Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Loukota trestal dvě porušení Herního řádu extraligy. Podle očekávání komentář na adresu rozhodčích, za nějž vyměřil pokutu 10 000 korun. Podle něj ovšem rovněž došlo k poškození dobrého jména soutěže, za které Sparta zaplatí 100 000 korun.
„Vyjádření hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda považuji za nepřijatelná a poškozující dobré jméno soutěže. Jsem si vědom mimořádného tlaku i emocí, které finální fázi play off tradičně provázejí. O to větší odpovědnost však nesou všichni aktéři za to, aby svými výroky i jednáním nepřispívali k další eskalaci situace,“ odůvodnil Loukota.
„Nesouhlasím s tím, aby se sportovní napětí přenášelo mimo led formou osobních útoků, zpochybňováním integrity rozhodčích či dalších kroků, které škodí důvěryhodnosti soutěže. A zásadně odmítám snahu o vyvolání dojmu, že rozhodčí podléhají mediálnímu tlaku jedné či druhé strany,“ dodal ještě Loukota.
Právě ten zmiňoval po sobotním utkání sparťanský kouč Nedvěd. Ve dlouhém projevu zmiňoval chyby sudích mimo jiné i v návaznosti na emailovou zprávu pardubického majitele Petra Dědka extraligovému řediteli Loukotovi, v níž si stěžoval například na chování sparťanských fanoušků a také uvedl, že vyzve vedení soutěže k rezignaci.
„S pokutou samozřejmě počítám, ale musím se k tomu vyjádřit, protože ten jednostranný mediální tlak tady ze strany asi ani ne sportovního úseku, ale toho, co i vy tady máte na triku, se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat,“ začal Nedvěd na tiskové konferenci, než se rozpovídal.
„My jsme ten email vůbec neřešili, ale ten tlak... Se mnou takový email s hrubými chybami nemůže nic udělat, maturitu mám, vím, jak se co píše. Já ani moji hráči z toho nervy nemáme, ale bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem, že potom, co minule byl gól, po kterém vznikla kauza, teď chtěli asi kompenzovat. Ale přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“ štvalo Nedvěda.
„Jsou tak v pr*eli, že sedm minut před koncem odpískají zakopnutí o hokejku, které se předtím sedmnáctkrát nezapískalo. Z toho se soupeř dostane do vedení, my zabojujeme, vyrovnáme, pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ vrátil se opět k Dědkovému emailu.
Vadilo mu, jak hlavní sudí Robin Šír s Tomášem Cabákem vyhodnotili situace například v prodloužení. Třeba zákroky na unikajícího obránce Jakuba Krejčíka nebo vítězný gól Pardubic, při němž domácí obránce John Ludvig zasáhl brankáře Josefa Kořenáře.
K diskutovaným momentům se v neděli vyjádřil manažer rozhodčích APK Vladimír Pešina. Sudí podle něj jednali správně až na jeden okamžik, podle něj byl Krejčík faulován.
„Při diskutovaném brejku Krejčíka došlo nejprve k zákroku holí pardubického Ludviga, který správně nebyl vyhodnocený jako nedovolený, a útočící hráč Sparty po něm ztratil kontrolu nad kotoučem. Neuložení menšího trestu za bezprostředně následující zásah vysokou holí bylo v tomto případě chybou,“ uznal Pešina.
