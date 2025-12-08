Rodák z Hradce, který byl většinu první poloviny kariéry oporou Pardubic a který se právě před 12 lety do Hradce vrátil, slavil padesátiny. Deset let poté, co v rodném městě uzavřel svoji velmi úspěšnou kariéru. Nastartoval ji několika zápasy v památné sezoně 1993/94, první a poté na dlouho poslední extraligové v tomto městě.
„Byli jsme mladí floutkové a hokej nás tehdy bavil. Že se ale na konec kariéry do Hradce vrátím, to jsem si dlouho neuměl představit,“ říká nový člen Klubu patriotů hradeckého klubu.
|
Přesně po deseti letech od sezony, která byla v extralize vaší poslední. Rok jste byl v hradeckém klubu jako sportovní manažer, pak jste ale hokejové prostředí pomalu opouštěl. Jak je to s vámi dnes?
V podstatě nijak, přestal jsem se v hokeji angažovat. Jen si ho chodím zahrát, máme skupinu hobíků a bývalých hráčů. Zahrajeme si, občas vyrazíme na charitativní akci, je to příjemné, hokej máme stále rádi.
Vy jste ale měl našlápnuto k tomu, abyste u hokeje a v Hradci zůstal i dál. Po roce jste funkci sportovního manažera opustil. Proč?
Protože se ukázalo, že to nebylo to pravé ani pro mě, ani pro klub. Vždyť já nedostal ani židli, kancelář jsem měl v autě. Navíc to byla spíš politická funkce, nic pro mě. Po tom roce jsem Hradci další rok dělal něco jako skauta, ale asi to pak nepotřebovali, takže jsem skončil.
V podobné roli jste se poté objevil v Třinci...
Oslovil mě tehdy Honza Peterek, se kterým jsem kdysi v Třinci hrál a se kterým jsem si tam hodně rozuměl. Jenomže pak přišel covid, nějak se to utnulo a už neobnovilo.
Úplně poslední stopa vede do Třebechovic. Jak to vypadalo tam?
Krajský přebor, vzal jsem to, že to zkusím. Jak byl ale člověk zvyklý na trochu vyšší úroveň, tak to moc nešlo. Kluci to mají jako koníček, hýbou se, což je sice super, ale mně to moc nedávalo smysl, nikam se to neposouvalo. Navíc hráči nejsou, honí se každý. Pak přišly problémy v rodině, bylo potřeba postarat se o rodiče, tak jsem toho nechal.
Jak moc hokej nyní sledujete?
Sleduji, i když v Hradci na zápase jsem za těch deset let byl snad jen desetkrát.
Přesto, změnil se podle vás nějak za těch deset let, co nehrajete?
Podle mě výrazně. Hokej se i za tak krátkou dobu posunul do rychlosti. My jsme si to na ledě zkoušeli dávat, zkoušeli jsme kombinaci, dneska je spíš o nějakém protečování, přečíslování. Někdy je to lepší, někdy horší a třeba play off mě hodně baví. Na zimák ale už tak často opravdu nejdu. Navíc už moc kluků ani neznám a trochu řeším, jestli se chci koukat na deset cizinců, mladí to mají v tomhle těžké a je to vidět v tom, že jich není moc vidět.
Vy jste šanci dostal už jako junior v sezoně, která byla pro Hradec před více než třiceti lety sestupová. Pak jste zkoušel štěstí v zámoří. Dobrá zkušenost?
Výborná, k nezaplacení, pro mě na startu kariéry hodně přínosná. Udělal jsem si tam spoustu známých, dodnes jezdím do Vancouveru za lidmi, u kterých jsem tehdy bydlel.
Po zámoří jste se do Hradce nevrátil, ale šel ke konkurenci do Pardubic, kde jste odehrál řadu výborných sezon.
Krásná léta, jen mě doteď mrzí, že jsme tam neudělali titul. Přitom jsme jeden rok byli ve finále a se Slavií jsme sedmý zápas hráli doma. Tohle si pamatuji dodnes. A kluci pak titul udělali v prvním roce, co jsem z Pardubic odešel.
Přes krátké angažmá v Plzni jste se objevil v Třinci. Správný krok?
Naprosto, přitom se mi tam moc nechtělo, právě Třinec nebyl to, po čem bych toužil. Jenomže jsme se tam sešli s Honzou Peterkem a na ledě jsme si skvěle rozuměli. Šlo nám to tak, že mě to po roce a půl vykoplo do Ruska.
A udělal tam v Magnitogorsku velkou kariéru. Jak těžké to bylo?
Měl jsem zase štěstí. Přišel jsem do týmu, který měl obrovské ambice, ale byl v té době v celé soutěži snad nejhorší. Dorazil jsem v říjnu a povedlo se nám to nastartovat, takže jsme na konci slavili titul. Asi můj největší týmový úspěch. Dařilo se, vyhráli jsme Super Six, předchůdkyni Ligy mistrů, hráli zápasy s týmy z NHL. Krásná doba.
Po čtyřech sezonách návrat do Čech, ale zase ne do Hradce, který byl stále v 1. lize.
Přihlásil se Liberec a opět dobrý krok. Suprově fungující klub, výborně vedený, zahrál jsem si tam s Petrem Nedvědem a vypadalo to, že tam kariéru uzavřu.
Pak ale přišel Hradec ve chvíli, kdy se do města stěhovala extraliga. Velké lákadlo?
Nečekané. Když bylo jasné, že v Liberci končím, bylo mi sedmatřicet. Říkal jsem si, že už to na extraligu asi moc nevypadá a že to půjdu dohrát někam do Itálie. Už jsem se těšil se na tamní svahy, na to, že tam vezmu rodinu a užijeme si to.
Objevil jste se ale v Hradci, a nehrál jste. Proč?
Protože jednání se nějak táhla. Začal jsem trénovat s dorostem, pak chvíli skoro vůbec. Přišel ale první zápas, nějak jsme se dohodli a já prakticky bez tréninku skočil do sezony. S klukama jsme si ale sedli a dostal jsem nový impuls. Navíc to bylo konečně doma, byli u toho rodina i rodiče a všichni si to užili. Vyšel z toho úplně snový závěr kariéry. Měli jsme i slušné výsledky, bavilo mě to. Jen škoda, že se nám tehdy nedařilo v play off, nějak jsme to neuměli hrát a měli brzy dovolenou. (smích) Teď už se to kluci naučili a i tam jsou výsledky.
Končil jste ve čtyřiceti, zvažoval jste ještě pokračování?
Už moc ne. Přes všechny klady jsem toho už měl plné zuby a pokračovat mi nějak už nedávalo smysl. Navíc poslední roky jsem míval problémy se zraněními, pauzíroval jsem třeba měsíc.
Hokeji se prakticky nevěnujete, co dnes Jaroslav Kudrna dělá?
Mám nějaké pronájmy, k tomu i stavební projekty. Pustil jsem se do přestavby zděděné hospody, snažím se z toho udělat byty a kolem všeho se motám. Navíc jsem koupil chalupu a v Bříze mají naši velké stavení, kolem kterého je také dost lítání. Nenudím se, i když sport dělám už je jen rekreačně.