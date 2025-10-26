Tipsport extraliga 2025/26

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Autor:
  20:06
Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír Pytlík. V obou případech to bylo v přesilovkách, které přitom Bílým Tygrům v sezoně vůbec nejdou.
Útočník Liberce Jaromír Pytlík

Útočník Liberce Jaromír Pytlík | foto: ČTK

Marek Ďaloga z Brna se raduje z gólu proti Liberci.
Martin Faško-Rudáš z Liberce se raduje z gólu do sítě Brna.
Kristián Pospíšil z Brna odehrává v leže kotouž před Weatherbym z Liberce.
Brněnský gólman Stezka se snaží najít optimální výhled na kotouč.
6 fotografií

„Víme o tom, že nám to v přesilovkách nelepilo. Měli jsme na to speciální tréninky a mítinky. Řekli jsme si, že to tentokrát budeme furt cpát do brány a snad z toho něco padne. Jsme rádi, že se to povedlo,“ těšilo Pytlíka.

Vždycky, když jste vyrovnali, Kometa vám zase odskočila. Nebylo to už deprimující?
To už je taková naše klasika. Většinou v zápasech dotahujeme. Víme, že jsme nedávali moc gólů, a tak jsme se snažili hodně střílet a být víc důrazní. Jsme rádi, že jsme zvládli zápas se silným soupeřem a že jsme konečně zvítězili doma, fanoušci si to zaslouží. Musíme dál šlapat.

ONLINE: Olomouc zdolala Pardubice, Motor i Liberec otočily. Sparta přehrává Litvínov

U prvního gólu byla rozhodující rozehrávka gólmana Kváči. Jak jste v tu chvíli uvažoval?
Viděl jsem, jak puk letí k nám a že to hned otočíme, tak jsem se snažil najet před branku. Adam Musil krásně zavezl puk a připravil mi to, takže na mě už bylo jen to doklepnout do branky. Byl to výsledek našeho tlaku do brány, i takové špinavé góly se počítají.

Vzpomněl jste si minulý zápas v Brně, kdy jste také celou dobu dotahovali a vy jste nakonec rozhodl gólem v poslední vteřině?
Trošku jo. Říkal jsem si, že Brno nám asi svědčí, protože minulý zápas byl taky zajímavý. Pro diváky to muselo být dnes úžasné, padaly góly na jedné i druhé straně. Jestli je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom může být.

Kristián Pospíšil z Brna odehrává v leže kotouž před Weatherbym z Liberce.

Co říkáte divácké kulise? Na zápas s Kometou přišlo šest a půl tisíce lidí.
Musím říct, že atmosféra byla parádní a diváci neskutečně fandili. Od začátku jsme se to pro ně snažili urvat. Nepolevili jsme, nakonec to klaplo a fanoušci můžou být spokojení, ale musíme takhle hrát častěji, ne jenom jeden zápas. Nesmíme mít výpadky.

V úterý hrajete v Kladně, odkud jste do Liberce přišel. Jak se na to těšíte?
Těším se mimořádně. Určitě si před zápasem napíšu s klukama z Kladna. Určitě i vypíšu odměnu v liberecké kabině. Kladno mám rád, ale budu se snažit nemít to v hlavě a brát to jako jiné zápasy. Jsou to kámoši, ale půjdeme do sebe.

18. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 11 3 1 2 53:33 40
2. HC Kometa BrnoKometa 18 10 0 2 6 50:47 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 18 8 2 2 6 52:42 30
4. HC OlomoucOlomouc 18 9 1 1 7 44:44 30
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 1 0 8 54:45 29
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 8 1 3 5 36:30 29
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 9 0 2 7 44:43 29
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 1 1 8 44:46 27
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 4 0 7 45:41 26
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 18 5 1 3 8 39:51 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 0 1 11 32:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
Zobrazit více
Sbalit

26. října 2025  20:07

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

26. října 2025  20:06

