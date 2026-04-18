Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

První bod nebyl daleko. Mrzí porážka o to víc?
Jsme rádi, že to je vyrovnané, že bojujeme do poslední minuty. Sedm minut před koncem zápas takhle ztratit, to je škoda. Ještě venku. Co nám zbývá? Budeme bojovat i v sobotu.
Cítil jste rozdíl mezi Maxa ligou a extraligou?
Určitě, rozdíl to je. Čekal jsem, že bude velký, ale byl minimální. Viděli jsme, že na ně máme, můžeme s nimi hrát. Koukneme se na pozitiva, řekneme si, co jsme udělali za chyby. Poladíme nějaké detaily, nabereme síly.
Síly jsou velké téma. Vy jste po play off, Litvínov po dlouhém odpočinku.
Řekli jsme, že do toho jdeme naplno, nemá cenu se na nic šetřit. Síly ubývají, to je jasné, ale rveme se až do konce.
Bere zápas proti extraligovému týmu víc sil než utkání v Maxa lize?
Myslím si, že jo. Neříkám, že play off bylo lážo plážo. Finále jsme hráli na sedm zápasů. Je to náročné, to určitě, ale dá se proti Litvínovu hrát.
Jak?
Snažíme se, aby nerozehrávali rychleji. Jsou samozřejmě zkušenější než my. Ale viděli jsme, že se na ně dá hrát tvrdý forček. Jsou to kluci jako my.
Může Litvínov nahlodat, že jste jim ukázali, že série nebude zadarmo?
Určitě. Nepřijeli jsme to sem odevzdat. Byli nalomení.
Jakou energii vám dodávali fanoušci?
Jsou super, jak litvínovští, tak naši. Užíváme si to, je to fantastické.
Po zápase vás vyvolávali, jako kdybyste vyhráli.
Cíl, co jsme chtěli udělat, jsme udělali, a oni jsou za to rádi. Tohle je pro ně něco… ne nového, minulý rok baráž měli taky, ale užívají si to jako my.
Skandovali také proti baráži. Jak se vy na současný formát díváte?
Nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat. Hraju tady první rok, vidím, jak je to náročné. Je to nespravedlivé, ale budeme bojovat až do poslední minuty.
Svazovala vás nervozita?
Já byl jen zdravě nervózní, už jsem to zažil, už jsem hrál proti zkušenějším hráčům. Na mě to nedolehlo, myslím, že ani na kluky.
Druhý zápas startuje 18 hodin po konci prvního. Bude těžké se připravit?
No, to je hezké… Oni odpočívali, ani nevím, jak dlouho. Šedesát dní? My musíme co nejrychleji zregenerovat, dobře se najíst, vyspat se z toho a v sobotu nanovo.