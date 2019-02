Hlinka po roce nastoupil za Spartu. Na týmu je malinko vidět deka, říká

Hokej

Další 2 fotografie v galerii Zleva Vladimír Roth z Třince a Jaroslav Hlinka ze Sparty. | foto: ČTK

dnes 22:10

Je to téměř rok, co hokejový útočník Jaroslav Hlinka naposledy nastoupil za Spartu v extralize. Teď se vrátil, aby tápajícímu klubu pomohl zachránit alespoň předkolo play off. Jenže Sparta i s ním na domácím ledě prohrála s Třincem 2:3. „Je vidět, že na týmu je malinko deka,“ přiznal po zápase 42letý Hlinka.