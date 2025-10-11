Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

„Radši bych sem přišel před sezonou a mužstvo si chystal dva měsíce, ne jeden den. Ale taková situace holt nastala,“ bral sportovně nepříjemný úděl i domácí porážku 3:6 s Dynamem.
„Méďo, ať se daří, ať se daří,“ přál upřímně soupeřův trenérský asistent Karel Mlejnek na závěr pozápasové tiskové konference svému protějšku. Ten si na úvod mezi tuzemskou elitou naložil hodně složitou roli. Jako oddaný sparťan ale neváhal.
Pořádně hecoval svoje svěřence, zrovna do pátečního debutu po boku kolegů Patrika Martince a Valdemara Jiruše vstupoval s ideou, že silní Východočeši budou vhodným soupeřem, aby se tým nakopl.
Však si v týdnu vyšlápl na moloch z Curychu v rámci Ligy mistrů, teď se mohl opřít o takřka vyprodanou O2 arenu.
A zprvu se také zdálo, že je na dobré cestě. Pavel Kousal přesnou hlavičkou získal pro Pražany vedení v deváté minutě.
„Šli jsme do utkání s velkou chutí. A tady jsme zase šli do brány. Přesně podle toho, co jsme si říkali. Věřili jsme si, že bychom se mohli chytit a po nějakém čase vyhrát první domácí zápas,“ připomínal Nedvěd, jehož tým navíc díky neúspěšné trenérské výzvě hostů dostal početní výhodu.
Jenže Spartě se na vlastním ledě těžce nedaří, vyhrála tu jen ve druhém kole, před měsícem proti Třinci. I teď o rychle nabytou sebedůvěru zakrátko přišla. „Přišla série zaváhání, přeskočení puku v přesilovce, špatné střídání... A rázem jsem byli v minusu, tahali za kratší konec provazu, zatímco soupeř začal kontrolovat a diktovat tempo.“
Tak už to zůstalo do závěrečné sirény, i když domácím, na rozdíl od některých předešlých duelů, snaha upřít nešla. Trenérský štáb dokonce vsadil i na omlazenou sestavu, která se ve Švýcarsku ujala.
„Pardubice ale byly na první dobrou těžký soupeř a my před sebou máme hodně práce, jestli se chceme prezentovat trošku jiným hokejem, chvilku to zabere. Musíme jít hezky od začátku,“ uznal šéf střídačky.
Otázkou je, kolik nyní až jedenáctý tým nejvyšší soutěže může obětovat času. A jestli ve vedení nepožadují co nejrychlejší efekt.
„Bylo by fajn, kdyby vycházelo hned vše, na co sáhneme. Zrovna teď jsme pilovali přesilovky,“ usmál se na chvíli Nedvěd, jehož tým hned tři situace v převaze využil. Současně ale za nedisciplinovanost zase třikrát pykal inkasováním. „V sobotu si musíme plnit domácí úkoly z oslabení.“
Optimistické plány rozmetal vynikající Roman Červenka, který se jednou trefil, navrch zapsal tři asistence. A tradičně dirigoval právě přesilovky.
„I když jsme byli připravení na pár detailů, došlo k dalším drobným zaváháním. Hráč, co měl být o půl metru níž tam najednou nebyl. Plus ta Červusova nadstandardní kvalita, kdy dovede intuitivně reagovat i na dobrou obranu a sehrát něco jiného. Také to rozhodovalo,“ mínil šestapadesátiletý bývalý obránce.
Se strohým, sebekritickým hodnocením vyrukoval zadák Aaron Irving. Hovořil o nedostatku sebevědomí, neklidu, zbytečné panice a i z toho pramenících trestech.
„Musíme se dál soustředit jen na nás a naši hru. Víc neovlivníme a tady jsme v poslední době zklamali. Vedení udělalo změnu, my se s ní musíme naučit pracovat.“
Jeden ze zástupců nejvyšších pater, bývalý hokejista Tomáš Divíšek, výměnu kouče odůvodňoval potřebným impulzem.
„A určitě to impulz i byl, chtěli jsme na ledě nechat všechno,“ líčil v mixzóně útočník Kousal.
Soupeř si ale prostě řečeno počínal daleko lépe. Třebaže Sparta měla dost prostoru stav zápasu otočit, ani ke střelám a šancím se nedostávala tak jako Pardubice, které celku z hlavního města oplatily loňský šestigólový příděl. A to ještě drtivějšímu výsledku opakovaně bránil gólman Kořenář.
„Oni přidávali góly a my už neměli sílu s utkáním něco dělat. Ale že bych byl při zápase nebo po něm víc negativní a na někoho hulákal... Myslím, že kluci do toho šli s odhodláním, měli jsme šest lidí z Litoměřic, a tak to je. Doufáme, že se budeme posouvat,“ povídá Nedvěd.
Proč to nešlo hned v pátek, hezky dokumentoval jeden z klíčových momentů, trefa Jana Košťálka na 5:2, kterou rychle odpověděl na domácí korekci. Euforii Pražanů v tu chvíli odvál nešikovný faul potrestaný tvrdou ranou ofenzivního beka, toho večera dvougólového.
„Kdybychom trávili čas v pásmu soupeře, cítili bychom krev a líp by se pracovalo,“ zoufal si Nedvěd. „Takhle jsme zase byli pod dekou.“
Což platí už třetím týdnem.
„Ale jsme stále na začátku sezony,“ uklidňuje kouč fanoušky. A také hráče, kteří však mohou klidně hrát o další budoucnost v hlavním městě. „Zatím jsme nic konkrétního neřešili, v každém týmu je ale nějaký vývoj a věřím, že obměny mohou přijít.“
Jak z krize konečně ven?
Sedět a makat. Nedvěd se obrací na každodenní práci, právě mu začala šichta.
„O ničem jiném to není. A to nemyslím špatně vůči předchozímu trenérovi, vůbec, i za něj se tu odváděla práce. My teď prostě jen budeme muset jít lehce jinak, vydat se jinou cestou, něco změnit a zase se nakopnout. S mužstvem teď musíme táhnout za jeden provaz.“
Osvědčí se nové spojení?