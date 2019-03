Liberecký Vlach přijde za ránu Klepišovi o deset procent z platu

Hokej

Zvětšit fotografii Liberecký útočník Jaroslav Vlach | foto: Jiří Princ

dnes 9:15

Liberecký útočník Jaroslav Vlach přijde o deset procent z platu za to, že v třetím čtvrtfinále play off hokejové extraligy udeřil rukavicí do obličeje mladoboleslavského Jakuba Klepiše. Pokutu mu uložil předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík po podnětu Mladé Boleslavi.

Vlach se dostal do potyčky s Klepišem na začátku poslední minuty zápasu, který Mladá Boleslav vyhrála 4:1. Po krátké výměně názorů, kdy už byl mezi oběma hráči rozhodčí, Vlach ještě jednou Klepiše tvrdě zasáhl. Oba hráči dostali od sudích dvouminutový trest za hrubost, liberecký útočník navrch ještě 10 minut za nesportovní chování, protože nakopl Klepišovu helmu. „Potom, co byla jeho předchozí potyčka s Jakubem Klepišem zřetelně ukončena, se dopustil úderu pravou rukavicí, kterým zasáhl protihráče, nejevícího zájem v potyčce pokračovat, do obličeje,“ uvedl Ujčík. Přestupek ohodnotil jako bitku. Vlachovi přitížil i fakt, že patří mezi vyhlášené bijce a za podobný přestupek již byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.