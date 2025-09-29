Diagnóza: zlomený druhý krční obratel!
Teď po více než dvou týdnech už třiatřicetiletý útočník odkládá fixační krční límec a říká: „Měl jsem velké štěstí. Děkuju tomu nahoře, že to takhle dopadlo.“ Ví, že mnoho nechybělo a následky mohly být fatální.
Vybavíte si tu osudnou chvíli, kdy jste letěl hlavou na mantinel?
Pamatuju si úplně všechno. Celou dobu jsem byl při vědomí. Jak jsem narazil a šel od mantinelu, ucítil jsem nějaké prasknutí. V tu chvíli jsem reflexivně ztuhl a snažil se nehýbat. Pak už si pamatuju lidi kolem sebe a bolest. Věděl jsem, že mě nebolí hlava, ale krční část. Bylo to nepříjemné a nevěděl jsem, co přesně to je.
Co se přitom člověku honí hlavou?
V tu chvíli si úplně neuvědomujete, co všechno se mohlo stát. To až druhý den, když za mnou přišli doktoři a řekli mi, že jsem měl velké štěstí a co všechno hrozilo. Člověk je pak samozřejmě naměkko a běží mu mráz po zádech. Děkuju tomu nahoře, že to takhle dopadlo. Budu moct dál otáčet hlavou a sportovat a za to jsem vděčný.
Co váš děsivý pád vlastně způsobilo?
Jak jsem obskakoval hráče, ztratil jsem stabilitu. Navíc tam hrála roli rýha v ledu, kde se mi trochu zasekla noha. Byl jsem taky v blbé vzdálenosti od mantinelu. Kdybych byl trochu blíž, tak narazím pusou. A kdybych byl zase dál, tak se stočím přes záda. V tomhle jsem měl trochu smůlu. Ale zároveň štěstí, že se nestalo nic horšího.
Odvážil jste se na ten kritický okamžik podívat na videu?
Mockrát jsem ho neviděl, ale mám sociální sítě, takže to na mě vyskakovalo. Ne že bych to vyloženě vyhledával, ale samozřejmě jsem se na to podíval. Byla to taková blbá shoda náhod.
Jak dlouhou pauzu od hokeje si teď musíte dát?
Měl jsem mít zhruba čtyři až šest týdnů klid, ale uvidíme. Myslím si, že léčba jde docela dobře. Snažím se sundávat krunýř a používat ho co nejmíň. Chci se pobavit s naším týmovým lékařem, jestli mi už dovolí začít něco dělat. Nějaké věci už zvládám, ale třeba otáčení hlavy je furt horší. Snažím se poslouchat svoje tělo, aby mi řeklo, co mi dovolí.
A co vám tedy dovolí?
Už můžu trochu otáčet hlavou. Celkově ale bolest ustupuje a je to podle mě na dobré cestě. Doufám, že to bude brzo v pohodě. Chtěl bych se vrátit na led co nejdřív, ale na nic netlačím. V krku mám dva šrouby, které ten obratel drží.
Poměrně brzy po svém zranění jste už byl zpátky na hokeji, tedy jako divák.
Z nemocnice jsem šel domů už po čtyřech dnech. Mám hodnou manželku, takže mě naštěstí hned odvezla na zápas. Chtěl jsem kluky podpořit a být tady s nimi aspoň takhle.
A jak se vám dívá na zápasy z hlediště?
Je to pro mě samozřejmě těžké. Chtěl bych být s kluky na ledě. Celé předzávodní období se na to chystáte, dáváte tomu veškerou energii. A pak se mi hned druhý zápas stane tohle. Je to pro mě obtížné, ale klukům fandím a držím jim palce, ať se jim daří. A chtěl bych poděkovat všem doktorům a sestřičkám v liberecké nemocnici, kteří se o mě starali. Stejně tak i našim lékařům za to, jaký jsem měl servis. Děkuju taky všem lidem za ohromnou podporu, kterou mi dali. Moc si vážím toho, že se mi tolik lidí a fanoušků ozvalo.