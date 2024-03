Jágr (nejen) k fandům: Zájemce na Rytíře nemám, za hráče miliony neinkasuji

„Věřte mi, kdyby tu byl seriózní zájemce, určitě ho neodmítnu a budu se s ním bavit. Já bych byl jedině rád, kdyby do toho někdo vstoupil a klubu pomohl. Bohužel ale nikdo takový není,“ uvedl Jágr na webu Rytířů, kteří musí potřetí v řadě zachraňovat extraligu v baráži.

Od roku 2017 je vlastní stoprocentně. A teď vyvrátil fámy o bývalých hráčích nebo energetických magnátech, kteří mu údajně měli nabídnout, že klub odkoupí. „Dokonce jsem se doslýchal různé částky, které jsem si za to měl říct. Věřte mi, nic takového se nestalo. Žádný seriózní zájemce není, nebo o tom nevím.“

Kladno chvíli poté, co angažovalo a po kritice obratem propustilo slovenského brankáře Júliuse Hudáčka, který působil v ruské KHL i po vypuknutí války na Ukrajině, uzavřelo komentáře na sociálních sítích. Mužstvu se zrovna nedařilo, nakonec dosáhlo na smutný klubový rekord v podobě sedmnácti porážek v řadě.

„K vypnutí komentářů jsme přistoupili proto, že útoky na hráče a realizační tým přesahovaly meze slušného chování. Kritika je přijatelná, pokud je vyjádřena konstruktivně, ale to, co se dělo u nás, bylo za hranou. Další důvod byl, že se na náš Facebook hromadně stahovali anonymové. Netěší mě, pokud se to dotklo fanoušků, kteří se umí vyjadřovat,“ napsal Jágr. Zvažuje komentáře opět otevřít, ale moderovat ty, které budou vulgární a urážlivé vůči hráčům a realizačnímu týmu.

Udržet extraligu v baráži, kladenský úkol číslo 1. Dalším je odlepit se od dna. „Proto chci v příští sezoně do týmu investovat více prostředků s jasným cílem: uhrát co nejlepší možný výsledek. Musím se smát, pokud si někde přečtu, že mi současná situace, kdy tým rok co rok hraje baráž a nakonec se udrží, vyhovuje. Neumíte si představit, jak moc to situaci komplikuje, o co to ztěžuje budování kádru na další roky a udržování nějaké koncepce,“ postěžoval si.

Zápas hokejové extraligy Kladna s Plzní, domácí Jaromír Jágr v retro dresu.

Podle Jágra je drtivá většina současného kádru pro příští sezonu pod smlouvou, anebo v té současné mají opci. „A vyvrátit chci i fámy, že se nic neděje a žádní hráči se nehledají. Hráče hledáme a oslovujeme pořád. Sportovní manažer Jirka Burger se zaměřuje hlavně na domácí, já řeším ty ze zahraničí,“ poodkryl rozdělení kompetencí. „Cílem je jít do přípravy s týmem, který bude z většiny kompletní.“

Do Jágra se ostře obul i kladenský primátor Milan Volf. Oznámil, že město letos neposkytne Rytířům tradiční pětimilionovou dotaci na A-tým. A rýpl si, že Jágr rozprodal desítky hráčů a zinkasoval miliony korun.

„Musím se ohradit proti tvrzení, že klub inkasuje peníze za prodej hráčů a zpětně je nepromítá do zkvalitnění kádru,“ popřel to Jágr a doplnil, že klub na prodeji hráčů nevydělává. „Tabulkové odstupné se už za hráče neplatí. Funguje to tak, že za každého cizího hráče, který ve vašem týmu hraje, musíte zaplatit ‚půjčovné‘. U nás se to aktuálně týká několika, za které každou sezonu odvádíme peníze jejich mateřským klubům, a protože máme v extralize málo odchovanců, na které se toto pravidlo vztahuje a získáváme za ně v poměru k výdajům minimum prostředků, jsme jen na zápůjčkách hráčů ročně přes dva miliony v minusu. I díky tomu, jak je systém nastavený, si kluby začínají přebírat hráče už v osmých či devátých třídách, protože tam je hodnota hráčů nejmenší.“

Jágra mrzí, kam se spor mezi fanoušky a klubem dostal. „To je to poslední, co potřebujeme. Uvědomujeme si, že jedině společnou cestou můžeme dosáhnout nějakého výsledku. Hokej bez fanoušků nemá smysl a tým bez jejich podpory v zádech nemá šanci uspět. Respektuji, že fanoušci ukázali nespokojenost, věřím, že jsme si některé postoje na schůzce vyjasnili a budeme těmto situacím předcházet,“ uzavřel.

Dvaapadesátiletý majitel, který zasáhl jako hráč i do letošní extraligové sezony, se s aktivními fanoušky sešel v pondělí. Zda jim osobně odpověděl na všechny požadované otázky, není z prohlášení jasné. Chtěli znát také cenu klubu, Jágrovu reflexi na jeho kritiku návštěvnosti v kontrastu s dlouhodobými tristními výsledky či vysvětlení instagramových příspěvků Jágra kolem Hudáčkova angažování.