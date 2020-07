Další akce hybatele dění číslo 68. Není ale hokej ve Špindlu příliš smělý plán?

Po návratu do Kladna hokejový lid hltal boj jeho klubu o postup do extraligy i vlastní zápas se stárnoucím tělem. Jeho názory stále přeskakují mantinely a mají celospolečenský přesah. Kdekoliv se zjeví na ledě, je plno. Hlavně díky němu padl divácký rekord nejvyšší soutěže, kterou v poslední sezoně navštívilo více než dva miliony diváků.

A ačkoli Rytíře po březnovém sestupu opět čeká válčení v první lize, Jágr bude mít nesmírný vliv. A nejen proto, že má od června hlas na svazu ve výkonném výboru, jakési vládě českého hokeje.

V bílé košili a tmavém saku se na tiskovce v Praze představil jako hlavní postava a spolupořadatel série hokejových duelů pod širým nebem, jež se uskuteční od 10. do 12. prosince ve Špindlerově Mlýně. „Můžu to taky brát jako rozlučku s hokejem,“ vtipkoval Jágr a vážněji dodal: „Předpokládám, že začnu trénovat a v prosinci na tom budu dobře. Věřím, že zůstanu zdravý.“

O nevšedním Winter Classic se hovořilo už pár týdnů. Po úterku má jasný program.

Mezi lešením v improvizované aréně se za tři dny vystřídají junioři, parahokejisté, české a slovenské legendy jako Židlický, Eliáš, Ručinský, Bondra, Pálffy nebo Hossa. Soutěžní utkání si pod sjezdovkou ve Svatém Petru střihne Jágrovo Kladno proti Vrchlabí a extraligový Hradec Králové proti Spartě.

Jágr si může ve Špindlu zahrát hned třikrát. Za Kladno. Za legendy. I za Spartu, neboť jeho střídavé starty ani v úterý nevyloučila generální manažerka Barbora Snopková Haberová. „Necháváme to jako otevřené téma,“ prohodila.

Kolik lidí hokej uvidí

Úterek jen potvrdil Jágrův význam a přínos pro český hokej, v němž dlouhodobě ubývá důvodů k radosti. I pořadatelé z agentury Eniva by si stěží dokázali představit, že by se pustili do horské monstrakce bez slavného jména. „Jarda tomu dává úplně jiný rozměr,“ říká Tomáš Plekanec, po Jágrově sestupu a konci kariéry Martina Erata zřejmě nejvýraznější osobnost extraligy.

A její ředitel Josef Řezníček přitakává: „Bez Jardy Jágra by to někdo v dnešní době těžko zorganizoval, aby to dávalo ekonomický smysl.“

Rozpočet čtvrtého extraligového utkání pod širým nebem v historii samostatné země vyčíslili organizátoři na 33 milionů korun. Jen pro srovnání – průkopníky z Pardubic vyšel v roce 2011 venkovní mač zhruba na 16 milionů, před čtyřmi lety stály Kometu týdenní Hokejové hry v Brně přes 30 milionů.

Rozpočet lednové akce v Drážďanech, kde Litvínov na fotbalovém stadionu vyzval Spartu, se pohyboval kolem 15 milionů korun. Nikdo z pořadatelů mimořádného venkovního spektáklu výrazně netratil.

Organizátoři ze Špindlerova Mlýna mají proti předchůdcům arénu s nejmenší kapacitou (7 500 míst na stání), a co je podstatnější, ocitají se v nejnevyzpytatelnější době. „Vše chystáme už rok, a když přišel covid, nespí se nám úplně dobře,“ přiznává Andrea Bársony, spolumajitelka pořadatelské agentury Eniva. „Je důležité, aby se život nezastavil. Proto jsme se rozhodli, že to zkusíme, i když si uvědomujeme riziko.“

Je zásadní otázkou, zda Jágrovi a spol. doopravdy bude ve Špindlu tleskat 7 500 diváků. V současnosti se může při splnění hygienických podmínek účastnit hromadných akcí pět tisíc lidí, podobně jako v závěru fotbalové ligy. Ale nikdo už nedokáže odhadnout, jaká situace bude panovat koncem roku a jak se omezení změní. „Ufinancujeme to. Máme různé scénáře,“ ujišťuje Bársony.

