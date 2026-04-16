Tipsport extraliga 2025/26

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Robert Rampa
  12:46
Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového klubu končí. Muž, kterého už napořád bude doprovázet pověst toho, který se nebojácně postavil majiteli soupeře a stotisícovou pokutu si odnesl za kritická slova vůči rozhodčím a o zákulisních tlacích.
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého semifinálového zápasu proti Pardubicím. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd v šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím.
Sparťanská střídačka vítězství nad Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále.
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během zápasu s Pardubicemi.
Na Nedvědovo místo totiž brzy nastoupí trenérská elita. Patrik Augusta s Ladislavem Šmídem a Michalem Neuvirthem.

Když to vezmete popořadě, tak Spartu přebírá úspěšný trenér juniorské reprezentace, kterou dovedl k několika medailím z mistrovství světa, bývalý obránce NHL, který se do Česka stěhuje z Kanady i proto, aby splnil slib synovi, a bývalý brankář NHL.

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

„Takhle to bylo dané od samého začátku,“ řekl Nedvěd ve středu po vypadnutí v semifinále s Pardubicemi. „Patrik má na Spartě podepsáno už rok. Na podzim jsem dostal telefonát po odvolání Pavla Grosse, návaznost z béčka v Litoměřicích tam byla, takže jsem do toho vletěl rovnýma nohama. Ale s tím, že po sezoně tady končím. To se vědělo od začátku.“

O Nedvěda byl zájem na několika místech. Měl odmítnout nabídku Mladé Boleslavi, mluví se o zájmu ze svazu, že by mohl převzít juniorskou reprezentaci, i o dalších nabídkách z extraligy.

Ve hře ale bylo i spojení s Augustou. Přece jen Nedvěd je kovaný sparťan a v této sezoně dokázal vytáhnout z bryndy tým, který nesměřoval dobrým směrem.

„Patrikovi náleží volba. Seděli jsme spolu a bavili se. Chvíli to vypadalo, že bychom mohli spolupracovat, ale nakonec si kolem sebe zvolil jiné lidi. A já s tím jsem úplně v pohodě,“ pronesl Nedvěd.

Leckoho ale může napadnout, jestli Nedvěd neměl na lavičce Sparty zůstat.

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd v šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím.

Opravdu ji dokázal stmelit. Dostat do hráčů bojovného ducha, ty správné emoce.

Nejvíc se předvedl v play off. Na tiskových konferencích se nebál vtipkovat, na klíně mu často seděla dcerka a působil lidsky. Když ale cítil, že se série s Pardubicemi dostává do mimosportovních sfér, sám zakročil.

Postavil se za kabinu a vzal veškerý tlak na sebe, když po pátém prohraném duelu burácel: „Rozhodčí nevědí, co mají pískat. Jsou úplně v pr****. Předvedli úplně šílený výkon. S pokutou samozřejmě počítám, ale musím se k tomu vyjádřit.“

Dědkova zpráva extraligovému řediteli Loukotovi

v kompletním znění

Výzva k odstoupení

Vážený pane řediteli,

Dali jsme vám prostor pro vyřešení této situace, nemáte ani slušnost odpovědět. Vzhledem že se situace opakuje zápas co zápas je zřejmé že si z nás Sparta dělá srandu. Jako ředitel jste selhal. Jak je možné že pan Vosmík, člen představenstva APK, člen VV a člen představenstva Sparty nerespektuje vaše výzvy? Nebo jste mu žádné nenapsal? Nebo se ho bojíte? Vzhledem k této situaci zvážíme právní kroky. Brzy svoláme TK a vše zveřejníme. Zítra vás oficiálně vyzveme k rezignaci, veřejně vše vysvětlíme z jasným odůvodněním, vaší neakceschopnosti, zamezit tomuto jednání, nejen vás ale i Vosmíka a Tůma, kde je skovaný prezident APK? V boxu Sparty nejspíš, takový lidé nemohou zastupovat český hokej. Je to ostuda, beru to osobně, aby mě tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.

