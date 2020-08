Žádný ustrašený výkon, na Spartě chceme další výhru, burcuje Pavelka

Čtvrtfinále se hraje na dva zápasy a Bílým Tygrům stačí k postupu jakýkoli bodový zisk. Mohou i o gól prohrát. V případě shodného skóre by následovalo desetiminutové prodloužení a poté případně nájezdy.



„Zatím jsme jen v poločase,“ upozorňuje brankář Jaroslav Pavelka. „V Praze budeme chtít vyhrát, rozhodně ne pouze bránit a držet výsledek. Základem bude zajištěná obrana, avšak určitě ne žádný ustrašený výkon. Chceme další vítězství!“ dodává bojovně.

Pavelka, který pod Ještěd přišel po minulé sezoně, proti Spartě odchytal teprve druhé z celkových sedmi dosavadních utkání Liberce v Generali Česká Cupu. V ostatních zápasech dostala důvěru v brance další letní posila Petr Kváča.

Pavelkovi se proti Spartě dařilo, předvedl řadu vynikajících zákroků. A také prožil dvě kuriózní chvíle. Ve druhé třetině ho za stavu 3:0 pro Liberec sparťanský útočník Lukáš Rousek už kličkou překonal, ale pak v pádu zastavil puk na brankové čáře vlastní hokejkou.

„To jsem měl velké štěstí, nicméně jsem si to pak zas vybral ve třetí části. Trošku jsem se tomu smál a karma mi to asi vrátila,“ usmál se gólman Pavelka.

Ve 42. minutě totiž inkasoval dost nešťastný gól. Buchtele nahazoval z půlky hřiště, puk těsně před Pavelkou nadskočil, přeplachtil ho a skončil za čárou.

„Nevěděl jsem, jestli si mám vyjet ještě více dopředu. Většinou, když letí takhle vysoké nahození, je lepší puk chytat ještě ze vzduchu. Když to těsně před vámi skočí, dáte všechno k sobě. Hokejkou jsem si to srazil nad sebe a myslel jsem, že to ještě odpálím. Naneštěstí mi to však trefilo špičku čepele a na to už jsem nedokázal zareagovat,“ popsal liberecký brankář.

Adam Musil z Liberce (vlevo) přebírá puk, Tomáš Pavelka a brankář Matěj Machovský ze Sparty jsou ve střehu.

Sparta se poté dotáhla na rozdíl jediného gólu, v závěru však útočník Jaroslav Vlach vstřelil svůj druhý gól a stanovil konečný výsledek na 4:2. „Vedli jsme 3:0 a už to vypadalo, že to v klidu dohrajeme. Bohužel pak přišla moje chyba, když jsem špatně odhadl kotouč a Spartu to nakoplo. Měla pak nějaké šance, ale podali jsme týmový výkon a dovedli jsme zápas k vítězství,“ oddechl si Pavelka.



„Víme, že zápas nebyl z naší strany bezchybný. Hrajeme sice turnaj, stále je to ale začátek sezony a budeme ještě muset na některých věcech pracovat. Čtvrtfinále máme dobře rozehrané a do Prahy to pojedeme urvat,“ řekl útočník Vlach.

Odvetný zápas čtvrtfinále Generali Česká Cupu začíná na Spartě ve středu v 19 hodin, vysílá ho O2 TV Sport.