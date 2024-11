Parádní trefa Péreze Liberci nestačila. Rozhodla efektivita, mrzelo střelce

V poslední minutě úvodní části liberecký útočník Pérez získal puk na polovině hřiště, vjel do útočného pásma, udělal brankáři Willovi dlouhou kličku a z úhlu zasunul puk do odkryté branky. Parádní individuální akce talentovaného mladíka poslala Bílé Tygry proti Pardubicím do vedení 1:0.

„Sjížděl jsem ze střídačky a viděl, jak si pardubičtí hráči dávají puk přes pásmo, tak jsem tu nahrávku zachytil, jel jsem do brány a zakončil,“ popsal rodák z Barcelony svou trefu, která však byla nakonec z liberecké strany jediná.

„Celý zápas jsme s Pardubicemi hráli vyrovnaně, dokázali jsme je potrápit a měli jsme šance ten zápas otočit, ale soupeři bohužel své šance proměnili a my ne. Tlačili jsme se do branky, oni nás nepřehrávali, ale rozdíl byl v efektivitě. Když budeme takhle hrát i ostatní zápasy, tak věřím, že se v tabulce zvedneme,“ dodal Jaromír Pérez.

Bílí Tygři se před šesti tisícovkami diváků pustili do extraligového lídra nebojácně a výsledkem byla Pérezova vedoucí branka v čase 19:22. Druhá třetina ovšem patřila hostům, kteří průběh zápasu dokázali otočit. Nejprve po parádní přesilovkové kombinaci vyrovnal Smejkal a ve 38. minutě poslal Kousal svým stým extraligovým gólem Pardubice do vedení.

Ve třetí třetině Bílí Tygři favorita zatlačili, znovu však zahazovali šance, tu největší Šimek, který z levého kruhu netrefil odkrytý kout brány. Při závěrečné hře bez brankáře pak domácí tým inkasoval čtvrtou branku.

„Povedla se nám první třetina, šli jsme zaslouženě do vedení. Ve druhé části soupeř zápas otočil, ale naše hra měla pořád výborné parametry a věřili jsme, že ve třetí části zaútočíme na body. Bohužel jsme ale neproměnili šanci na 2:2 a soupeř už dotáhl utkání do vítězného konce,“ řekl asistent libereckého trenéra Jiří Kudrna.

„Celkově jsme ale proti favoritovi ligy odehráli výborný zápas a musíme hráče pochválit. Pardubice byly v detailech o kousek lepší, ale my se nemáme za co stydět. Musíme na to navázat v neděli s tím, že potřebujeme body.“

V neděli hrají hokejisté Liberce opět doma a soupeř bude opět atraktivní: pražská Sparta. Začátek je v 16 hodin.