Tipsport extraliga 2025/26

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Jiří Seidl
  22:47
Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka a hostujícího Kevina Klimu dokonce vyloučili do konce utkání.
Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové a Daniel Kurovský z Třince. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nejtrestanějším hráčem s 32 minutami byl úterý královéhradecký Kevin Klíma, jenž dostal i pětiminutový trest za bitku s Danielem Kurovským.

A nebyl zdaleka jediným na trestné lavici. Opravdu se tolik přiostřilo?

„Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Pokud je někdo neprojevuje, nemá v play off co dělat. Hokej je kontaktní sport, patří to k němu,“ má jasno třinecký útočník Patrik Hrehorčák.

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

„V play off se vždycky hraje trošku tvrději,“ přiznal i Aleš Jergl z Hradce Králové. Právě jeho Hudáček, když se ho zrovna pokoušel objet, zasáhl loktem do hlavy a ve dvaadvacáté minutě byl nucen odejít z ledu.

„Najížděl do třetiny, takže jsem se snažil dostat před něj. Jenže vystrčil na mě loket, a pak už jsem o sobě nevěděl... Moc si toho nepamatuju, byl jsem mimo. Možná půjdu na rentgen. Nestalo se to poprvé, co jsem dostal tvrdě do hlavy. Není to nic příjemného. Doufám, že bude všechno v pořádku,“ přiblížil Jergl.

Pro Klímu utkání skončilo v 50. minutě, když srazil Oscara Flynna, který byl taktéž otřesený. „Hrál proti mně tvrdě, tak jsem po něm šel taky,“ pousmál se Patrik Hrehorčák. „Klíma se umí dostat soupeři pod kůži, což je pro nás jen dobře.“

Po vzájemném střetu skončili v 59. minutě na trestné lavici Oscar Flynn a hostující Petr Kalina. Královéhradečtí si závěr zkomplikovali, když od padesáté minuty hráli téměř pořád v oslabení. Třinečtí ale využili jen jednu početní převahu. „Emoce k tomu patří, ale musí se krotit. Nesmíme Třinci dávat přesilovky, má je výborné,“ uznal Jergl.

„Mohlo to být pro nás fatální. Se štěstím jsme utkání dohráli. Věřím, že máme chytré hráče a snad se budou v dalších zápasech krotit,“ prohlásil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Na oslabení doplatili především domácí, kteří v nich dostali dvě branky.„Nikdo nechce faulovat, nikdo nechce být vyloučený. Nám se to bohužel dneska nepodařilo,“ posteskl si třinecký kouč Boris Žabka.

„Disciplína je klíčová, měli jsme taky dost přesilovek, ale proměnili jsme jen jednu. Ve středu uděláme všechno proto, aby to bylo lepší,“ řekl Hrehorčák.

Navíc závěrečná třetina začala s jedenáctiminutovým zpožděním, záchranáři totiž museli v královéhradeckém sektoru ošetřovat jednu z fanynek, které údajně zabrněla záda, přestaly ji fungovat nohy a skácela se na zem. Ženu následně zdravotníci odnášeli na nosítkách do sanitky.

„Moc jsme to nevnímali. Začali jsme hrát o něco později, ale doufám, že fanynka bude v pořádku. Vítězství je pro ní,“ vzkázal Jergl.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové a Daniel Kurovský z Třince.

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

