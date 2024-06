Extraliga místo druhé ligy. Nabídka z Komety se neodmítá, těší se trenér Barvíř

Dlouhých osm let působil Jaroslav Barvíř v roli asistenta hlavního kouče u prvoligové Horácké Slavie Třebíč a zdálo se, že mu tohle místo svědčí. Po skončení letošní hokejové sezony si ovšem řekl, že je možná nejvyšší čas na změnu...

„Všechny ty roky v Třebíči byly skvělé, ale některé také hodně náročné. Například umřel kolega Radek Novák a určité nepříjemné věci se staly i s Romanem Mejzlíkem,“ zmínil Barvíř dva krušné momenty ze svého třebíčského působení.

Jaroslav Barvíř Narodil se 23. srpna 1981 v Boskovicích, žije v Třebíči. Hokej sám hrával, na postu útočníka. V juniorském věku oblékal dres Horácké Slavie, později mezi muži působil v Moravských Budějovicích či Velkém Meziříčí. Před třinácti lety se rozhodl pro trenérskou dráhu. Začínal u mládežnických týmů v Horácké Slavii Třebíč, odkud v sezoně 2016/17 poprvé přešel coby asistent hlavního kouče k prvoligovému třebíčskému A-týmu. Letos po osmi letech mateřský klub opustil a za svoji další štaci si vybral druholigové Velké Meziříčí. Jenže nakonec bude působit v extraligovém Brně.

„V poslední době jsem došel k názoru, že potřebuju vypadnout, trošku si časově ulevit. Slíbil jsem to manželce. Proto jsem se rozhodl zkusit na chvíli někde druhou ligu,“ dodal.

Což se povedlo, dohodl jste se s Velkým Meziříčím. Jenže před pár dny vám svou nabídkou zamotal hlavu třebíčský exkolega Kamil Pokorný, který se v extraligové Kometě Brno posunul na post hlavního kouče a vás si vybral jako asistenta...

Známe se s Kamilem dlouho, i naše rodiny se přátelí. Řekl mi, že bych mu mohl hodně pomoct.

Takže nebylo nad čím dlouze uvažovat?

Nějaký čas na rozmyšlenou jsem si pochopitelně vzal, ovšem věděl jsem hned, že nabídka z Komety se prostě neodmítá. Navíc když vím, že jsme s Kamilem na stejné notě. Je mi jasné, že mě čeká náročné období, ale já se na něj fakt těším.

To vzal váš slib, který jste dal manželce, hodně brzy za své? Jakpak reagovala na zjištění, že vás bude mít doma ještě méně než v předchozích letech?

Byla samozřejmě překvapená. Jenže ono to s tou časovou náročností je stejně skoro všude stejné. Pokud chcete být úspěšný, musíte svoji práci dělat na maximum a já vyhrávat chci. A když vám navíc nabídne spolupráci člověk, kterému věříte, je jasné, co si zvolíte.

Musel jste doma hodně žehlit, aby vám manželka odpustila?

(směje se) To ani ne. I když nějaká debata kolem toho pochopitelně proběhla. Každopádně manželka Kamila zná, fandí nám, přeje nám a podporuje mě. A já jsem jí za to vděčný.

Máte s trenérem Pokorným na věci většinou stejný názor, nebo se umíte i pohádat?

Samozřejmě, že máme občas každý svůj názor a taky si ho dokážeme pěkně od plic říct. Stejně jako některé nepříjemné věci. To k tomu přece patří. Naštěstí za minutu už ani jeden z nás o ničem neví a fungujeme zase dál.

Vraťme se ale zpátky k vašemu původně dohodnutému angažmá ve Velké Meziříčí. To museli být v Horáckém klubu nadšení, když jste jim najednou oznámil, že končíte a přecházíte do Brna. Nebo se pletu?

V první řadě chci říct, že jsem se na práci trenéra ve Velkém Meziříčí těšil. Viděl jsem, že tam chtějí s hokejem pohnout, udělat pro to maximum. Ale jinak máte samozřejmě pravdu, první oznámení byl pro tamní vedení pořádný šok. Jenže brzy mi řekli, že mi takovou příležitost moc přejí, rozešli jsme se v dobrém. A já bych jim za to chtěl strašně moc poděkovat.

Vím, že jste v Brně teprve pár dnů, ale nějaký pocit z tamního prostředí už jste si určitě udělal, nebo ne?

Zatím se hlavně seznamujeme, ale je tady všechno naprosto super. Musím říct, že se všichni snaží mi co nejvíc pomoct.

Už bylo řečeno, že nabídka z extraligy je obrovská šance a výzva, ale neobjevila se někde vzadu ve vaší hlavě i drobná obava? Brněnské publikum je náročné, lačné po úspěchu...

Popravdě řečeno, ten úplně největší tlak na sebe si vytvářím vždycky hlavně já sám. Ale ano, máte pravdu, v hlavě se rozsvítilo i to, že jdu do top klubu. A že jsou s tím spojená také velká očekávání. Já mám nicméně zdravý respekt a věřím, že nám to všechno sedne. Že v Brně vytvoříme úspěšný tým.