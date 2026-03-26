„K play off to patří. Emoce jdou ven, je třeba, aby se udržely na uzdě. Myslím, že i tohle bylo v rámci týmového boje,“ mínil čtyřiatřicetiletý Jeřábek. Plzeň nevyužila domácího prostředí, aby sérii ukončila. Ale vede 3:2 na zápasy a pořád platí, že je jediný krok od postupu do semifinále.
Naznačil závěr utkání, že se v sérii hodně přiostřuje?
Možná trošku. Ale to k tomu patří, nehledal bych v tom žádnou vědu. Vyhrocené byly už ty zápasy předtím, tentokrát to jen vygradovalo trošku víc.
|
Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy
Měli jste šanci sérii doma ukončit, proč se to nepovedlo?
Musíme uznat, že kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život a byli lepší. My jsme bohužel ztráceli v osobních soubojích, byli pozadu i v dalších maličkostech, které je třeba zvládat. A rozhodly to speciální týmy. Dostali jsme tři góly v oslabení, naopak dvě naše přesilovky jsme sehráli špatně.
Mohla na tým dolehnout tíha okamžiku? Přece jen, v kabině máte dost spoluhráčů, kteří toho v play off ještě moc nenahráli.
Nevím, těžko říci. My dobře víme, proti komu hrajeme. Ale určitě to není tak, že by se teď někomu rozklepaly ruce. Udělali jsme víc chyb, proto to takto dopadlo.
|
Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval
Hlavně ty v oslabení před třetím a čtvrtým gólem Sparty byly velké, soupeři jste namazali do jasných šancí.
Chyb v sérii moc není, ale když už přijdou, soupeř je většinou potrestá. My těch velkých udělali víc, pak už bylo těžké skóre dohánět. Proto jsme prohráli.
Povzbudíte spoluhráče Daniela Maláka, který zpoza branky poslal puk přímo k volnému Filipu Chlapíkovi a rázem jste prohrávali o dvě branky? Nikdo mu nic vyčítat nebude. Stalo se, podpoříme se, jedeme dál. V sobotu máme před sebou další šanci v Praze. Pojedeme tam s pozitivní náladou a pokusíme se urvat další bod. Ale musíme být lepší než dnes.
Je teď důležité nezmatkovat a zachovat chladné hlavy?
Stoprocentně. Nevím, nikdo si před sérií nemyslel, že Spartu uděláme 4:1. Každý zápas byl hrozně vyrovnaný, tento by byl taky, nebýt našich velkých chyb. My se teď připravíme na šestý zápas.