Jak těžké bylo rozloučit se s Vladimírem Sobotkou? Přeci jen, byl to jeden z kapitánů.

Žádné loučení není jednoduché. Vláďa byl pět let jedním z lídrů našeho týmu. Každý by si přál končit v klubu, na ledě, za potlesku fanoušků. Odvedl u nás velmi dobrou práci, ale za tu dobu se nám podařilo postoupit do finále play off jen jednou. Bylo by naivní myslet si, že se to pošesté změní, pokud bychom nepřistoupili k žádné změně v kádru.

Nebyla ve hře varianta, že by ve Spartě pokračoval?

Samozřejmě jsme zvažovali, zda mu nabídnout novou smlouvu. Ačkoliv měl velmi dobré play off, rozhodli jsme se pro důkladnější přestavbu a okysličení kádru. Tým potřebuje změnu – a Vláďovi zároveň končila smlouva.

Jak vlastně probíhalo ukončení spolupráce? Sobotka napsal na Instagram, že doufal v jiné jednání – osobnější.

Po sezoně jsme absolvovali výstupní pohovory s celým týmem. Následovalo několik dnů, kdy jsme zvažovali finální rozhodnutí. Jakmile jsme se rozhodli smlouvu neprodloužit, chtěli jsme mu to říct co nejdříve a osobně – včetně přítomnosti trenérů a pana majitele. Vláďův agent mě ale informoval, že už je na dovolené v Americe. Osobní schůzka nebyla možná. V dobré víře jsem mu tedy zavolal a rozhodnutí mu oznámil po telefonu.

Ale nezklamali spíše jiní hráči?

Vláďa odehrál v play off velmi dobré zápasy, ale tým se ani letos nedostal do finále, což považujeme za neúspěch. Rozhodli jsme se pro nepopulární krok, ke kterému by ještě ve čtvrtfinále nebyl důvod. Jak už jsem říkal – bez změn se Sparta neposune dál. Věřím ale, že se nám do startu nové sezony podaří poskládat opět silný, konkurenceschopný tým s vysokými ambicemi.

I sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek řekl, že změny nebudou líbivé. Proč jste k nim přistoupili?

Titul jsme nevyhráli už velmi dlouho. V posledních letech jsme důvěřovali budované kostře týmu, ale úspěch nepřišel. Teď je čas na změnu a na sázku na novou generaci hráčů. Bude to možná bolestivé, ale věříme, že tato cesta je správná. Odcházejícím hráčům chceme poděkovat se vší úctou a respektem.