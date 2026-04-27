Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Polemika ale začala už u rozhovoru s Tomášem Čachotským. Zkušený jihlavský útočník po porážce 0:5 v pátém zápase baráže a definitivním vyřazení Litvínovem odpovídal novinářům na dotaz, zda lze postoupit v systému, kdy extraligový tým šest týdnů odpočívá, zatímco prvoligový účastník musí v mezičase projít play off ve své soutěži.
„Já bych vám tady řekl spoustu slov k baráži, ale nám před minulým zápasem přišel od pana Loukoty dopis do kabiny, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. A já nechci, aby za mě Dukla platila pokutu. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu.“
Na jeho slova pak zareagoval právě Loukota, jenž potvrdil odeslání dopisu po třetím utkání, v němž se fanoušci Jihlavy vymezovali vůči baráži mimo jiné pokřikem „APK mafia“. A vzhledem k tomu prý požádal klub o nápravu.
„Tento postup je zcela standardní a stejným způsobem probíhala komunikace i s extraligovými kluby v play off,“ vysvětlil v prohlášení , v němž také označil hokejistův výrok za nepravdivý. „Důrazně se ohrazuji proti tvrzení Tomáše Čachotského, že jsem v průběhu baráže oslovil kabinu Dukly Jihlava.“
Dále ještě rozvedl, na co přesně v dopisu poukazoval.
Co říká Herní řád ELH
Článek 7.21
Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích vč. sociálních sítí jakkoliv nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 50 000 Kč. Rozhodnutí o uložení pokuty a její výši je v kompetenci Ředitele ELH.
„Současně jsem Bedřicha Ščerbana upozornil na článek 7.21 Herního řádu ELH a vyzval ho, aby mě kontaktoval v případě jakýchkoli nejasností. Nevím, jakým způsobem mé upozornění napříč klubem předal. Pokud jej ale vyložil jako prostý zákaz vyjadřovat se např. k systému baráže, pak jde z jeho strany o nesprávnou interpretaci zmíněného článku. To ve svém důsledku poškozuje ELH i samotné hráče, kteří vybaveni špatnou informací od vrcholného představitele klubu vysílají do médií nepravdivé vzkazy.“
Ve zmíněném článku se píše o pokutě 50 tisíc korun pro klub, jehož členové ve sdělovacích prostředcích či na sociálních sítích vyjádří tak, že dojde „k poškození dobrého jména a zájmů soutěže“.
Na Loukotovo komuniké následně reagoval klub na svém webu, kde v prohlášení kladl hlavní důraz na ohrazení se vůči „vyhrocené reakci APK“.
„Důrazně odmítám tvrzení, že by z mé strany došlo k jakékoli nesprávné interpretaci sdělených informací. Takové nařčení považuji za nepravdivé a zavádějící,“ načal Ščerban prohlášení, v němž zároveň figurují i vyjádření klubu, a dokonce také Daniela Sadila, ředitele Sdružení prvoligových klubů (SPK LH), které se stará o propagaci a rozvoj nižší soutěže.
„Dlouhodobě se striktně držím principu, že se k citlivým tématům nevyjadřuji veřejně ani mediálně bez předchozí interní diskuse, a to jak v rámci klubu, tak na úrovni výkonného výboru a extraligových zástupců. V tomto případě se však musím bránit,“ pokračoval Ščerban, který proto zveřejnil zmíněný Loukotův dopis, respektive e-mail, aby vyzdvihl, že takto informaci v „nezměněném významu“ předal i kabině.
Citace Loukotova e-mailu Jihlavě
Podle klubového jednatele Bedřicha Ščerbana
„Pevně věřím, že naším společným zájmem je, nepoškozovat jméno soutěže Tipsport ELH tzn. i části 2b) dle Herního řádu ELH „o udržení, resp. o postup do Tipsport ELH“
To se týká i mediálních výstupů hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů, kdy toto má dle čl. 7.21 Herního řádu ELH zajistit klub.“
„Tuto informaci jsme vnímali shodně s trenérským štábem i hráči jako pokyn ke zdrženlivosti v mediálních výstupech, a to zejména ve vztahu k baráži a k projevům fanoušků,“ upozornil Ščerban na načasování po třetím zápase.
Své jednání tak považuje za korektní, stejně jako v případě Čachotského: „Pokud následně zazněla veřejná vyjádření, pak Tomáš Čachotský pouze interpretoval pokyny APK LH k nevyjadřování se k systému soutěže.“
Také klub zdůraznil, že dbá na dodržování herního řádu a jednání svého útočníka, stejně jako dalších členů, považuje za korektní.
„O to více nás mrzí, že přestože nejsme extraligovým klubem, máme místy dojem, že výklad i znalost herního řádu je z naší strany důslednější než ze strany některých extraligových subjektů,“ doplnila Dukla, proč Ščerban vzhledem ke znění článku informace předával. Současně také odmítla, že by dál posílal jakékoli nesprávné či zavádějící informace.
S ohledem na probíhající baráž se také Jihlava vyhýbala jakýmkoli komentářům.
„Vyjadřujeme se až nyní po útoku APK LH na hráče Tomáše Čachotského a jednatele klubu HC Dukla Jihlava, Bedřicha Ščerbana,“ opřel se pak klub do části Loukotova prohlášení. A připojil se i Sadil: „Považuji za nepřijatelné, aby ředitel APK LH veřejně útočil na jednatele klubu či hráče první ligy. Pořád jde o sport, ne o válku.“
On i Jihlava zároveň zmínili nutnost jednání nad fungováním baráže.
„Systém baráže vyvolává otázky ohledně svého fungování. Domníváme se však, že část těchto otázek by v průběhu soutěže vůbec nevznikala, pokud by došlo k včasné a otevřené diskusi o systému baráže mezi APK LH, Českým svazem ledního hokeje a SPK LH. K tomuto jednání dosud nedošlo, a to i přes opakované podněty,“ uvedla Jihlava.
„Jsem přesvědčený, že společné jednání o podobě baráže může výrazně přispět k uklidnění současné vyhrocené situace,“ přidal Sadil, který se zaštiťuje dále nespecifikovanými průzkumy mezi fanoušky extraligy a první ligy, kteří si mají přát přímý sestup a postup. V současném systému je podle něj prakticky nemožné uspět.
Jihlava v sérii prohrála 1:4 na zápasy, tak jako v dubnu 2022 proti Kladnu zaznamenala alespoň jeden čestný úspěch. Jinak se totéž žádnému prvoligovému klubu v historii aktuálního fungování baráže ještě nepovedlo. Extraligové celky drží celkovou zápasovou bilanci 20:2.
Baráž je zároveň v souladu s platnými smlouvami, APK jako řídící orgán totiž soutěž neuzavřela. V jednáních si stojí za sportovním měřením dvou celků, zároveň opakovaně upozorňuje na možnost kompromisu ze strany první ligy.
Ta si totiž může upravit herní systém, formát play off a termínovou listinu tak, aby její zástupci do boje o extraligu nevstupovali tak unavení. Bez velké šance na úspěch.