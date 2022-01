Budějovický Modrý: Bojujeme o svou identitu, play off pro nás bude dezert

„Bojujeme o vlastní identitu v soutěži. Hledáme to, jaký jsme tým a jak se prezentujeme. Chceme, aby bylo těžké proti nám hrát, byli jsme důslední a opakovali to v každém utkání,“ zdůrazňuje českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.

MF DNES přináší výhled do zbytku základní části i novinky, které v mužstvu mohou nastat.

1. Umístění

Tabulka je kvůli covidu a řadě odložených duelů značně neúplná, ale Jihočeši drží sedmou příčku. Dva body od pátých Vítkovic.

„Nemáme žádný konkrétní cíl. Když budeme hrát hokej správně a náš proces se bude dařit, tak výsledky přijdou. Pořád máme prostor na zlepšení. Je třeba vychytat detaily, abychom byli stále lepší. Na konci sezony musíme být připravení na každou maličkost,“ velí trenér.

Trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý před tréninkem.

Postavení v tabulce bývá pro závěrečné boje velmi důležité. První čtyři celky jdou přímo do čtvrtfinále, pátý až osmý tým začne předkolo play off na tři vítězné zápasy doma. Aby si Budějovičtí zajistili co nejlepší pozici, musí vyrovnat výkony a zapracovat i na jednotlivých prvcích hry, o kterých kouč Modrý často mluví.

„Začíná to od buly, aby každý hráč věděl, kde má stát, a držel systém. Podobné drobnosti jsou důležité. Další nadstavbou, jako nasazením, bojovností, speciálními formacemi a soudržností, můžeme soupeře přehrát,“ odhaduje.

2. Kádr a sestava

Trenéři nedávno zkusili roztrhnout údernou dvojici Lukáš Pech - Milan Gulaš. Bylo však celkem jasné, že se k sobě brzy vrátí. Tak už se také stalo, nicméně pokračuje hledání ideálního levého křídla k nim. Po Jiřím Ondráčkovi a Miroslavu Holcovi to nyní zkouší neméně zkušený Michal Vondrka.

Který z nich zůstane v elitním útoku na klíčovou fázi sezony? Může to být stále i někdo jiný. Třeba Modrý s asistenty Patrikem Martincem a Romanem Fouskem vsadí na některého z mladíků. „Sestava je živý organismus. Když už si myslíte, že jste našli to pravé řešení, tak se může někdo zranit nebo onemocnět. Teď jsme přivedli mladého Josefa Koláčka, který přinesl elán a energii. Musíme mu najít ideální roli,“ upřesňuje.

Utkání 47. kola hokejové extraligy: Rytíři Kladno - Motor České Budějovice. Zleva brankář Kladna Landon Bow, který inkasuje gól, Danny Kristo z Kladna a Josef Koláček z Českých Budějovic.

I v případě zranění může být výhodou, že už si hráči navzájem vyzkoušeli i spolupráci s někým jiným. „Sehráváme se a chystáme na závěr sezony. Je to jako když si po hlavním chodu dáte dezert. To bude pro nás play off,“ má jasno Modrý.

3. Posily

Do 31. ledna je možné přestupovat a měnit hráče. České Budějovice provedly v létě hodně změn, týmu se celkem daří, a tak není moc důvodů k přehnanému posilování. Pokud by se měl kádr Motoru ještě rozšířit, bude to zřejmě maximálně o jedno jméno. Pravděpodobná není ani další hráčská výměna.

„Nemáme teď na radaru nikoho konkrétního, ale trh sledujeme. S vedením to denně řešíme. Když bude šance pomoci týmu, tak toho určitě využijeme,“ uvádí.

Zbývá také rozseknout, jestli na jihu Čech zůstane do konce sezony forvard Zdeněk Doležal, za kterého do Sparty putoval Daniel Voženílek. Podle původní dohody by hostování obou hráčů měla skončit posledního ledna. „Vyřeší se to v dalších dnech. Musíme respektovat rozhodnutí klubů. Ďolík je střelec, který se u nás chytil, což je jedině dobře,“ přidává 50letý trenér.

4. Play off

V polovině března začne očekávaná část sezony. Play off by Motoru nemělo uniknout a mohl by do něj vstupovat i jako jeden z černých koní. Favority na titul hledejte jinde, ale na Jihočechy nebude žádný přehnaný tlak, a když vyladí formu, už několikrát ukázali, že mohou překvapit kohokoliv.

„Začíná se od nuly, možné je všechno. Když se dobře připravíme a budeme hrát, co si řekneme, tak můžeme porazit kohokoliv. Dvakrát jsme přetlačili druhý Hradec Králové. Třeba s Třincem jsme třikrát prohráli a nedali mu ani gól. Ale máme ho v pátek, můžeme ho zdolat a začít si na něj věřit,“ předpovídá.

Pro mužstvo hraje i řada zkušených hokejistů v jeho středu. „Individuální úspěch nikdy nikoho neuspokojí. Když společně jako tým něčeho dosáhnete, to pak stojí za to. O to se všichni snažíme,“ potvrzuje.

Budějovická trenérská dvojice Jaroslav Modrý (vlevo) a Patrik Martinec.

Modrého celek má řadu předností. Která je však podle trenéra ta hlavní? Jen jednu sám vybírá těžko. „Máme rozdílové hokejisty, kteří utkání umí překlopit na naši stranu. Hrajeme zodpovědně do obrany, tam se den po dni zlepšujeme. Máme také silný přechod do útoku. Navíc fungujeme jako tým, jsme houževnatí a soudržní,“ popisuje.

Zapomenout nelze ani na silnou brankářskou dvojici. Mistra rozehrávky Dominika Hrachovinu může zastoupit Jan Strmeň a tým s ním v brance strádat nebude.