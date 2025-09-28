Tipsport extraliga 2025/26

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Autor:
  19:44
Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší zkušenosti,“ smál se po vyhraném utkání (3:1) čtyřiadvacetiletý útočník.
Jaromír Pytlík a jeho liberečtí spoluhráči se radují z gólu proti Spartě.

Jaromír Pytlík a jeho liberečtí spoluhráči se radují z gólu proti Spartě. | foto: ČTK

7 fotografií

Bílí Tygři nezačali v O2 areně ideálně. Už po třech minutách prohrávali po přesilovkové ráně Filipa Chlapíka, ani dál se jim pak nedařilo.

Jenže Pražané nezvládli odskočit na vyšší rozdíl, a tak ve třetí třetině zavelel Pytlík k obratu. „Řekli jsme si něco v kabině, chtěli jsme vyrovnat, neměli jsme co ztratit. Jsme rádi, že to skončilo takhle,“ říkal spokojeně.

Vstřelil jste dva góly, sám jste duel otočil.
Ale měl jsem štěstí. Poprvé se mi to dobře odrazilo i pak prošlo do branky. Druhý gól padl po střele beka, kdy jsem dorážel. Ale koneckonců bereme tři body, to je nejdůležitější.

ONLINE: Budějovice vedou v Litvínově, Pardubice porazily Brno v prodloužení

Přesto, dvě trefy, rozhodl jste na Spartě. Jaký je to pocit?
Skvělej! Tady z outůčka nemám úplně nejlepší zkušenosti, nikdy mi tady zápas nevyšel, takže jsem nejdřív nebyl úplně pozitivní, ale pak to holt může takhle přijít.

Cítil jste to tentokrát trochu optimističtěji?
Trošku lepší, ale nebyla to žádná hitparáda. Ale jak jsme ve třetí třetině napadali, začalo se nám to otevírat. Sparťané hrají prostě dobře, nic vám nedají zadarmo, takže jsem rád, že mi tam tyhle dva góly prošly.

Chlapíkovi jste trochu pokazil jeho dvousté utkání za Spartu.
To se omlouvám! Ale on si to určitě nahradí v nějakém jiném zápase.

Jaromír Pytlík z bezprostřední blízkosti překonává Martina Michajlova.

Porazili jste už také Kometu, Pardubice. Čím to, že se vám proti favoritům tak daří?
Já nevím, je to o každodenní dřině, dobře trénujeme, máme dobrý tým. Když si dáme bacha na pár věcí, jsme konkurenceschopní.

Jsou body ze Sparty o něco cennější?
Každý zápas je důležitý, je jedno, jestli hrajeme se špatným, nebo dobrým soupeřem. Musíme podávat dobré výkony i s těmi špatnými, i když s Litvínovem nám to nevyšlo. Doufám, že to teď bude klapat.

Ale na začátku duelu to moc vesele nevypadalo.
Nebylo to nejlepší, neměli jsme střely, přesilovky nám nevycházely. Ale jak jsem říkal, tři body bereme.

Liberecký Jaromír Pytlík prohrává v souboji s litvínovským Pištěkem.

Jak moc bylo klíčové, že Sparta nedokázala přidat druhý gól?
Myslím si, že kdyby proměnili své šance, zápas by to byl jiný. Ale my jsme měli skvělého gólmana, který nás podržel.

Petr Kváča zlikvidoval 41 střel domácích, chytal skvěle, že?
Určitě, v kabině jsem mu dal tygří čepici za nejlepšího hráče, protože ke konci, třeba posledních šest minut, nás držel. Podal výborný výkon.

Ale i vaší lajně se dařilo, s Adamem Musilem a Jaromírem Pérezem působíte hodně živě.
Fakt nám to sedí, Jarda Pérez je rychlej, dokážeme dobře forčekovat. Vyhovujeme si, docela jsme si sedli, za což jsem rád. Doufám, že nám to bude klapat i nadále.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 5 0 0 3 29:15 15
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 0 0 5 11:22 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
