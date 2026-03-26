Tipsport extraliga 2025/26

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Ervín Schulz
  22:25
Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár šťouchanců, než je sudí od sebe odtrhli a poslali na trestnou lavici, kde už v té chvíli seděli aktéři předchozích bitek. Už za rozhodnutého stavu 4:1 pro Spartu, která tak ve čtvrtek odvrátila konec sezony, si rivalové poslali vzkazy před sobotním šestým duelem v Praze.
Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.
Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...
Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...
Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.
14 fotografií

„K play off to patří. Emoce jdou ven, je třeba, aby se udržely na uzdě. Myslím, že i tohle bylo v rámci týmového boje,“ mínil čtyřiatřicetiletý Jeřábek. Plzeň nevyužila domácího prostředí, aby sérii ukončila. Ale vede 3:2 na zápasy a pořád platí, že je jediný krok od postupu do semifinále.

Naznačil závěr utkání, že se v sérii hodně přiostřuje?
Možná trošku. Ale to k tomu patří, nehledal bych v tom žádnou vědu. Vyhrocené byly už ty zápasy předtím, tentokrát to jen vygradovalo trošku víc.

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Měli jste šanci sérii doma ukončit, proč se to nepovedlo?
Musíme uznat, že kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život a byli lepší. My jsme bohužel ztráceli v osobních soubojích, byli pozadu i v dalších maličkostech, které je třeba zvládat. A rozhodly to speciální týmy. Dostali jsme tři góly v oslabení, naopak dvě naše přesilovky jsme sehráli špatně.

Mohla na tým dolehnout tíha okamžiku? Přece jen, v kabině máte dost spoluhráčů, kteří toho v play off ještě moc nenahráli.
Nevím, těžko říci. My dobře víme, proti komu hrajeme. Ale určitě to není tak, že by se teď někomu rozklepaly ruce. Udělali jsme víc chyb, proto to takto dopadlo.

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Hlavně ty v oslabení před třetím a čtvrtým gólem Sparty byly velké, soupeři jste namazali do jasných šancí.
Chyb v sérii moc není, ale když už přijdou, soupeř je většinou potrestá. My těch velkých udělali víc, pak už bylo těžké skóre dohánět. Proto jsme prohráli.

Povzbudíte spoluhráče Daniela Maláka, který zpoza branky poslal puk přímo k volnému Filipu Chlapíkovi a rázem jste prohrávali o dvě branky? Nikdo mu nic vyčítat nebude. Stalo se, podpoříme se, jedeme dál. V sobotu máme před sebou další šanci v Praze. Pojedeme tam s pozitivní náladou a pokusíme se urvat další bod. Ale musíme být lepší než dnes.

Sparťanský Kousal odpadá ze souboje s plzeňským Malákem.

Je teď důležité nezmatkovat a zachovat chladné hlavy?
Stoprocentně. Nevím, nikdo si před sérií nemyslel, že Spartu uděláme 4:1. Každý zápas byl hrozně vyrovnaný, tento by byl taky, nebýt našich velkých chyb. My se teď připravíme na šestý zápas.

Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár...

26. března 2026  22:25

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

26. března 2026  21:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.