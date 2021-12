Tma, zima, samota, hlediště. Radši se budu učit od Jágra, rozhodl se Pytlík

„Je pro mě radost učit se od hráčů jako Jágr a Plekanec,“ tvrdí 190 centimetrů vysoký čahoun, který letos nasbíral pět startů ve finské lize za Kuopio a dalších dvanáct za IPK ve druhé nejvyšší soutěži.

Byl váš návrat bleskem z čistého nebe?

Věděl jsem, že je možnost z Finska odejít. V prvním týmu jsem tolik nehrál, pendloval jsem mezi dvěma kluby. Ve druhé lize mi to šlo dobře, ale chtěl jsem zpátky do Česka. Nastupovat, rozvíjet se. Je to lepší než v hledišti. Chci na sobě pracovat. Je mi pořád dvacet, mám se co učit, musím se pořád zdokonalovat. Rozhodl jsem se, že tohle je nejlepší varianta.

Měl jste víc možností?

Ano, bylo víc nabídek, nejvíc se mi ale líbila kladenská, můžu se tu zlepšovat. Doufám, že pomůžu.

Jakou roli hrála přítomnost veličin Jágra a Plekance?

Pro mě velkou. Je úžasné s nimi být v kabině a na tréninku a koukat na ně. I když jsou to maličkosti, do budoucna si z toho vezmete strašně moc. Určitě je budu sledovat a zkusím se hodně naučit. Ještě jsem mladý kluk, tihle borci jsou legendy Česka.

Za Rytíře nastupují i vaši souputníci Filip, Kubík či Machala. Bylo to plus?

I tohle hrálo velkou roli. Ve Finsku je zima, tma, je těžké tam být sám. Tady znám Kubíka, odmala jsme spolu hrávali, to samé Filip. Znám je a jsem rád, že v Kladně můžu být. Chci zapadnout do týmu a udržet s Rytíři extraligu.

Kladno hraje o život, ani to vás neodradilo?

Koukal jsem na to, je to těžké, ale taková je realita. Myslím, že jestli se chci zlepšovat a posouvat, tady to půjde nejlíp. Když o něco jde, bojuje se naplno. Není to tak, že odehraješ zápas a nic se neřeší. Musí se honit body, pro mě jedině dobře.

Co na přesun domů říkal váš táta, hokejový expert?

Bavíme se jako táta a syn, rozebíráme každý zápas, co jsem mohl udělat líp, to je naprosto normální. Všichni jsme byli pro, že než koukat na finskou ligu z hlediště nebo hrát sedm minut, to je lepší být tady. Jako mladého by mě to nezlepšilo.

Kvůli pandemii koronaviru jste toho mezi seniory poslední dobou moc neodehrál.

Už minulou sezonu jsem nehrál kvůli covidu, pak jsem měl zapůsobit na mistrovství světa dvacítek, ale to se mi taky nepovedlo. Zranil jsem se v prvním zápase, takže to padlo. Pak jsem měl odletět na farmu do Ameriky, ale nepustili mě z letiště. Zase to padlo. Šel jsem do Finska, že budu hrát, rozvíjet se. Jenže jsem cestoval pořád mezi prvním a druhým týmem. Myslím, že extraliga má větší kvalitu než druhá finská liga, a ještě můžu být doma a s rodinou.

Jak se vám hrálo poprvé v kladenském dresu?

Docela dobře, nebylo to špatné. Nastoupil jsem s Matesem Filipem, měli jsme hodně šancí. Proměnit je, zápas mohl vypadat jinak. Ale na kdyby se nehraje. Musíme na tom zapracovat.

Co se stalo, že vám Sparta dala takovou nakládačku? Ve třetí třetině nasázela čtyři branky.

Upřímně, já byl na šití šrámu u oka, takže u tří gólů jsem nebyl ani na střídačce. Ale mrzí nás to všechny. Musíme začít od základních věcí, bojovat do poslední minuty, ne to takhle vypustit. Začátek jsme měli dobrý, ale pak jsme polevili. Je potřeba se zamyslet a něco s tím dělat.