Pořadatelé si vytvořili také funkci covid-koordinátora, který bude vše řešit.

Někoho podobného by mohly zaměstnat i české profikluby. Ač úterní počasí na většině míst v zemi vybízelo spíš k návštěvě koupaliště než zimního stadionu, začátek hokejové sezony se blíží. Už 4. srpna startuje turnaj Generali Česká Cup, který nahrazuje zrušené jarní play off.

Nyní platí, že diváci budou na zimácích sedět ob řadu. Volné sedačky musí nechat i vedle sebe, čímž se kapacita sníží zhruba na čtvrtinu. Je ovšem nutné vytvořit sektory s vlastním vstupem a kluby musí zohlednit i lokální nařízení.

Třeba Sparta odehraje přípravný turnaj v Tipsport areně, kam vpustí tři tisíce diváků s rouškami. Majitelé posledního extraligového titulu z Třince zase počítají, že povolí vstup nejvýš několika stovkám nejvěrnějších.

Pokud by podobné nařízení platilo i v zimě ve Špindlerově Mlýně, pořadatelé by akci nejspíš odložili. A osmačtyřicetiletý Jágr by si musel na první český zápas pod širým nebem počkat.

Jak se hrály zápasy pod otevřeným nebem

Leden 2011: Kde je puk? A kde jsou lidé?

Podíval se k nebi, z něhož se na jeho tvář snášely vločky. A Jiří Trvaj si v duchu pomyslel: „Pravý zápas v přírodě, jen ať sněží dál!“ Už je to více než devět let, co se jako brněnský brankář představil v Pardubicích, které jako první klub v historii samostatné extraligy uspořádaly zápas pod širým nebem.

Unikátní akci na plochodrážním stadionu ve Svítkově však provázely rozpaky. Hráčům vadil silný vítr i vrstva napadaného sněhu na ledě. Fanoušci ze vzdálených tribun stěží hledali puk, ti v dolních řadách neviděli prakticky nic. Největším zklamáním byl jejich počet. Do areálu pro 25 tisíc diváků jich dorazilo „jen“ 17 140. „Čekali jsme víc,“ připustil tehdejší pardubický manažer Zbyněk Kusý.



Leden 2016: Hlavně neskákat! znělo v Brně

Tu myšlenku měl v hlavě už nějakou dobu. Nejprve chtěl Libor Zábranský uspořádat extraligový mač pod širákem na Masarykově okruhu. „Ale potřebovali jsme místo s příběhem,“ pronesl majitel Komety. V lednu 2016 ho našel za Lužánkami, kde Brno slavilo 11 titulů.

Zdemolovaný zimák připomínala jen hromada sutin. Odvezlo ji 750 plně naložených tatrovek, nahradilo ji 600 tun lešení. Pozoruhodná improvizovaná aréna byla na světě. „Jen prosím diváky, aby příliš neskákali. Otřesy mohou konstrukci mírně rozvlnit,“ žádal projektant Patrik Tuza. Malér se nestal, naopak. Byla to impozantní podívaná, ke které si Kometa přizvala Plzeň a Spartu. V utkání s ní padl rekord 21 500 diváků.

Leden 2020: Platí rekord, nebo ne?

Řada fanoušků nerozebírala samotné utkání, ale zcela jinou věc. Platí divácký rekord nejvyšší české soutěže, když se zápas odehrál v Německu? Navíc když byl duel Litvínova se Spartou součástí programu, v němž hrály domácí Drážďany a Lužické Lišky? „Ano, 32 009 diváků je nové maximum,“ kývl šéf extraligy Josef Řezníček.

Úsměvné půtky nemohly zkazit dojem z akce, která se počátkem roku konala na fotbalovém stadionu. Extraligové kluby byly zpestření. S nimi však za hranice cestovaly tisíce českých fanoušků, kteří nelitovali, že za pivo platili na stadionu čtyři eura. Viděli ohňostroj, laserové efekty a pozoruhodnou show. A postarali se o rekord, který ani Jágr nepřekoná.