden čestný úspěch. Jinak se totéž žádnému prvoligovému klubu v historii aktuálního fungování baráže ještě nepovedlo. Extraligové celky drží celkovou zápasovou bilanci 20:2.

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

Baráž je zároveň v souladu s platnými smlouvami, APK jako řídící orgán totiž soutěž neuzavřela. V jednáních si stojí za sportovním měřením dvou celků, zároveň opakovaně upozorňuje na možnost kompromisu ze strany první ligy.

Ta si totiž může upravit herní systém, formát play off a termínovou listinu tak, aby její zástupci do boje o extraligu nevstupovali tak unavení. Bez velké šance na úspěch.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté...

27. dubna 2026  12:37

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 8:03

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...

27. dubna 2026  7:05

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

26. dubna 2026  21:10

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a šestnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická...

26. dubna 2026  20:34

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let.

Čeští hokejisté do 18 let deklasovali na mistrovství světa Dánsko 9:1 a posunuli se do čela základní skupiny B. Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním ve skupině B jistý postup...

26. dubna 2026  18:50