S pozdravem Petr Dědek majitel

Reagoval na výhružný mail majitele Dynama Petra Dědka, který poslal v emocích řediteli extraligy Martinu Loukotovi. Vyzval ho k rezignaci a stěžoval si, že sparťanští fanoušci skandují „Je*** Dědka“, přičemž Sparta nedělá nic pro to, aby fanoušky umravnila.

Mail následně unikl do médií a způsobil obrovskou bouři a zákulisní válku.

Dědek se za mail nakonec omluvil, ale pardubický klub si stále stojí za tím, že Sparta své fanoušky podněcuje k nenávisti vůči majiteli.

Nedvěd k mailu řekl: „My jsme to vůbec neřešili, ale ten tlak... Se mnou takový email s hrubými chybami nemůže nic udělat, maturitu mám, vím, jak se co píše. Já ani moji hráči z toho nervy nemáme, ale bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem, že potom, co minule byl gól, po kterém vznikla kauza, teď chtěli asi kompenzovat. Ale přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“

A Dědka varoval: „Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky.“

A arena Nedvědovu výzvu poslechla. On sám za svá vyjádření schytal pokutu 110 tisíc, načež se svého bratra zastal Petr Nedvěd, bývalý generální manažer reprezentace, s tím, že řediteli extraligy pošle dvě stě tisíc ze svého, aby bratr Jaroslav dál mohl mluvit pravdu.

Nedvěd po šestém utkání po dotazu na výkon rozhodčích vtipkoval: „Víte, že se k tomu nemůžu vyjadřovat. Brácha je sice bohatý, ale nebudu ho už pokoušet. Za měsíc chceme jet na dovolenou, tak ať máme na pivo.“

Situace se tak vyhrotila, až oba kluby uznaly, že musejí situaci zklidnit. A své fanoušky k tomu před sedmým duelem vyzvaly. Tak se i stalo.

Nedvědova legenda ale bude žít dál. Pro fanoušky i samotné hráče se stal hrdinou.

Sparťanská střídačka vítězství nad Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále.

Vždyť kapitán Filip Chlapík po vypadnutí vyprávěl: „Méďa je skvělej člověk a řekl, jak to cítí. Dostal přísnou pokutu, ale my jsme za ním stáli... Já nevím, co můžu říct a co ne... Prostě to tak bylo, cítili jsme, že to bylo nějak ovlivněný, a Méďa stál za kabinou, tak to řekl a dostal takhle vysokou pokutu. Proč bychom taky nemohli hodnotit rozhodčí? Nás lidi taky hodnotí a sudí jsou součástí hry. Musí to být v nějaké míře, ale dávat takové pokuty za názor, toho zastánce nejsem.“

Sezona Sparty končí neúspěchem. Semifinále je málo, byť se do něho pražský klub prokousal až z předkola a potlučený už nestačil na odpočatějšího soupeře.

Sedmé utkání rozhodla jedna chyba obránce Jakuba Krejčíka. „Ale jeho výkon v play off to určitě nesnižuje. Měl ho fantastické. Odtáhl nám celou přesilovku a bez něj bychom možná nepostoupili ani z předkola. Chybka se stane, samozřejmě to je nepříjemné, ale jemu se před tím podařilo 18 zápasů. Dnes hrál taky dobře, jen se mu nepovedla jedna rozehrávka,“ bránil Krejčíka Nedvěd.

Teď už bude čas na to pivo s bráchou.

V pozápasovém hodnocení trenérů se Jaroslav Nedvěd mimo jiné zmínil i o chybě obránce Sparty Jakuba Krejčíka, která rozhodla rozhodující sedmý zápas.

Robert Rampa, iDNES.cz

15. dubna 2026 v 21:52, příspěvek archivován: 16. dubna 2026 v 11:48
Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

