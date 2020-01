My i Liberec hrajeme to samé, míní plzeňský centr Kracík

Kolotoč přihrávek vyústil ve střelu Mertla, který pak odražený puk posunul k levé tyči k číhajícímu Kracíkovi, který jej zametl do odkryté části branky.

„Puk skákal, Mertlík mi to rychle poslal na hůl a já to netrefil moc dobře. Naštěstí to dojelo do branky,“ popisoval centr Škody Jaroslav Kracík, který pozítří oslaví sedmatřicáté narozeniny.

Hned za dalších 19 vteřin Plzeň využila i klasickou výhodu 5 na 4, soupeři ve druhé části odskočila na skóre 3:0. A byť se Bílí Tygři dvěma góly rychle vrátili zpět do zápasu, cennou výhru už domácí uhájili.

Pro fanoušky to byl hodně atraktivní zápas, vnímali jste to podobně i vy na ledě?

Určitě. Tohle je pro diváky lepší, než když sem přijede někdo jenom bránit a čekat na brejky. Hrálo se nahoru - dolů, to baví i nás. My jsme byli nakonec o ten jeden gól lepší, možná i šťastnější.

Byly dvě využité přesilovky ve druhé třetině nakonec klíčové?

To úplně ne, protože také Liberec pak využil dvakrát početní převahu. Jen je škoda, že jsme si vedení 3:0 nedokázali déle pohlídat.

Bylo nutné po druhé třetině v kabině krotit emoce, které plynuly ze série faulů ve druhé části?

Emoce jsme krotit nepotřebovali. Fauly v takovém zápase přijdou vždycky a je na rozhodčích, jak to posoudí. Ve druhé části toho pískli hodně, ve třetí naopak nechali hru plynout. Tak to bývá.

V závěru se čekal liberecký tlak, ale vy jste ho dokázali otupit. Jaká byla taktika?

Jsem moc rád, že jsme to takhle zvládli. Nebyli jsme zalezlí, ale snažili jsme se nedělat chyby, nepouštět je do šancí a rychle dostávat puky z naší třetiny. Dařilo se to, škoda jen toho jednoho vyloučení. Ale i to jsme si pohlídali.

Co prošlo, pochytal váš gólman Dominik Frodl. Cítíte od něj velkou podporu?

Není to nic výjimečného, protože Frodlík chytá takhle dobře už druhý rok, co tu v Plni je. Prostě skvěle! A jestli někdy dostane špatný gól, to se stane každému.

S Libercem jste se utkali poprvé v sezoně. Bylo znát, že jdou proti sobě dva rozjeté týmy z čela extraligové tabulky?

Liberec hraje tenhle hokej od chvíle, co jsem se vrátil z Německa. Ty zápasy jsou kvalitní. Útočné, hokejové, tolik se nebrání, beci podporují útok. Hráči jsou silní na puku, oni i my se snažíme o to samé.

V pátek se utkáte znovu, tentokrát v Liberci. Bude to tedy podobný zápas?

Mně se hraje lépe doma. Ale uvidíme, kdo bude lepší tentokrát.