Tipsport extraliga 2025/26

Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

Autor:
  7:19
Náročnější extraligovou premiéru v pozici hlavního kouče, aby Jaroslav Nedvěd pohledal. Na hokejové střídačce ambiciózní, leč zkroušené Sparty, proti nabitým Pardubicím, byl pár desítek hodin ve funkci.
Nový hlavní trenér Sparty Jaroslav Nedvěd (uprostřed) a jeho asistenti Patrik...

Nový hlavní trenér Sparty Jaroslav Nedvěd (uprostřed) a jeho asistenti Patrik Martinec (vlevo) a Valdemar Jiruš (vpravo) během zápasu proti Pardubicím | foto: ČTK

Sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce uděluje pokyny svým svěřencům.
Brankář Josef Kořenář ze Sparty pouští gól po střele Jana Košťálka z Pardubic...
Pardubičtí fanoušci se v pražské O2 areně radují ze vstřelené branky.
Sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce uděluje pokyny svým svěřencům.
27 fotografií

„Radši bych sem přišel před sezonou a mužstvo si chystal dva měsíce, ne jeden den. Ale taková situace holt nastala,“ bral sportovně nepříjemný úděl i domácí porážku 3:6 s Dynamem.

„Méďo, ať se daří, ať se daří,“ přál upřímně soupeřův trenérský asistent Karel Mlejnek na závěr pozápasové tiskové konference svému protějšku. Ten si na úvod mezi tuzemskou elitou naložil hodně složitou roli. Jako oddaný sparťan ale neváhal.

Pořádně hecoval svoje svěřence, zrovna do pátečního debutu po boku kolegů Patrika Martince a Valdemara Jiruše vstupoval s ideou, že silní Východočeši budou vhodným soupeřem, aby se tým nakopl.

Však si v týdnu vyšlápl na moloch z Curychu v rámci Ligy mistrů, teď se mohl opřít o takřka vyprodanou O2 arenu.

Sázka na neokoukaného srdcaře, který šel od píky. Jak chce Nedvěd probudit Spartu?

A zprvu se také zdálo, že je na dobré cestě. Pavel Kousal přesnou hlavičkou získal pro Pražany vedení v deváté minutě.

„Šli jsme do utkání s velkou chutí. A tady jsme zase šli do brány. Přesně podle toho, co jsme si říkali. Věřili jsme si, že bychom se mohli chytit a po nějakém čase vyhrát první domácí zápas,“ připomínal Nedvěd, jehož tým navíc díky neúspěšné trenérské výzvě hostů dostal početní výhodu.

Jenže Spartě se na vlastním ledě těžce nedaří, vyhrála tu jen ve druhém kole, před měsícem proti Třinci. I teď o rychle nabytou sebedůvěru zakrátko přišla. „Přišla série zaváhání, přeskočení puku v přesilovce, špatné střídání... A rázem jsem byli v minusu, tahali za kratší konec provazu, zatímco soupeř začal kontrolovat a diktovat tempo.“

Sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce uděluje pokyny svým svěřencům.

Tak už to zůstalo do závěrečné sirény, i když domácím, na rozdíl od některých předešlých duelů, snaha upřít nešla. Trenérský štáb dokonce vsadil i na omlazenou sestavu, která se ve Švýcarsku ujala.

„Pardubice ale byly na první dobrou těžký soupeř a my před sebou máme hodně práce, jestli se chceme prezentovat trošku jiným hokejem, chvilku to zabere. Musíme jít hezky od začátku,“ uznal šéf střídačky.

Otázkou je, kolik nyní až jedenáctý tým nejvyšší soutěže může obětovat času. A jestli ve vedení nepožadují co nejrychlejší efekt.

Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou

„Bylo by fajn, kdyby vycházelo hned vše, na co sáhneme. Zrovna teď jsme pilovali přesilovky,“ usmál se na chvíli Nedvěd, jehož tým hned tři situace v převaze využil. Současně ale za nedisciplinovanost zase třikrát pykal inkasováním. „V sobotu si musíme plnit domácí úkoly z oslabení.“

Optimistické plány rozmetal vynikající Roman Červenka, který se jednou trefil, navrch zapsal tři asistence. A tradičně dirigoval právě přesilovky.

„I když jsme byli připravení na pár detailů, došlo k dalším drobným zaváháním. Hráč, co měl být o půl metru níž tam najednou nebyl. Plus ta Červusova nadstandardní kvalita, kdy dovede intuitivně reagovat i na dobrou obranu a sehrát něco jiného. Také to rozhodovalo,“ mínil šestapadesátiletý bývalý obránce.

Roman Červenka z Pardubic (vpravo) střílí gól brankáři Sparty Josefu Kořenářovi. Přihlížejí Lukáš Sedlák z Pardubic a Niko Seppälä ze Sparty.

Se strohým, sebekritickým hodnocením vyrukoval zadák Aaron Irving. Hovořil o nedostatku sebevědomí, neklidu, zbytečné panice a i z toho pramenících trestech.

„Musíme se dál soustředit jen na nás a naši hru. Víc neovlivníme a tady jsme v poslední době zklamali. Vedení udělalo změnu, my se s ní musíme naučit pracovat.“

Jeden ze zástupců nejvyšších pater, bývalý hokejista Tomáš Divíšek, výměnu kouče odůvodňoval potřebným impulzem.

„A určitě to impulz i byl, chtěli jsme na ledě nechat všechno,“ líčil v mixzóně útočník Kousal.

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Soupeř si ale prostě řečeno počínal daleko lépe. Třebaže Sparta měla dost prostoru stav zápasu otočit, ani ke střelám a šancím se nedostávala tak jako Pardubice, které celku z hlavního města oplatily loňský šestigólový příděl. A to ještě drtivějšímu výsledku opakovaně bránil gólman Kořenář.

