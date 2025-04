Nedvěd řekl Litvínovu ne, cítí závazek ke Spartě: Nechtěl jsem z Litoměřic utíkat

„Nabídka z Litvínova pro mě byla velká pocta a výzva. Bavili jsme se o ní velmi konkrétně a nebyl žádný aspekt smlouvy, který by se mi nelíbil. Za poslední dva roky jsme se ale se Spartou snažili nastavit nějakou linii ve spolupráci s Litoměřicemi, která se povedla,“ uvedl na klubovém webu trenér, který tým převzal minulé léto.

Litvínov už oznámil, že hlavním trenérem bude Michal Broš, pomáhat mu budou Jakub Petr a František Ptáček. Nedvěd bude pokračovat v práci, kterou pod Radobýlem započal. Vyslala ho tam Sparta, pro kterou předtím pracoval v druholigových Letňanech.

„V iniciování spolupráce se Spartou jsem měl velký podíl a nechtělo se mi z toho po roce utéct, přijde mi to fér. Sparta bojuje o finále, Stadion byl krůček od finále, sparťanská juniorka tam je. Líbí se mi vize, kterou jsme nastavili,“ vysvětlil, proč zůstává Kališníkem. Zároveň trénuje reprezentační U18.

Kvůli paktu se Spartou kádr v Litoměřicích hodně rotoval, ale bratr legendárního útočníka Petr Nedvěda si nestěžoval.

„Sparta měla ze začátku dost zraněných, ale pomáhaly nám České Budějovice, vždycky jsme si nějak poradili. Výbornou práci v tomto směru odvádí sportovní skaut Patrik Martinec, který má přehled a je schopný okamžitě povolat hráče z juniorky nebo odjinud.“

Trénink litoměřických hokejistů.

V přípravě nehodlá Nedvěd sahat ke změnám. „Nebudeme je dělat, nebo nechtěl bych. Podle mě to fungovalo, takže pojedeme ve stejném módu. Budeme trénovat na Spartě, aby to pro kluky bylo motivační a viděli, kam to můžou dotáhnout, když budou dobře pracovat,“ uvedl kouč, s nímž na lavičce spolupracuje Daniel Tvrzník. „Pak bychom rozjeli přípravu zase u nás na ledě v Litoměřicích. Budeme se snažit navázat na dvě předešlé úspěšné sezony.“

Litoměřice letos v semifinále play off vypadly se Zlínem, čímž zopakovaly loňský výsledek. V konečném pořadí první ligy skončily čtvrté, před rokem třetí.