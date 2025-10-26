Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

„Víme o tom, že nám to v přesilovkách nelepilo. Měli jsme na to speciální tréninky a mítinky. Řekli jsme si, že to tentokrát budeme furt cpát do brány a snad z toho něco padne. Jsme rádi, že se to povedlo,“ těšilo Pytlíka.
Vždycky, když jste vyrovnali, Kometa vám zase odskočila. Nebylo to už deprimující?
To už je taková naše klasika. Většinou v zápasech dotahujeme. Víme, že jsme nedávali moc gólů, a tak jsme se snažili hodně střílet a být víc důrazní. Jsme rádi, že jsme zvládli zápas se silným soupeřem a že jsme konečně zvítězili doma, fanoušci si to zaslouží. Musíme dál šlapat.
|
ONLINE: Olomouc zdolala Pardubice, Motor i Liberec otočily. Sparta přehrává Litvínov
U prvního gólu byla rozhodující rozehrávka gólmana Kváči. Jak jste v tu chvíli uvažoval?
Viděl jsem, jak puk letí k nám a že to hned otočíme, tak jsem se snažil najet před branku. Adam Musil krásně zavezl puk a připravil mi to, takže na mě už bylo jen to doklepnout do branky. Byl to výsledek našeho tlaku do brány, i takové špinavé góly se počítají.
Vzpomněl jste si minulý zápas v Brně, kdy jste také celou dobu dotahovali a vy jste nakonec rozhodl gólem v poslední vteřině?
Trošku jo. Říkal jsem si, že Brno nám asi svědčí, protože minulý zápas byl taky zajímavý. Pro diváky to muselo být dnes úžasné, padaly góly na jedné i druhé straně. Jestli je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom může být.
Co říkáte divácké kulise? Na zápas s Kometou přišlo šest a půl tisíce lidí.
Musím říct, že atmosféra byla parádní a diváci neskutečně fandili. Od začátku jsme se to pro ně snažili urvat. Nepolevili jsme, nakonec to klaplo a fanoušci můžou být spokojení, ale musíme takhle hrát častěji, ne jenom jeden zápas. Nesmíme mít výpadky.
V úterý hrajete v Kladně, odkud jste do Liberce přišel. Jak se na to těšíte?
Těším se mimořádně. Určitě si před zápasem napíšu s klukama z Kladna. Určitě i vypíšu odměnu v liberecké kabině. Kladno mám rád, ale budu se snažit nemít to v hlavě a brát to jako jiné zápasy. Jsou to kámoši, ale půjdeme do sebe.