„Oni přidávali góly a my už neměli sílu s utkáním něco dělat. Ale že bych byl při zápase nebo po něm víc negativní a na někoho hulákal... Myslím, že kluci do toho šli s odhodláním, měli jsme šest lidí z Litoměřic, a tak to je. Doufáme, že se budeme posouvat,“ povídá Nedvěd.

Proč to nešlo hned v pátek, hezky dokumentoval jeden z klíčových momentů, trefa Jana Košťálka na 5:2, kterou rychle odpověděl na domácí korekci. Euforii Pražanů v tu chvíli odvál nešikovný faul potrestaný tvrdou ranou ofenzivního beka, toho večera dvougólového.

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

„Kdybychom trávili čas v pásmu soupeře, cítili bychom krev a líp by se pracovalo,“ zoufal si Nedvěd. „Takhle jsme zase byli pod dekou.“

Což platí už třetím týdnem.

„Ale jsme stále na začátku sezony,“ uklidňuje kouč fanoušky. A také hráče, kteří však mohou klidně hrát o další budoucnost v hlavním městě. „Zatím jsme nic konkrétního neřešili, v každém týmu je ale nějaký vývoj a věřím, že obměny mohou přijít.“

Jak z krize konečně ven?

Sedět a makat. Nedvěd se obrací na každodenní práci, právě mu začala šichta.

„O ničem jiném to není. A to nemyslím špatně vůči předchozímu trenérovi, vůbec, i za něj se tu odváděla práce. My teď prostě jen budeme muset jít lehce jinak, vydat se jinou cestou, něco změnit a zase se nakopnout. S mužstvem teď musíme táhnout za jeden provaz.“

Osvědčí se nové spojení?

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

13. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 9 0 0 4 46:27 27
2. HC Oceláři TřinecTřinec 12 7 2 1 2 39:27 26
3. HC Kometa BrnoKometa 13 8 0 2 3 36:32 26
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 13 6 2 0 5 43:31 22
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 6 0 1 6 29:31 19
8. HC OlomoucOlomouc 12 6 0 1 5 26:28 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 6 0 1 6 31:35 19
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 3 3 0 6 29:32 15
11. HC Sparta PrahaSparta 13 4 1 0 8 34:35 14
12. Rytíři KladnoKladno 13 3 1 2 7 28:39 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 4 0 1 8 25:37 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 12 2 0 1 9 18:38 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

11. října 2025  7:56

Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

Náročnější extraligovou premiéru v pozici hlavního kouče, aby Jaroslav Nedvěd pohledal. Na hokejové střídačce ambiciózní, leč zkroušené Sparty, proti nabitým Pardubicím, byl pár desítek hodin ve...

11. října 2025  7:19

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném...

10. října 2025  23:45

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Dusno v Litvínově, kotel supěl, policie v pozoru. Na emoce mají právo, řekl Broš

Napětí v hokejovém Litvínově roste. Vlajkonoši při pátečním domácím zápase s Kladnem skandovali hesla proti vedení pod VIP místy a svoji nevoli vyjádřili i za domácí střídačkou. Policisté pro jistotu...

10. října 2025  21:41

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Premium

O horentních sumách, za jaké teď hokejisté v NHL podepisují, míní jedno. „Když hráč zabírá čtvrtinu platového stropu, těžko tým získá Stanley Cup,“ říká útočník Ondřej Palát, zasloužilý vítěz dvou...

10. října 2025

Trpěl, 910 dní bez zápasu. Držel jsem to v sobě, dojal ikonu návrat. Přáli jí i protivníci

„Jen jsem si to užíval.“ Takovou větu běžně neříká sportovec, který právě prohrál. Hokejový útočník Jonathan Toews je ale pochopitelnou výjimkou. K soutěžnímu utkání nenastoupil celých 910 dní, až do...

10. října 2025  16:19

Siniaková ve Wu-chanu dohrála ve čtvrtfinále, Pegulaová jí nadělila kanára

Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Česká tenistka ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.

10. října 2025  7:35,  aktualizováno  15:32

Brankářův zápas hrůzy. San Jose pohřbil děsivými chybami, litovali ho i soupeři

Noční můra. Zápas blbec. Říkejte tomu, jak chcete. Gólman Alex Nedeljkovic prožil v NHL chvilky, na které by nejraději zapomněl. „Nezvládl jsem to,“ kroutil jen nevěřícně hlavou. Dvěma obrovskými...

10. října 2025  14:31

Dej si pozor na otřes mozku. Chytil zářil ve Vancouveru a slyšel: Máš ofenzivní jiskru

Cítil se dobře, pochvaloval si letní přípravu, během níž se o sebe pečlivě staral. A hned na startu sezony viděl, že se mu úsilí vyplatilo. Český útočník Filip Chytil dvěma góly režíroval výhru...

10. října 2025  12:46

Slafkovský se smál zářícímu Dobešovi: Bláznivý styl chytání! Nechápu, jak to dělá

Dostal šanci hned ve druhém utkání nové sezony NHL. A podobně jako při vstupu do elitní hokejové soutěže brankář Jakub Dobeš zazářil, za záda pustil jedinou střelu Detroitu. Díky jeho příspěvku se...

10. října 2025  10:49

Chytil slavil dva góly, Dobeš zářil v bráně. Další Češi v NHL asistovali

Třetí hrací den nové sezony hokejové NHL nabídl hned čtrnáct zápasů. Boston i díky asistencím Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězil 4:3 po prodloužení nad Chicagem. Martin Nečas asistoval u vítězné...

10. října 2025  6:18,  aktualizováno  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.