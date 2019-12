Vždy věděl, kam se má postavit. Před 80 lety se narodil legendární Jiřík

Jaroslav Jiřík Legendární hokejový útočník se narodil 10. prosince 1939 ve Vojnově Městci , v úterý by tudíž slavil 80. narozeniny. 11. července 2011 však zemřel při letecké havárii nedaleko Brna.

V roce 1961 se přesunul do Brna, kde až na své roční působení v zámoří strávil celou kariéru. Pětkrát slavil s brněnským týmem titul mistra ligy. A sbohem zápasovému kolotoči dal až v roce 1975, kdy se loučil s bilancí 450 utkání a 300 branek.

. V dresu však odehrál pouhé tři zápasy, většinu sezony působil ve farmářském S československou reprezentací se zúčastnil tří zimních olympijských her a pěti světových šampionátů.