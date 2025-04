„Rozhodování o jeho setrvání bylo velmi složité, ale nakonec bylo doporučení trenérů jednoznačné, a to zejména s přihlédnutím k další, velmi náročné sezoně,“ uvedl k Blainovu odchodu generální manažer klubu Aleš Kmoníček

Blain do Hradce přišel v rozehrané sezoně 2020/2021 z pražské Sparty a brzy se stal jeho velkou oporou. Čtyři roky patřil téměř neodmyslitelně do sestavy týmu, ale v právě skončené páté se vše zadrhlo. Zranění z jejího úvodu se táhlo a Kanaďan musel návrat do extraligy několikrát odložit. Nakonec stihl jen posledních pár duelů v play off. Hráčova extraligová bilance v hradeckém dresu se tak zastavila na 231 zápasech, v nichž nastřílel 32 gólů a přidal 91 asistencí.

Další zatím nepřidá. „Patřil mezi nejlepší obránce, kteří u nás působili, a je velmi silně podepsán pod všemi úspěchy, kterých jsme za dobu jeho působení dosáhli,“ ocenil Blaina Kmoníček.

Ten úspěch poslední, druhé místo v základní části a postup do semifinále play off, však pouze sledoval. Jedním z bonusů výborné sezony je postup Mountfieldu do Ligy mistrů, právě účast v ní asi převážila při uvažování vedení hradeckého klubu pro rozhodnutí o Blainově odchodu.

Blain je jedním ze tří cizinců, jejichž odchod Mountfield oznámil. Vedle něj obranu týmu opouští také další opora minulých sezon Ralfs Freibergs, jenž se upsal týmu Vítkovic. Rarita v jeho podání? Během svého úspěšného dvouletého angažmá v Hradci odehrál všech 124 extraligových zápasů týmu.

Podobně jako Freibergs se po dvou letech s Hradcem loučí útočník David Šťastný. Dvaatřicetiletý rodák z Přerova sice od klubu dostal nabídku pokračovat, ale nepřijal ji a podepsal kontrakt v Karlových Varech.

Z útoku mizí také třetí cizinec ze seznamu odchozích, Američan Ryan Dmowski. Jediný ze čtveřice odcházejících, jenž se v Hradci „zdržel“ pouze jedinou sezonu. „Přicházel s pověstí střelce, kterou ale bohužel nenaplnil, a tak v Mountfieldu i přes platnou smlouvu pokračovat nebude,“ uvedl hradecký klub.

To platí také o obránci Pinkasovi a útočnících Langovi a Chalupovi, kteří odehráli většinu soutěžního ročníku v partnerském prvoligovém Kolíně.

Nakonec změnu hlásí také realizační tým. Z něj ke slovenské reprezentaci odchází Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Martince. Frühaufovo místo zaujme Martin Vágner.